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18 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Başgil, Hür Fikirler ve yargı bağımsızlığı

Ahmet BATTAL
18 Nisan 2020, Cumartesi
Vefat yıl dönümü haberini dünkü Yeni Asya’da okuduğunuz Anayasa Hukuku Hocası Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil ve arkadaşlarının önderliğinde 1947 senesinde kurulan “Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti”nin Beyannamesinde şunlar yazılıydı:

“Devrin totaliter rejim istidatları ve propaganda hücumları karşısında iyi niyetli insanların birleşmesi ve hak, hürriyet müdafaası uğrunda tek bir fikir cephesi teşkil etmesi bugün artık medenî ve insanî bir vazife olmuştur. İşte ‘Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’ bu vazifeyi yerine getirmek isteyen vatandaşlara bir hizmet kadrosu ve bir faaliyet muhiti olmak üzere kurulmuştur.”

Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti, 1950 demokrasi inkılâbına giden yolda nispeten kısa süre yaşadı, ama aslında hayli etkili sayılabilecek faaliyetler düzenledi. Liberal demokrat yaklaşım içinde çeşitli risaleler neşretti. Fikir toplantıları düzenledi. 

Önemli bir icraatı da aylık Hür Fikirler Mecmuası’nı 11 sayı olmak üzere Türkiye fikir hayatı ile buluşturması idi. 

İki sene önce Liberte Yayınları bu dergi sayılarını tıpkıbasım şeklinde kitap olarak yayınlamıştı. Arka kapağındaki bazı seçmeler şunlar: 

* Bekçi, gecenin neresindeyiz?

* Hürriyetsizlik içinde adalet aramak adaletsizlik içinde saadet ummaktır.

* Hürriyeti diktatör bile sever, fakat yalnız kendisi için.

* Hürriyeti sevip de müdafaadan çekinen, istibdat altında onun hasretini duyar.

* Dile tahakküm, hakikatte fikre ve vicdana tahakkümdür. Bu ise, tahakkümlerin en ağırıdır.

* Hürriyet bir kişinin değil, herkesin hakkıdır. (H. Spencer)

* İnsan hür olmadan, mesut olamaz. (Dante)

* Bütün nimetler, hatta fazilet bile hürriyetsiz hiçtir. (La Boétie)

* İnsanları yalnız ve ancak adalet tatmin edebilir. (G. Emerson)

* Hayat gibi hürriyete de, onu ancak her gün fethetmek mecburiyetinde olanlar lâyıktır. (Goethe)

Dergide yer alan Ali Fuat Başgil’in yazılarında bizim en çok dikkatimizi çeken şeylerden biri, yargı bağımsızlığına verdiği değer olmuştu. 

Bugün devlet aygıtının bir parçası gibi görülen ve bağımsızlığından neredeyse eser kalmayan yargı ve adliye teşkilâtı, o ceberrut tek parti devirlerinde dahi devletin hayli dışında ve üstünde imiş ve böyle kalması için çok şey yazılıp söylenmiş. 

Sonraki yıllarda gerek anayasalar ve gerek siyasî iktidarların ve muhalefetlerin yanlışları sebebiyle bugün geldiğimiz nokta ortada. Hâkimin alelade devlet memurundan ve bürokratından bir farkı kalmamış durumda. 

Yeniden düzelmek için yeni Ali Fuat Başgil’lere, Hür Fikirler’i yeniden yeşertecek yeni sivil toplum anlayışına ve eskinin siyasî hatalarından ders almayı başararak yenilenebilmiş Demokrat Parti’lere ihtiyaç var. 

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