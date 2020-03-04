"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bakanlar Kurulumu istiyorum

Ahmet BATTAL
04 Mart 2020, Çarşamba 00:06
Türkiye yine zor günlerden geçiyor. Siyasetin yumuşaması ve makul hale gelmesi lazım. İyi de nasıl?

Bu hale nasıl geldiysek öyle çıkarız. Geri sararak.

Bugünkü sistemde uzlaşma kültürüne ihtiyaç duyan yok. Çünkü uzlaşma ile oluşmuş karar verici kurullar yok. Yine güçler ve yine koalisyonlar var ama koalisyonlar seçimden sonra değil seçimden önce ve gizli kapılar ardındaki gizli pazarlıklarla oluyor. Dolayısıyla uzlaşma kültürü de yok.  

Eski sistemde ise partiler önce sandıkta boyunun ölçüsünü alıyor, tek başına iktidar olamıyorsa oturup anlaşıyor, bir koalisyon hükümeti kuruyordu. Bilhassa o durumda bakanlar kurulu çok sesli bir şura oluyor ve uzlaşma kültürü de iyi kötü yürüyordu. Aynı kurulda bir araya gelen farklı fikirden bakanların liderlerinin toplumu germeleri mümkün olmuyordu. Aksine ortak noktada uzlaşmaları kolay oluyordu. 

Uzlaşma kültürünü zayıflatan şeylerden biri ve belki birincisi “kurumsal meşveret” kültürünün ortadan kalkması.  

Bir liderin parti ya da devlet yönetirken istediğini çağırıp danışması gerçek bir meşveret değildir. 

Gerçek meşveret, kurala dayalı kurumsallaşmış meşveret heyetleri olan şuraların son sözü söyleyebilmesi ve hatta kendi içinden çıkardığı lideri sorgulayabilmesidir. 

Eski usuldeki “bakanlar kurulu” geleneği itibariyle sağlam bir “divan” halini gösteriyordu. Yetki ve sorumluluk sahibi kişiler toplanıyor, müzakere ediyor, başbakana yön veriyordu. Son sözü siyasi sorumlu olan başbakan söylüyordu ama neticede bir meşveret işliyordu.

Ama bilhassa Özal’dan itibaren, fiilî durumlar sebebiyle Bakanlar Kurulu kıymetini ve hatta hükmünü kaybetmişti. O kadar ki AKP iktidarı döneminde başbakanlık bürokratlarının çekmecelerinde bakanlar kurulunun başbakan hariç tüm üyelerinin imzasını taşıyan ama üstü boş ve birilerince doldurulmayı bekleyen bakanlar kurulu kararnameleri bulunmaya başlamıştı. Yani bir politbürodan başka hiç kimse aslında neye imza attığını bilmiyordu. Zaten toplantı da göstermelik oluyor ve hatta son zamanlarda hiç yapılmıyordu.

Bunu da gerekçe göstererek birileri bu kurulu kaldırmaya yöneldi. Başkanlık sistemi(!)ni bize uyarlayıp(!) önümüze getirdi. Millet de “evet”e mahkum edildi. 

Şimdi kamuoyu araştırmaları gösteriyor ki çoğunluk bu yeni sisteme “hayır” diyormuş. Der elbet. 

Çünkü millet uyandı. “Sistemsiz koalisyon”un berbat sonuçlarını ve bilhassa gerginleştirici etkisini görünce “sistemli koalisyonu” kötü görmekle yanıldığını anladı. 

Demek bakanlar kurulunu geri isteyen sadece biz değiliz. Bu hayra alamet.

Okunma Sayısı: 232
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ensar ruhu nerede?

    O gülerken biz kavrulduk

    Vicdanları sızlatıyor

    Ahmet Ataç’ın çilesi

    Akar: Bir şehidimiz var

    Trabzonspor İstanbul'a avantajla gidecek

    Güney Kore Devlet Başkanı: Kovid-19'a karşı 'savaş' başlattık

    İdlib’de 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

    Şehit Gümrük personeli dualarla

    “Sana bu görevi kim verdi?”

    Göçmenlere aşırı sağcı gruplar engel oluyor

    İdlibli çocukların çizme ve çorap sevinci

    "Bunları durduracak noktada değiliz"

    Esed rejimi ve Rusya 12 sivili daha katletti

    İran'da koronavirüs sebebiyle 11 kişi daha öldü

    Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier soruşturmasında karar

    Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor: Bir haftada 47 kişi öldü!

    MSB: Rejime ait savaş uçağı düşürüldü

    Avrupa basını Yunanistan sınırındaki göçmen trajedisini böyle gördü

    Göçmenler Avrupa'ya geçmeye çalışıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adana mutabakatı ve misak-ı millî tuzağı
    Cevher İLHAN

    İdlib bataklığından çıkmanın yolu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ensar ruhu nerede?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demek ki, muhacir değil, musafir (3)
    Ahmet BATTAL

    Bakanlar Kurulumu istiyorum
    Süleyman KÖSMENE

    Ebedî saadetin müjdecileri
    Mustafa ORAL

    Barla Dağlarından denizlere akan bir ses: Bediüzzaman
    Genel

    Ahmet Ataç’ın çilesi
    Risale-i Nur'dan

    Sulh-u umumî nasıl tesis edilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.