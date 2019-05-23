Beni Viyana hâkimlerine emanet ediniz!

Biliyoruz “bu nasıl başlık, sen vatan haini misin, Türk hekimleri dururken Viyana hâkimleri de nereden çıktı” diyenleriniz olacak.

Vurun, tamam, ama okuyun da öyle vurun.

Haberi biliyorsunuz, ama yine hatırlatalım.

Avusturya’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin lideri ve koalisyon hükümetinin başbakan yardımcısı Heinz-Christian Strache seçim öncesinde yatırımcı olduğunu söyleyen bir Rus kadınla uzun bir görüşme yapıyor.

Görüşmede özetle kadın elindeki parayla Avusturya’daki bir medya kuruluşunu satın alıp bu parti lehine yayınlar yapmayı vaat ediyor. Siyasetçi de iktidar olduğunda kamu ihalelerinde bu yatırımcı (!)ya destek çıkmayı vaad ediyor.

Siyasetçi iktidar ortağı oluyor. İşler güzel gidiyor. Ama bu çirkin pazarlığın gizli kamera kayıtları ortaya saçılınca siyasetçi istifa ediyor. Görüşmeyi de yalanlamıyor, ama “aptalcaydı” diyor.

Ancak hükümet krizi burada kalmıyor.

Avusturya Başbakanı Kurz, videonun çekildiği dönemde aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı olan İçişleri Bakanı Herbert Kickl’ın da görevine son veriyor. Ve güven oylaması gündeme geliyor.

Neden?

Çünkü Berlin gibi Viyana’da da hâkimler var.

Avrupa’da siyasetçiye hesap sorabilecek bir yargı var.

Şimdi başlığa bakıp bize kızanlara soralım.

Siyasetin finansmanındaki şeffaflık ve denetlenebilirlik ne kadar önemliymiş anladınız mı?

Bağımsız gazeteler ve gazetecilik ölünce yerine ne sahte kahramanlar doğuyormuş gördünüz mü?

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Bu arada bu vesileyle Ahmet Hakan’ın “Tarafsız Bölge” dediği kendi köşesinde geçen akşam adeta dövmek niyetiyle misafir ettiği Ekrem İmamoğlu’nu sıkıştırayım derken yaptığı bilinçli ya da bilinçsiz hatayı da tarihe kaydetmek gerekiyor.

Hakan’ın, Yunanistan’da bir yerel gazetede yayınlanan haberi siyasetine alet eden Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İmamoğlu ve dolayısıyla Trabzonlular ile ilgili açıklamasını gündeme getirip de bahse konu konuşmayı yayınlayamaması medyanın bugünkü halinin tipik bir örneği idi.

Her şey düzelebilir. Ama en zor düzelecek olan medya.

Bu yüzden de bağımsız medyaya büyük görev düşüyor.