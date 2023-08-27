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27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Beni asmayın da …

Ahmet BATTAL
27 Ağustos 2023, Pazar
Türkiye’deki Cumhuriyetin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son zamanlarda seyahatlerinde kendi statüsüne denk kişilerle görüşmekle yetinmiyor ve ziyaret ettiği ülkelerdeki muhatap devletlerin birinci adamlarıyla da görüşüyormuş.

Bunun sebepleri, anlamı ve neticeleri elbette konuşulmaya değer hususlardır. Ama bugün konumuz bu değil. 

Fidan en son Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüşmüş. 

Büyük bir gazetecilik başarısı olarak söyleyelim ki bu gizli görüşmenin notlarını elde ettik ve çok işinize yarayacağını düşündüğümüz bir kısmını sansürsüz olarak aynen yayınlıyoruz: 

-Sayın Zelenskiy siz 2019’da ilk göreve geldiğinizde memurlara “Odalarınızda benim resmimin olmasını istemiyorum” demiştiniz. O resmî dairelerdeki duvarlar resimsiz ve boş kalmamalı. Eğer uygunsa size memurlarınızın asmaları için biri ölümsüz ve diğeri ölümlü iki ayrı liderimizin fotoğrafından binlerce göndermek isteriz. (Ayıptır söylemesi, hem kimseler de duymasın, biz biraz fazla bastırmışız da. Elde kaldı, verecek yer arıyoruz.) 

-Sayın Fidan bendenizi bir siz anlamışsınız ama siz de yanlış anlamışsınız. Halbuki ben sözlerimin devamında bu meseleyi açıklamıştım. 

-Evet Sayın Zelenskiy, tam anlayamamıştık ama devamında galiba “Devlet başkanı ikona değildir, idol değildir.” gibi kısmen hatalı bazı şeyler söylemiştiniz. Biz de ikonalara karşıyız. Hem ikona kokana gibi şeyler bizim dinimize de uymaz. Ama devlet başkanları idoldür ve öyle de olmalıdır. Bakın mesela bizim cumhurbaşkanımız hepimiz için idoldür. Bilhassa gençler kendisini idol olarak görmezse o gençlerden millete ve devlete ne fayda gelir ki. 

-Sayın Fidan sizin gençlere değer verdiğinizi söylemenizi anlamaya çalışıyorum ve galiba kısmen de olsa başarabiliyorum. Evet biz de gençlere değer ve önem veriyoruz. Hatta bunu göstermek için o sözün devamında şunları da söylemiştik: “Oraya benimki yerine çocuklarınızın fotoğrafını asın.” 

-Ama Sayın Zelenskiy o zaman devlet dairelerinde her kafadan bir ses çıkmaz mı? Herkesin arkasında ayrı ayrı fotoğraflar olması nasıl kabul edilebilir? Bari hiç değilse Ukrayna’nın en tarihî şahsiyetinin resmini assalar da hem sizinkilerin ve hem de bizimkilerin kafası karışmasa. 

-Sayın Fidan hayır hayır. Galiba sizinle anlaşamayacağız. Biz o sözün devamında neden çocuklarının fotoğrafını asmaları gerektiğini de söylemiştik. “Ne zaman bir karar alacak olsanız onların gözlerine bakın” demiştik. Ve böylece adil, dürüst ve vicdanlı kararlar alabilmelerini sağlamak istemiştik. 

-Ama Sayın Zelenskiy o dediğinizin olabilmesi için bir yol göstericiye ihtiyaç yok mudur? Sizin yol göstericiniz kimdir?

-Sayın Fidan biz vatandaşlarımızın gözlerini bizzat kendilerinin açmalarını istiyoruz. Gözü açık olan yolunu kendisi bulur. Sizinle galiba bu sebeple anlaşamıyoruz. 

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