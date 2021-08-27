"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Bekçisiz mahallenin vitrinleri

Ahmet BATTAL
27 Ağustos 2021, Cuma
Bir mahalle düşününüz.

Ana caddesi dükkânlarla ve vitrinlerle dolu. 

Bazıları dükkânında cübbe, takke ve tesbih gibi mübarek şeyler satıyor. 

Hele bu mübarekler dükkânı grubu içinde öyle bir dükkân var ki bütün çalışanlar elbirliğiyle her akşam dükkânının vitrinini pırıl pırıl temizleyip yeniden diziyor ve sabah temiz bir güne açmak üzere kapatıp evine gidiyor. 

Ama mahallede bilhassa onların bu titizliğini ve vitrinin temizliğini çekemeyen çirkef birileri var. Ki, onlar da güya mübarek malzemeler satıyorlar ve fakat “refik olmak” yerine “rakip olmayı” ve hatta tümüyle bel altı vurup “haksız rekabet” etmeyi hayat prensibi edinmiş kişiler. 

Ve bu tayfa bazı geceler gelip o esnafın vitrin camına dışarıdan münasebetsiz fotoğraflar yapıştırıyorlar. Hatta bu yalanı / ilânı caddenin neredeyse her yerine yayıyorlar.

Böylece sanki o dükkânda mübarek şeyler değil de menhus şeyler satılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. 

O dükkânın sahipleri ve çalışanları sabah geldiklerinde önce kendi vitrinlerinin camındaki ve de caddenin muhtelif yerlerindeki rezilliği görüp silmeye veya çıkartmaya çalışıyor. 

Ama bu arada gören görüyor, olan oluyor. 

Sonra da dedikodunun ve gıybetin bini bir para. 

Bu örneği neden yazdık?

Önceki gün bir düğün merasiminde ev sahibi bizi bir grup muhafazakâr akademisyen ve bürokrat arkadaşla aynı masada beraber oturttu. Yeni Asya yazarı olduğumuzu da baştan söyledi.

Bunun da tesiriyle masa dostlarıyla 15 Temmuz hadisesi ve fitnesi ile ilgili olarak derin mevzulara girdik. 

Daha çok dinlediler. Biz de fırsattan istifade ile yazılarımızı özetledik. 

Adalet tasnifimizden bahsettik. Zulmün kaynağını ve sebebini göstermeye çalıştık. 

“Cemaat eşittir terör örgütü” hatalı gizli formülüyle kardeşlik hukukunun yerle bir edildiğini ve genel bir helâlleşmeye ihtiyaç olduğunu söyledik. 

Cemaat adına hareket ettiğini söyleyen ya da gösteren birçok kişi tarafından işlenmiş olan somut suçların çoğunun, siyasetçi ve bürokrat durumundaki suç ortaklarına ve dolayısıyla “suçun siyasî ayağı”na temas ettiği için ve “siyasî ayağı koruma” uğruna gizli kaldığını ve soruşturulamadığını anlattık. 

Dinin zarar gördüğünü onlar da –elbette üzülerek- teyit ettiler. 

Ama bir yandan da bizi dinledikçe şaşırdılar. “Biz sizi böyle bilmiyoruz, dışarıdan bakınca böyle görünmüyorsunuz, aksine herkes sizi …öcü sanıyor, suçluları koruduğunuzu düşünüyor, bunları neden yazmıyorsunuz?” dediler.

Biz de “zaten yazıyoruz, ama …” dedik ve yutkunduk. 

Ve yukarıdaki örneği verdik.

Bir de şunu sorduk: “Şimdi; bu mahallenin bekçisi esir alınmışsa ve vitrinin dışını korumak imkânsız hale gelmişse bunun sorumlusu kimdir?” 

“Her duyduğunuza inanırsanız inancınızın inanç olduğuna nasıl inanabilirsiniz?” de dedik. 

Haklı buldular. 

Bize gerçekten tarafsız ve güçlü hakemler ve bekçiler lâzım. Devlet tedbir almalı. 

Zira vitrinimizi korumak sadece bizim işimiz değil ve olamaz.

Ayrıca o caddenin müşterileri de uyanık olmalı. 

Hele o mübarek eşya müşterileri. Onların yükü daha ağır. Onlar her duyduğuna, her gördüğüne inanmamalı. 

Tahkik etmek imanın şartıdır. 

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Habere ceza AYM’den döndü

    Uzaktan çalışma ev harcamalarını arttırdı

    Dünya alarmda... Kabil'de peş peşe patlamalar: 60 kişi öldü, 140 kişinin yaralandı

    NATO Genel Sekreteri, Kabil'deki patlamayı kınadı

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle rekor can kaybı

    YÖK Başkanı'ndan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

    Fransa'nın Var bölgesindeki orman yangını 11 gün sonra söndürüldü

    Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi

    İspanya açıklarındaki bir gemide 2 Türk denizci vefat etti

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı yapıldı

    Lübnan'da ilaç, elektrik ve akaryakıttan sonra yeni tehlike: Su krizi

    Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesi yurda döndü

    "İstanbul'da fantastik bir Şampiyonlar Ligi finali olacak"

    Kapora dolandırıcılığına dikkat!

    Türkiye'nin internet kullanım istatistikleri açıklandı

    Mehmetçik'in Afganistan'dan tahliyesine ilişkin açıklama

    Sokak lambaları böcekleri tehdit ediyor

    İsrail, Gazze'ye yeni bir askeri bir operasyona hazırlanıyor

    Temsilcilerimiz tur peşinde

    Faturalar cep yakıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’de erime devam ederken
    Şükrü BULUT

    Talibanı doğru okuyabiliyor muyuz?
    Osman ZENGİN

    Vefat yıl dönümünde Şûle Yüksel Şenler
    Ahmet BATTAL

    Bekçisiz mahallenin vitrinleri
    Cevher İLHAN

    “Erken - baskın seçim” hesapları
    İbrahim ERSOYLU

    Kemalizm dayatması ve takiyye
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    “Sadîk-ı ahmak” kimler olur?
    Durmuş Ali İnci

    Kâinatta tesadüfe yer yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.