Bardağı dolu olanlar

Bir siyasî lidere bir zamanlar ağır eleştiriler getirmiş iken sonra yanına geçen ve bu kere muhaliflerine o siyasî liderin kendisinden bile daha hızlı ve keskin kılınç sallayan bazı siyasetçileri hepimiz görüyor ve biliyoruz.

Bu keskin tavır değişikliğini anlayamıyoruz, anlamlandıramıyoruz, hayretle karşılıyoruz.

Bu insanların kendi kendilerini bu yeni pozisyonlarına nasıl adapte ettiklerini ve bilhassa eski söylemlerini hatırladıklarında yeni durumlarını eskisiyle nasıl telif ve tevil ettiklerini merak ediyoruz.

Bazılarımız “her halde ifrat tefrit ilişkisi var” diyoruz. Zira tarihten de biliyoruz ki “yergide ifrat eden övgüde de ifrat ediyor”.

Daha çok da “yergideki ifratından doğan açıkları kapatmak ya da üzüntüleri gidermek için övgüde ifrata gitmeye kendisini mecbur hissediyor” diyoruz, üzülüyoruz, ama anlayabiliyoruz da.

Ama galiba başka sebepler de var: Bilhassa sırtında yumurta küfesi olmak ya da bir tür gizli sabıkası olmak gibi.

Anlamak için bir zamanlar bir televizyon kanalında yayınlanmış olan ve kadehlerle ters kule dizmeyi hedefleyen yarışma programını hatırlayalım.

İki masa, iki yarışmacı, bol miktarda kadeh.

Oyuncular kendi masalarının ortasına bir kadeh koyarak başlıyorlar. Kadehin üstüne küçük bir tabla, onun üstüne iki kadeh. Onların üstüne bir tabla ve üstüne üç kadeh, sonra bir kat daha ve beş kadeh, sonra bir kat daha ve sekiz kadeh…

Derken, bir an geliyor ve kadehlerden kule büyük bir şangırtıyla çöküyor. Hangi tarafın kulesi önce çökerse o kaybediyor.

Çöküşün iki sebebi var. Ya ters prizma kule yukarı doğru dizilirken denge iyi kurulamamış ve kule bu yüzden dengesini kaybedip yıkılıyor. Ya da en alttaki zavallı kadehin bacağı üstteki kadehlerden gelen yükü artık taşıyamaz hâle gelmiş ve pes edip kırılıyor.

Siyasette tek adama oynamak bir partiyi parti olmaktan çıkarıyor. Aslında normal prizma olarak yere sağlam basması gereken bir siyasî partiyi baş aşağı yere bastırıp ardından da sabit durması için duâ etmeye benziyor. Allah isterse neden olmasın, olur elbet, ama sebepler dairesi açısından zordur. Eninde sonunda o kule yıkılır.

Hele en alttaki kadehe yük yükleyen üstteki kadehlerden bazılarının midesi ya da dosyası ağır yüklerle dolu ise ve bütün yükü en alttaki ince bacaklı zavallı tek kadeh adama veriyorsa iş iyice zora girer.

Bugün sık seslendirilen ve çeşitli versiyonlarıyla espri konusu da olan “bizim reis iyi, ama etrafı kötü” söyleminin manası da buradan geliyor.

Zira enteresandır bunu söyleyenlerden hiç biri kendisini o “kötü etraf”ın bir parçası olarak görmüyor.

Zaten o kendine toz konduramayan tayfa zaman içinde o “kötü etraf”ı bir şekilde gönderiyor ve kendisi gidenlerin yerine geçiyor. Ama bu kere de yeni gelenler aynı muhabbete başlıyor.

Ne de olsa zehir dolu tas da eski, sefil dolu hamam da…

