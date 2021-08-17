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17 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Başkanlık rejimi ve hızına yeni örnek

Ahmet BATTAL
17 Ağustos 2021, Salı
Birilerinin adına “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dediği ve devleti 2017’de soktuğu hız tünelinde devlet daha hızlı karar alacaktı ve bürokrasi daha iyi işleyecekti.

Denilenler tamamen doğru çıktı! 

Bunun çok temel bazı örneklerini bir ay önce aynı başlık altında yazmıştık. 

Bugün yeni bir örnek verelim. 

AKMHP cumhurunun başkanı eski Erdoğan beş gün önce CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Afganistan’dan Türkiye’ye gelen göçmenlerle ilgili yaptığı konuşmada şunları söylemişti: 

“Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil.” 

Rahatlamıştık. 

Öyle ya. İnanmayacak değiliz. 

Ne de olsa devletin başı konuşuyor. 

Sıradan bir baş değil bu. 

Üstelik o baş hem sınırlarımızı ve hem de sosyal medyayı tümüyle izliyor. İzlemek ne demek, denetliyor ve hatta yönlendiriyor.

Böylece anlıyoruz ki ülkemiz göç tehdidi altında değil. 

Sınırlarımız kevgir değil. 

İstihbaratımız da mis değil mit gibi zaten. 

Önceki gün aynı konu hakkında yeniden konuşan yeni Erdoğan, bu kere “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız.” dedi.

Biz yine rahatladık.

Öyle ya. İnanmayacak değiliz.

Koskoca devletin başı konuşuyor. 

Endişeye gerek yok. Devletimiz olaya hâkim durumda. Geleni görebiliyorlar. Gideni de. Hatta kaçırdıklarını da… 

Şer cephesine mensup bazı çokbilmiş muhalefet milletvekilleri ve iç düşman olduğunda şüphe olmayan muhalefet medyası bu haberi “Erdoğan kendisini yalanladı” başlığı ile duyurdu. 

Ne alâkası var!

Devletimiz 2017’de geçtiği yeni rejimin gerektirdiği hızlı değişimi gerçekleştiriyor. 

Aynen tam da söz verildiği gibi. 

Cumhurbaşkanımızın metin yazarı üç günde bir değişiyor. O kadar hızlı yani!

Yakında İçişleri Başbakanlığına yandan bağlı bir Göç/Göçme/Göçmen Bakanlığı da kurulur her halde. 

Kadro zaten hazır: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde hazır bekliyor. Hatta boş da oturmuyor. 

Ama muhalefet dedi diye değil. Bizzat iktidar gerekli gördüğü için kurulur.

Nitekim sarayda çok hızlı karar alınabiliyor. 

Karar alırken kimseye sormaya gerek duymayan bir devletimiz var artık. 

Karar alırken birilerine sormadığı gibi açıklama yaparken de birilerinden bilgi almaya ihtiyaç duymuyor. 

Bu durumda biz Ak Partililer ne mi yapıyoruz?

Ekmek elden çay Rize’den keyifle yaşıyoruz. 

Uykumuz getiriliyor ve arka koltukta mutlu mesut yatıyoruz.

Ne de olsa devletimiz hız rekorları kırıyor ve direksiyon da emin ellerde! 

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  • Halil İbrahim Karahan

    17.8.2021 00:18:00

    Allah razı olsun

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