Bakan yiyen ve yenilen

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “diğer bakanlara nazaran daha sağduyulu ve sakin bir profil çiziyordu” dediği Abdulhamit Gül istifa etti, gitti.

Yerine, 15-20 Temmuz sürecinin de adalet bakanı olan selefi Bekir Bozdağ getirildi. Her halde üç-beş nöbeti başladı. Ya da serçe/şahin ve iyi polis/kötü polis değişimi!

İstifa gerçekten “istifa” ise “Gül’ün tercihidir” der geçeriz. Yok eğer görevden almaya istifa süsü verildiyse -ki bizce öyle- o da kralın yönetim başarısıdır(!)

Bozdağ’ın yeniden atanmasına gelince, o da Cumhurbaşkanının tercihidir. İsabeti ise hem siyaseten ve hem de adalet beklentisi açısından oldukça tartışmalıdır.

Arka plan sebepler konusunu elbette konuşabiliriz. Ama şu tablo değişmez: Adalet “cemaat eşittir terör örgütü” gizli formülüyle yerlerde sürünüyor. Adliyeler “ben daha muktedirim” diyerek yarışa tutuşmuş olan siyasetçilerin nüfuz yarışı alanı haline getirilmiş. (Nüfuz’u s.d.k olarak da okuyabilirsiniz!)

Bu vahim tablo bakandan ya da bakanlardan bağımsız bir konu. Bizce bilhassa tek adam rejimiyle ilgili. Dolayısıyla “o neden geldi, bu niye gitti” meselesi bizce önemli değil.

Yine de iki boyut özellikle önemli.

Birincisi, istifa gibi görünen bu görevden almanın, devleti hukuk devleti olmaktan tamamen çıkarıp güvenlik devletine (polis devletine) dönüştürme konusundaki derin devlet planlamalarının ve uygulamalarının bir sonucu ve başarısı olduğu açık.

Amaç seçime toplumu daha da gerilmiş bir halde götürmek ve iktidardan muhalefete rey geçişini olabildiğince engellemek.

İkincisi, istifa açıklamasının resmî ve gayri resmî boyutu üzerinden görünür hale gelen ve devlette yaşanan padişahlıklaştırma eğilimi.

“Görevden affını talep eden ve af talebi kabul edilen” ne demektir?

Bir “adalet” bakanı bağlı olduğu cumhurbaşkanına yazacağı istifa dilekçesinde bu kelimeleri kullanmış mıdır ve kullanabilir mi?

Kullanmadıysa resmî dilekçede var olmayan bir kelime Resmî Gazete’ye geçirilebilir mi?

Hele şu tweet:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum.”

Bazı internet okuyucularımız -yine- “dünya neyle uğraşıyor, sen nelere takılıyorsun” diyecekler. Desinler.

Benzer istifa kalıbı eski Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir buçuk sene önceki istifasında da ortaya çıkmıştı ve biz 8 Ağustos 2021 Pazar günkü “Bu dile alışmayı reddediyoruz” başlıklı yazımızda bu Hamitçi/padişahçı dili reddetmiştik. Linki: https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/bu-dile-alismayi-reddediyoruz_547535

Sözlerimizin arkasındayız.

Padişahlık ve başyücelik heveslilerinin kursağı kaldırmaz, ama biz dindar cumhuriyetçiyiz. Hakikî cumhuriyetçilere selâm olsun.