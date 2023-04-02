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2 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Bayıra düze mezar ve hortlaklar

Ahmet BATTAL
02 Nisan 2023, Pazar
AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan yine bir teme atma töreni vesilesiyle yine muhalefete de bir mezarı yeri kazmış.

Sözleri aynen şöyle:

“Bunların demokrasiyle falan yakından uzaktan alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele yol yürürler. 14 Mayıs’ta bunları Cudi’ye, Gabar’a, Besler Deresi’ne gömmeye var mıyız? Geçmişte gömdük, yine gömeceğiz.”

Çok doğru söylemiş elbette. 

Zira;

1. Muhalefetin demokrasiyle alakasının olmadığı açık. 

Millet İttifakının Altı Ayaklı Masası kendi içinde “uzlaşma” denilen bir şey çıkarmış, buna demokrasi diyor. Ne hakla!

Muhalefet “müzakere kültürü” diye bir şey icat etmiş, bunu millete demokrasi diye pazarlıyor. Yok öyle şey.  

Demokrasi dediğin Reisçi’dir. Sadece havada ve denizde değil karada da mağarada da “reyiz ne derse o olur” demeyi gerektirir. Kiminle evleneceğinize de kaç çocuğunuzun olması gerektiğine de o karar verir.

2. Muhalefetin teröristlerle yol yürüdüğü de çok açık. Zaten birini İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bir iştirakinde daha önceki gün devletimiz ele geçirdi. 

Hem teröristlerle yol yürünecekse bunu da ancak AKP yapar. Çünkü bu yürüyüş disiplin gerektirir ve “uygun adım, marş” komutuyla başlamalıdır. Demokrasiyle memokrasiyle olmaz o işler. 

Bir de teröristlerle yol yürümekle yollar aşınmaz sananlar yanılıyor. Yollar aşınmasa da MEKAP ayakkabılar aşınır. Nitekim on sene önceki “çözüm süreci”nde de AKP hayli ayakkabı eskitmişti. Hatta sonradan bazıları o ayakkabıları yalamayı bile düşünmüştü.

3. Geçmişte muhalefetin Cudi Tepesine, Gabar eteklerine ve Bestler Dereler bölgesine gömüldüğüne dair çok ciddi delillerimiz var. (Gerçi Cumhurbaşkanımız Besta Deresi de denilen o bölgeyi Besler Deresi sanıyor galiba ama olsun. Bütün dereler aynı denize akar!)

Bugünlerde o mezarlar boşalmış diyorlar. Nasıl oldu da boşaldı bilemeyiz ama galiba dış güçlerin müdahalesi var!

4. Cudi Tepesindeki “muhalifler mezarlığı” Nuh Aleyhisselamın makamına yakın olmalı ki muhalefetin “mezar ömrü” uzun olsun ve hortlayıp durmasın. 

Böylece iktidarın da “raf ömrü” yirmi ikinci kat etiketle yeniden uzatılabilsin. 

5. Hem Erdoğan da “daha önce de gömdük yine de gömeriz” dediğine göre bu muhalefet de artık hortlak mıdır “…öcü” müdür nedir? 

Bu millet o hortlaklara oy vereceğine karizmatik kahramanlara oy verir daha iyi. 

Özetle; iktidar muhalefete “mezarımı kazın bayıra düze, yönünü çevirin sıladan yüze” diyen ağıtı layık görüyor. 

Vakit yaklaştı. Bakalım millet kime neyi münasip görecek. 

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