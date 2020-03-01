Banka hisseleri meselesi

Türkiye İş Bankası, görünüşü itibariyle özel sektöre ait bir bankadır yani bir “kamu sermayeli banka” değildir.

Ama bu banka, piyasadaki algılanışı itibariyle, kamu bankalarından daha güçlü bir “kamusal imaj”a sahip bir bankadır. Sebebi kuruluş hikâyesinde ve hedeflerindedir.

Mustafa Kemal bu bankanın kurucularındandır. Ona ait % 28,09’luk pay vardır. Bu sermayenin tarihî kaynağı ve bu kaynağın bankacılık için uygun olup olmadığı hususları ayrıca tartışmalıdır.

Anonim şirketlerde paylar iki tür hak verir: Yönetimsel haklar ve malvarlıksal haklar. M. Kemal’in vasiyeti doğrultusunda yönetimsel haklar CHP’ye ve malvarlıksal haklar da Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları’na aittir. Bu sebeple bu paylar genel kurulda halen CHP tarafından temsil edilmektedir. Payların gelirleri de yine onun vasiyeti gereği Türk Dil Kurumu’na ve Türk Tarih Kurumu’na aktarılmaktadır.

Bu payların yönetimsel ve malvarlıksal haklarının devlete mi yoksa vasiyete uygun olarak ilgili kurumlara mı ait olması gerektiği hususu sık sık tartışılmıştır. Son dönemlerde de bu tür tartışmalar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hususta şöyle demişti: “Gazi Mustafa Kemal’in İş Bankası’nı CHP’ye değil, Hazine’ye tahsisi vardır. Bu İş Bankası Allah’ın izniyle Hazine’nin malı olacaktır, bu parlamento bu kararı alacaktır.”

Hisselerin CHP tarafından temsilinin bilhassa bankaların ticaret yasağına aykırılık oluşturduğu ve bunun giderilmesi için hisselerin yönetimsel haklarının CHP’den Hazine’ye intikal etmesi gerektiği tartışılıyor.

Bize soranlar oluyor: “CHP’nin bu kuru malikiyeti siyasî partilerin ticaret yasağına aykırı mıdır?”

Bize göre bu gerekçe “kurt-kuzu ve bulanık su hikâyesi” gibi bir aldatmaca.

İş Bankası’nın bir kısım hisselerinin yönetimsel haklarına sahip olmak, bir partiyi “ticaret yapan” ve dolayısıyla kanuna aykırı davranan bir parti haline getirmez. Zira CHP parayı cebine koymuyor. Gelirler Anayasal iki kuruma aktarılıyor.

M. Kemal’in vasiyetinin, çıkarılacak bir kanunla bozulup bozulamayacağı meselesine gelince: Mülkiyet hakkı ve miras hakkı Anayasal bir haktır ve kamulaştırma gibi istisnaî haller dışında sahibinin elinden kanunla dahi alınamaz. (Asıl maksat M. Kemal’in İş Bankası’na sermaye olarak koyduğu paranın bilhassa kaynağı itibariyle kamusallığı ise o zaman da bu husus net olarak ortaya konulmalı ve konu bu çerçevede tartışılmalı ki doğru zeminde konuşulmuş olsun. Ama galiba bu konu “ortada kuyu var, yandan geç” konusu!)

Bandrol yasağı meselesini hatırlarsınız. Bundan beş altı sene önce çıkarılan bir kanunla devlete, beğendiği(?!) kitabın telif hakkına el koyma imkânı sağlanmıştı. İşe Risalelerle başlanmıştı. CHP’nin açtığı dâvâ üzerine Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi mülkiyet hakkının ihlâli olarak görmüş ve haklı olarak iptal etmişti.

CHP’nin temsil ettiği İş Bankası paylarıyla ilgili bir kanun çıkarılacak olursa Anayasa Mahkemesi’nin birkaç yönden Anayasa’ya aykırı bulup iptal edeceği açıktır.

Doğru çözüm nedir?

Devlet demokratikleştirilmeli. Sistem normalleştirilmeli.

Anayasa ideolojiden arındırılmalı. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Anayasal kurum olmaktan çıkarılıp özelleştirilmeli.

M. Kemal ve sevgisi özelleştirilmeli. Anıtkabir başta olmak üzere bütün hatıraları sevenlerinin kurup işleteceği derneklere ya da vakıflara verilmeli.

Siyasî partilerin M. Kemal güzellemelerinin önüne geçecek şekilde özgür ve samimî bir siyasî ortam kurulmalı. Dileyen sevsin, ama dileyen de sevmesin ve hatta…

