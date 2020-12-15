Bankanın kapısından geçene…

Geçen gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık 2013 sonrasında Bankasya’ya para yatıranları kastederek özetle “bankanın kapısından geçeni cezalandırıyorsunuz, ama bazı torpilli adamlarınız var ki onları koruyor ve ceza verdirmiyorsunuz” dedi.

Hem Mecliste ve hem de basında birileri bu bilgiye itiraz etti ve “birileri muhalefeti fena yanıltıyor ya da gaza getiriyor” mealinde şeyler yazıp söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de TBMM’deki konuşmasında bu mevzuyu es geçti ve renkleri birbirine karışmış oyun hamurunu –her nasıl olacaksa- ayırıp yeniden yoğurmaktan ve böylece “reform” yapmaktan bahsetti.

Oysa muhalefetin söyledikleri doğruydu ve azdı bile.

İşte bir örnek:

Badana-boyacılık yaparak ek gelir elde etmeye çalışan ilkokul mezunu bir işçi emeklisi On Beş Temmuz 2016’dan uzunca bir süre sonra karakola dâvet ediliyor ve 2014’te Bankasya’da hesap açtırdığı ve para yatırdığı gerekçesiyle sorgulanıyor.

Mevzu saçma olduğu ve vatandaş da kendinden emin olduğu için işi ciddiye almıyor, kısaca “benim bu işlerle alâkam yok” diyerek savunma yapıyor.

Savcılıktan takipsizlik beklerken gelen zarftan görüyor ki Ağır Ceza Mahkemesi’nde “terör örgütü üyeliğinden” en az altı sene hapis isteğiyle hakkında dâvâ açılmış.

Şaşırıyor, ama mecbur duruşmaya gidiyor. Aynı özet savunmayı orada da yapıyor. Usûlen gelen avukat da aynı savunmayı yapıyor.

Bu arada dosyaya bir bilirkişi raporu geliyor ve raporda özetle “hesap eski tarihli, ama örgüt liderinin para yatırın dediği tarihten sonraki bir yıllık dönem içinde hesabında yirmi bin ve yirmi altı bin liralık artış görülmüştür” deniyor.

Bu kişinin bu yapıya mensubiyetini gösterecek başka deliller de araştırılıyor, ama bulunamıyor.

Son aşamada duruşma savcısı özetle “sanığın örgüt üyeliğini gösterecek herhangi bir bağlantı ya da delil bulunamamıştır” diyerek bu masum vatandaşın beraatını istiyor. Vatandaş da rahatlıyor.

Yargılama bitiriliyor ve Mahkeme sonucu açıklıyor: O da ne? “Üye değilse de sempatizandır, terör örgütüne yardım etmekten üç yıl bir ay hapis…”

Olayın özeti şu: Dosyadaki delil durumu net. Bir serbest meslek erbabı, Erdoğan’ın “oradan uzaklaşın” dediği dönemde kazandığı küçük paraları Bankasya’ya yatırmaya devam ettiği için cezalandırılıyor. Dikkat ediniz, savcı ve mahkeme araştırıyor, ama bu kişinin 15 Temmuz’dan sonra terör örgütü sayılan o cemaatle bağını gösterecek hiçbir delil bulamıyor.

Ayrıca bu kişinin Bankasya’ya parayı “örgüt liderinin talimatıyla ve örgütsel davranış saikiyle” yatırdığını gösteren hiçbir somut delil ve hatta yardımcı delil dahi yok. Sadece bilirkişi raporuna dayalı bir varsayım var: Belki öyledir!

Adalet Bakanlığı yetkilileri dilerse Mersin 2. ACM’nin 13.02.2020 tarihli bu kararını ve benzeri çok sayıda kararı paylaşabiliriz.

Bu türden saçma kararların sorumlusu siyasallaşmış yargıdan önce yargıyı siyasallaştıran iktidar.

Bu kararın ve benzerlerinin eninde sonunda bozulacağına inanıyoruz. Ama ya vatandaşın kaçan huzuru, ya devletin iç ve dış itibarı…

AB’nin yaptırım kararı neden kapımıza dayandı dersiniz ey yargısal ve siyasal iktidar sahipleri?

Onlar da bizim gibi, sizin göremediklerinizi görüyorlar da ondan!