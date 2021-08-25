Aziz adlı milletin vekil savaşları

Dünkü yazımızda Mersin milletinin Mut’lu vekili mutsuz Zeynep Gül Yılmaz’ın trafik polisiyle yaşadığı dertten ve bunun basına yansıma biçiminden söz etmiştik.

Konu aslında polislere hakaretini inkâr eden iktidar milletvekiline karşı iddiasının doğruluğunu ispatlamaya çalışan muhalefet milletvekilinin videoyu yayınlayarak sosyal medyayı işe dahil etmesi biçiminde idi.

Daha önce TBMM’deki “bağırta bağırta” ve “kanırta kanırta” edebiyatının da mimarı olan bu bayan vekile olayın duyulması üzerine önce sosyal medyada özür diledi:

“Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi Aziz Milletimizin takdirine bırakıyorum.”

Milletimizin adı Aziz olan kısmına soracaktık, ama bulamadık.

Zaten bayan vekilenin neden dolayı üzgün olduğunu da tam olarak anlayamadık. Türkiye’de yönetim işlerini merak eden kamuoyunun bu günlerde meşgul olduğu en önemli konunun bu tür olaylar olduğunu ve zaten de öyle olması gerektiğini her halde biliyordur.

Zira bu olaylar AKP iktidarı sayesinde kamu yönetiminin ve milletin psikolojisinin nasıl bir çukura battığının en önemli delilleri.

Vekilemiz tepkilerin böyle dinmeyeceğini anlayınca bu kere bağımsız gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında katıldığı yayında konuşmuş:

“Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum.”

Özür polislerden değil elbette. Milletimizden! Yani seçmeninden.

Devamı şöyle: “Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum. Kayıtların alınma şekli usûlsüz, yapılan işlem baştan aşağı usûlsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usûlsüz.”

Buradaki “usûlsüz” olma durumunun ne anlama geldiğini biz tam anlayamadık. Bir vekil olarak TBMM’de geçerli olan ve bizim de sık sık yazdığımız usûlsüz “usûl”lerden mi yoksa basın hürriyeti ve trafik ihlâli tesbiti gibi konulardan mı söz ediliyor?

Bir de bu “usûlsüz”ler “kanunsuz” anlamına geliyorsa küçük bir ara hatırlatma: TBMM’deki kanunların neredeyse tümü usûlsüz!

Bayan vekile, Özdemir’in “Olaydan sonra açığa alındılar, polisleri siz mi sürdürdünüz?” sorusuna ne demiş biliyor musunuz?

“Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim.”

Biz de buna inandık.

Türkiye’de iktidar milletvekiline bile işlemeyen hukuk bunlara işlemiş ve milletvekili zaten asla karışmaması gereken bir idarî soruşturmaya karışmamış ve polisler hak ettikleri cezayı almışlar.

Hem, Kurban Bayramı arefesinde Mersin’in sıcağında trafikte görev yapmak ve polisle şoförünü muhatap etmek yerine klimalı arabasının camından polise çemkirmeye tenezzül eden milletvekillerinin kahrını çekmekten kurtulup belki Hakkâri’nin serininde çalışırlar da mutlu da olurlar!

Hele Özdemir’in “Danışmanınız polislerden kimlik soruyor, bu normal mi sizce?” sorusuna verdiği cevap tam bir hukuk abidesi:

“Vatandaşın da polise kimlik sorma hakkı vardır. Orada karşılaştığımız muamele normal olmadığı için hem şikâyet hakkımızı kullanmak adına hem de karşımızdakinin polis memuru olduğunu bilmemiz açısından çok normal.”

Ne olsa (âmâlardan özür diliyoruz) kendisi gibi kör bir şoförü olduğu için, aracı durduranın trafik polisi olup olmadığını ancak adını sorarak anlayacak.

Biz de bu milletin adı Aziz olmayan fertleri olarak bu açıklamayla tatmin olacağız.

Olduk mu?