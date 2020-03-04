Bakanlar Kurulumu istiyorum

Türkiye yine zor günlerden geçiyor. Siyasetin yumuşaması ve makul hale gelmesi lazım. İyi de nasıl?

Bu hale nasıl geldiysek öyle çıkarız. Geri sararak.

Bugünkü sistemde uzlaşma kültürüne ihtiyaç duyan yok. Çünkü uzlaşma ile oluşmuş karar verici kurullar yok. Yine güçler ve yine koalisyonlar var ama koalisyonlar seçimden sonra değil seçimden önce ve gizli kapılar ardındaki gizli pazarlıklarla oluyor. Dolayısıyla uzlaşma kültürü de yok.

Eski sistemde ise partiler önce sandıkta boyunun ölçüsünü alıyor, tek başına iktidar olamıyorsa oturup anlaşıyor, bir koalisyon hükümeti kuruyordu. Bilhassa o durumda bakanlar kurulu çok sesli bir şura oluyor ve uzlaşma kültürü de iyi kötü yürüyordu. Aynı kurulda bir araya gelen farklı fikirden bakanların liderlerinin toplumu germeleri mümkün olmuyordu. Aksine ortak noktada uzlaşmaları kolay oluyordu.

Uzlaşma kültürünü zayıflatan şeylerden biri ve belki birincisi “kurumsal meşveret” kültürünün ortadan kalkması.

Bir liderin parti ya da devlet yönetirken istediğini çağırıp danışması gerçek bir meşveret değildir.

Gerçek meşveret, kurala dayalı kurumsallaşmış meşveret heyetleri olan şuraların son sözü söyleyebilmesi ve hatta kendi içinden çıkardığı lideri sorgulayabilmesidir.

Eski usuldeki “bakanlar kurulu” geleneği itibariyle sağlam bir “divan” halini gösteriyordu. Yetki ve sorumluluk sahibi kişiler toplanıyor, müzakere ediyor, başbakana yön veriyordu. Son sözü siyasi sorumlu olan başbakan söylüyordu ama neticede bir meşveret işliyordu.

Ama bilhassa Özal’dan itibaren, fiilî durumlar sebebiyle Bakanlar Kurulu kıymetini ve hatta hükmünü kaybetmişti. O kadar ki AKP iktidarı döneminde başbakanlık bürokratlarının çekmecelerinde bakanlar kurulunun başbakan hariç tüm üyelerinin imzasını taşıyan ama üstü boş ve birilerince doldurulmayı bekleyen bakanlar kurulu kararnameleri bulunmaya başlamıştı. Yani bir politbürodan başka hiç kimse aslında neye imza attığını bilmiyordu. Zaten toplantı da göstermelik oluyor ve hatta son zamanlarda hiç yapılmıyordu.

Bunu da gerekçe göstererek birileri bu kurulu kaldırmaya yöneldi. Başkanlık sistemi(!)ni bize uyarlayıp(!) önümüze getirdi. Millet de “evet”e mahkum edildi.

Şimdi kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki çoğunluk bu yeni sisteme “hayır” diyormuş. Der elbet.

Çünkü millet uyandı. “Sistemsiz koalisyon”un berbat sonuçlarını ve bilhassa gerginleştirici etkisini görünce “sistemli koalisyonu” kötü görmekle yanıldığını anladı.

Demek bakanlar kurulunu geri isteyen sadece biz değiliz. Bu hayra alamet.