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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Bayrağı M. Kemal’e bağlamak

Ahmet BATTAL
26 Nisan 2020, Pazar
Dünkü yazımızda M. Kemal fotoğrafı içeren Türk Bayrağı’nın yaygınlaştırılmasını eleştirdik. Bu ikisinin iki farklı şey olduğunu, tercihe bağlı olarak bir duvarda bir arada olabileceğini, ama birbirine bağlı olmaması gerektiğini anlattık.

Bu vesileyle bazı yanlış anlamaları da gidermemiz lâzım. 

M. Kemal’i kimin seveceğine ve kimin sevmeyeceğine ne devlet ve ne de kişiler karışamaz. Türk Bayrağı’nı sevmeyene dahi bayrağa hakaret etmediği sürece kimse karışamadığı gibi. 

Mesele sevmeye zorlanmaktır. Hele bunu devlet yaparsa bu tam bir zulüm olur. Yıllarımız bu tür zulümlerle geçti. 

Türk Bayrağı’nı M. Kemal ile birleştirme fikri aynı zamanda siyasî bir tercih imiş gibi de gösteriliyor. Ama kanaatimizce bu tercih de esaslı bir siyasî dayanaktan yoksun. 

Zira akıl için yol bir. Dünyanın gittiği yer ortada. Vicdan hürriyeti yaygınlaşıyor. Hürriyet ateşi bir kere yanmışsa söndürülemeyen bir ateştir. İnsanda da toplumda da.

Zira mesela CHP Genel Başkanı geçen hafta aynen şunları söylemişti: 

“Bizim hedefimiz şu, darbe hukukundan arınmış bir demokratik parlamenter sistem. Çünkü 12 Eylül darbesinin getirdiği yasal düzenlemelerin bir kısmı hâlâ yürürlükte ve bunlar demokratik yaşamla çelişen düzenlemeler. Biz, üçüncü sınıf bir demokrasiyi asla kabul etmiyoruz. Avrupa Birliği’nde hangi demokratik kurallar varsa aynısının Türkiye’de de olmasını istiyoruz. Bizim insanımızın da birinci sınıf demokrasiye hakkı vardır diye düşünüyoruz ve bu çerçevede olaya bakıyoruz. Darbe hukukundan arınan bir yapı içinde, örneğin medyanın özgür olduğu, üniversitelerin bilimsel, idarî, malî özerkliğinin olduğu, yargının bağımsız olduğu ve kimsenin talimat vermediği, devlette liyakat sisteminin oturduğu, işi ehline teslim eden bir yapının oluştuğu bir sistemi savunuyoruz.”

Bu güzel fikirleri beyan eden bir genel başkanın partisinin demokrasiye zıt bir ideolojik yaklaşımı kurumsal olarak benimsemesi ve bunu sürdürmesi mümkün değildir. 

Zira Avrupa Birliği’nde ideoloji yoktur. 

Hep yazdığımız gibi Avrupa’nın neredeyse her şehrinde, tarihe mal olmuş din, düşünce, sanat, devlet, siyaset adamlarının ve komutanların heykelleri vardır. Ama bunlar artık mazidir ve hiçbiri bayrakla özdeş değildir. 

Zaten AB “kişi kültü”nü aştığı için AB olmuştur.  

Bu sebeple EURO’nun üzerinde hiçbir “mühim kişi”nin resmi ya da fotoğrafı yoktur. 

Bu sebeple AB karizmatik kişiler ülkesi değil kurumlar ve kurallar birliğidir. 

Biz de öyle olmak istiyoruz. 

Hakkımız var. Başaracağız. 

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