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27 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Bediüzzaman’ın hürriyete dair gelecek tasavvuru

Ahmet BATTAL
27 Mart 2022, Pazar
Bugün İstanbul’da bir panelde Bediüzzaman’ın gelecek tasavvuru konuşulacak. Geleceğin hürriyeti ve hürriyetin geleceği konusunda şunlar söylenebilir:

Hürriyet gelecek. Başka yolu yok. Hem de ekmekle ve imanla birlikte gelecek. 

Zira insanlık tarihi insan hakları tarihidir. Beşerin tekâmül yolculuğu sürüyor ve kıyamete yaklaşıncaya kadar da sürecek.

Bu tekamülde en önemli iki başlık elbette teknoloji ve hürriyettir. İnsanlık insan hakları ve hürriyetleri konusunda da iyiye gidiyor ve daha da gidecek.

Teknolojinin kölesi olma riski elbette bizi de korkutuyor ama gelecekten ve insaniyetin cevherine malik gençlerden ümitliyiz. 

Malikiyet ve serbestiyet basit iki kelime değil. Bugünün ve bilhassa geleceğin rengini belirleyen iki esaslı “kavram”. 

Serbestiyet çağı bir altın çağdır. Küresel ölçekte ihlas ve samimiyet çağıdır. Münafıklığın küresel ölçekte bitiş çağıdır. 

Gelecek asır fertlerin devletler karşısında hür olma çağıdır. Fertlerin toplumdan gelen mahalle baskısına direneceği çağıdır. 

Önümüzdeki asrın nefse karşı da hür olma çağı olup olmaması ise hakiki müminlerin imanı yaymasına yani Kur’an talebelerinin hizmetine ve samimiyetine bağlı. 

Hürriyeti imanın bir özelliği ve bir parçası olarak görenler hürriyet dersine siyaset dersi olarak değil iman dersi olarak değer verecekler. 

Allah’a hakiki kul olup kula kulluğu reddedebilenlerin, o güzelim hürriyeti mana-yı harfi ile yaşayacağı bir çağa giriyoruz. “Erken bir kıyamet” kopmazsa ömrü olan görecek. 

Dünya barışı emirle değil hürriyetle gelecek. İttihad-ı kulüb cebirle değil hürriyetle gelecek. 

Teknoloji ve iletişim çağındayız. Dâvâsını bu hür mecrada iyi ifade eden kazanacak. 

Gelecek gençlerindir. İletişim konusunda da gelecek onlarındır. Bizim dilimizin dönmediği kavramları onların zihni topaç gibi çeviriyor. 

Bu dönemin gençleri önceki dönemlerin gençlerine nazaran hürriyetlerine daha düşkünler. Bu iyi bir şey.

Bugünün gençleri hürriyet ile ihlas arasındaki bağı kurmayı başarıyorlar. Bireyselleşmeyi abartmazlarsa mensubiyeti gönüllülüğe dönüştürmeyi de başarıyorlar. Bu da güzel bir şey. 

Cemaatteki gönüllülüğü onlar bizzat yaşayarak gösterecekler ve cemaat kavramını yeniden ihya ve hatta belki de yeniden inşa edecekler. 

Elbette tecrübeyi ezip geçmeden. Hor görmeden. Ama hem tecrübeyle kahve muhabbetini ayırdederek ve hem de bu ikisini ayırdedebilenlerle ayırdedemeyenleri ayırdederek! 

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