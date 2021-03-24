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24 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Battıkça batıranlar-2

Ahmet BATTAL
24 Mart 2021, Çarşamba
“Battıkça batıranlar” başlıklı dünkü yazımızda Türkiye’deki Cumhuriyet’in Merkez Bankası’na Başkan atanan Şahap Kavcıoğlu’nun Pazar günü mesai başında “imiş gibi” görüntü vermesini ve “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin.” tweetini eleştirmiştik.

Meğer işin daha ilginç yönleri de varmış.

Birgün’ün link ve kaynak da vererek aktardığı bilgilere ve iddiasına göre, yeni Başkan Kavcıoğlu, 2003’te savunduğu doktora tezinde, Merkez Bankası’nın 2001’de yayınladığı bir rapordaki bazı paragrafları, atıf yapmadan ve tırnak içine koymadan ama “aynen” alıp kullanmış ve böylece intihal (bilgi hırsızlığı) yapmış. 

Yani Kavcıoğlu’nun kendi cümleleriymiş gibi verdiği bazı bilgiler aslında Merkez Bankası’na (uzmanlarına) ait cümleler imiş. 

Merak ettik ve biz de inceledik. Gerçekten intikal var. Zira atıf yapılmaksızın ve tırnak içine konulmaksızın “nakledilmiş cümleler” ve hatta paragraflar var. 

İntihal de var mı bilemeyiz. (“Var” desek koskoca yeni Başkana suç isnat etmiş sayılırız. Al başına belâyı. Nemelâzım!). 

Haberde “kopyala yapıştır yoluyla” almış denmiş. Ama o kadar da değil yani. 

Zira bu öğrenci, Merkez Bankası’nın raporundaki cümleleri alırken değişiklikler yapmış. 

Meselâ TCMB raporunda “2000 yılı Kasım ayında yüzde 19,2’den” denmiş, ama o bu cümleciği “2000 yılı Kasım ayında % 19,2’ den” şekline çevirmiş. 

Az zahmet mi bu?

Ya da meselâ rapordaki “takipteki kredilerin toplam kredilere oranı 2000 Kasım ayında yüzde 5,8 iken” cümlesini tezine yazarken “takipteki kredilerin toplam kredilere oranı 2000 Kasın ayında % 5,8 iken” diyerek Kasım’ı Kasın yazmış. 

Demek “kopyala-yapıştır” yapmamış. 

Hatta rapordaki “2001 yılı Kasım ayında kamu bankaları ve TMSF kapsamında bulunan bankaların takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı yüzde 45 ve” cümlesindeki “kredilerinin”i bile yanlışlıkla “kredilerin” şeklinde yazmış. 

Yani asla “kopyala-yapıştır” değil. Bir emek var, emek…

Bu tezde intihalin olup olmadığını ve varsa kendisinin ve bilhassa danışmanının akademik kariyeri yönünden sonuçlarını artık YÖK inceleyip söyleyecek. (Sonucu sesli söylerse memnun oluruz.)

Gerçi söylese bir dert, söylemese başka bir dert. Zira Kavcıoğlu’nun tez danışmanı halen Varlık Fonunun da başkan vekili olan Prof. Dr. Erişah Arıcan. Ki bu zat eski bakan eskimez damat Berat Albayrak’ın tartışmalı tezinin de danışmanı. 

YÖK, denetim sonucunda “evet, bu öğrenci bir yerlerden bilgi çalmış, danışmanı da görememiş ya da görmezden gelmiş” diyebilirse, ilginç bir sonuç ortaya çıkacak:

Bu öğrenci, daha önce bilgilerini çaldığı Bankanın başına başkan yapılmış olacak. 

Buna “kümesi tilkiye emanet etmek” denilecek mi? 

Zavallı YÖK Denetleme Kurulu üyelerinin de işi zor: “Aşağı tükürseler Teşkilât bıyığı, yukarı tükürseler Abdülhamit sakalı!”

Gel de söyle doğruyu…

Gördüğünüz gibi, battıkça batıranlar çoğaldıkça batış da hızlanıyor. 

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