Battıkça batıranlar

Siyaset sarpa sarıyor. Bürokrasi dikiş tutmuyor. Her şey “tek adam”a yaranma felsefesine bağlı gidiyor ve böyle oldukça da dikiş filan hak getire.

Düşünebiliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı güvenlik amirine Anayasa’ya açıkça aykırı bir talimat veriyor ve “milletvekillerinin arabasını da arayacaksın” diyor. Ne yapacak o muhalif milletvekili? Ya boyun eğecek ya dik duracak.

Peki, bu skandal haberi kim verecek? Sadece sosyal medya!

Düşününüz, Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal görevden alınıyor ve “Allah razı olsun senden ulu manitu” diyerek çıkıp gidiyor.

Ayrılış açıklaması aynen şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin.”

Bu millet “şükran” kelimesinin anlamını elbette bilir!

Bu mütevekkil hâl hepimize çok tanıdık geliyor değil mi?

Meselâ;

“Lütfun da hoş, kahrın da hoş.”

Ya da kadere rıza ölçüsüyle;

“Ondan gelen güzeldir,

ne gelirse gelsin başa.

Çekilir sineye rıza ile,

vurulmaz baş ol taşa.”

En güzeli de Mevlânâ’nınki: “Kulun kölen olayım da hürlük edeyim!”

Hele açıklamanın sonundaki “Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” duâsı…

Elbette “amin” denilecek bir duâdır. Ama burada başka anlamlar da var ve dikkat lâzım.

Yerine atanan yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun Pazar günü mesai başında “imiş gibi” görüntü vermesi ise tam bir komedi olarak kayıtlara geçmiş olmalı. Zira bir devir teslim töreni filan yok. (Naci Ağbal 7 Kasım’da göre- vi Murat Uysal’dan bir Cumartesi günü de olsa devir teslim töreni ile devralmıştı.) Devreden de zaten ortalarda yok. Ama görev “devralan” her nasılsa Pazar Pazar kendisine kapı açacak birilerini buluyor ve makamına kurulup ilk açıklamalarını yayınlayıveriyor. Ne bağımsızlık ama!

Twitter’daki açıklaması da aslında hayli komik: “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak görevimize başladık. Rabbim, ülkemize ve aziz milletimize güzel hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin.”

“Güzel hizmetler!” Yani?

Biz on senedir bu “dindar banker” muhabbetini hayli eleştirdik, ama bu kadarı artık eleştiri ile filan olacak gibi değil. Sade komedi.

Bu halleri gördükçe en çok basındaki ve sosyal medyadaki AKTROLLER’e üzülüyoruz.

Batanların kendileriyle birlikte kurumları da gelenekleri de batırdıklarını onlar da görüyorlar. Eskiden “bu yanlış” diyenlere, yanlışı görenlere ve gösterenlere az çok, iyi kötü itiraz ederlerdi. Artık itiraz da edemiyorlar.

Kıçın kıçın girdikleri kuyularında pörtlek gözlerle etrafa bakan far şaşkını kuyu balıkları gibiler.

Demek yolun sonu görünüyor.