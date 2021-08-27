Bekçisiz mahallenin vitrinleri

Bir mahalle düşününüz.

Ana caddesi dükkânlarla ve vitrinlerle dolu.

Bazıları dükkânında cübbe, takke ve tesbih gibi mübarek şeyler satıyor.

Hele bu mübarekler dükkânı grubu içinde öyle bir dükkân var ki bütün çalışanlar elbirliğiyle her akşam dükkânının vitrinini pırıl pırıl temizleyip yeniden diziyor ve sabah temiz bir güne açmak üzere kapatıp evine gidiyor.

Ama mahallede bilhassa onların bu titizliğini ve vitrinin temizliğini çekemeyen çirkef birileri var. Ki, onlar da güya mübarek malzemeler satıyorlar ve fakat “refik olmak” yerine “rakip olmayı” ve hatta tümüyle bel altı vurup “haksız rekabet” etmeyi hayat prensibi edinmiş kişiler.

Ve bu tayfa bazı geceler gelip o esnafın vitrin camına dışarıdan münasebetsiz fotoğraflar yapıştırıyorlar. Hatta bu yalanı / ilânı caddenin neredeyse her yerine yayıyorlar.

Böylece sanki o dükkânda mübarek şeyler değil de menhus şeyler satılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar.

O dükkânın sahipleri ve çalışanları sabah geldiklerinde önce kendi vitrinlerinin camındaki ve de caddenin muhtelif yerlerindeki rezilliği görüp silmeye veya çıkartmaya çalışıyor.

Ama bu arada gören görüyor, olan oluyor.

Sonra da dedikodunun ve gıybetin bini bir para.

Bu örneği neden yazdık?

Önceki gün bir düğün merasiminde ev sahibi bizi bir grup muhafazakâr akademisyen ve bürokrat arkadaşla aynı masada beraber oturttu. Yeni Asya yazarı olduğumuzu da baştan söyledi.

Bunun da tesiriyle masa dostlarıyla 15 Temmuz hadisesi ve fitnesi ile ilgili olarak derin mevzulara girdik.

Daha çok dinlediler. Biz de fırsattan istifade ile yazılarımızı özetledik.

Adalet tasnifimizden bahsettik. Zulmün kaynağını ve sebebini göstermeye çalıştık.

“Cemaat eşittir terör örgütü” hatalı gizli formülüyle kardeşlik hukukunun yerle bir edildiğini ve genel bir helâlleşmeye ihtiyaç olduğunu söyledik.

Cemaat adına hareket ettiğini söyleyen ya da gösteren birçok kişi tarafından işlenmiş olan somut suçların çoğunun, siyasetçi ve bürokrat durumundaki suç ortaklarına ve dolayısıyla “suçun siyasî ayağı”na temas ettiği için ve “siyasî ayağı koruma” uğruna gizli kaldığını ve soruşturulamadığını anlattık.

Dinin zarar gördüğünü onlar da –elbette üzülerek- teyit ettiler.

Ama bir yandan da bizi dinledikçe şaşırdılar. “Biz sizi böyle bilmiyoruz, dışarıdan bakınca böyle görünmüyorsunuz, aksine herkes sizi …öcü sanıyor, suçluları koruduğunuzu düşünüyor, bunları neden yazmıyorsunuz?” dediler.

Biz de “zaten yazıyoruz, ama …” dedik ve yutkunduk.

Ve yukarıdaki örneği verdik.

Bir de şunu sorduk: “Şimdi; bu mahallenin bekçisi esir alınmışsa ve vitrinin dışını korumak imkânsız hale gelmişse bunun sorumlusu kimdir?”

“Her duyduğunuza inanırsanız inancınızın inanç olduğuna nasıl inanabilirsiniz?” de dedik.

Haklı buldular.

Bize gerçekten tarafsız ve güçlü hakemler ve bekçiler lâzım. Devlet tedbir almalı.

Zira vitrinimizi korumak sadece bizim işimiz değil ve olamaz.

Ayrıca o caddenin müşterileri de uyanık olmalı.

Hele o mübarek eşya müşterileri. Onların yükü daha ağır. Onlar her duyduğuna, her gördüğüne inanmamalı.

Tahkik etmek imanın şartıdır.

