Beş duyu artı sağduyu eşittir Altılı Masa

Muhalefete muhalefet etmeyi vazife bilen antidemokrat devşirmeler Altılı Masa’ya hücum ededursun.

Altılı Masa’nın her toplantısından önce abartıp büyüttükleri bazı “çatlak sesler” üzerinden Masayı dağıtma hayalleri kuradursunlar.

Bunların hiçbiri ve daha fazlası, Altılı Masa’yı yolundan ve hedefinden ayıramıyor. Bunu gördükçe de köpürüyorlar. (Olsun, sabun dediğin köpüre köpüre bitermiş.)

Altılı Masa’nın perşembe akşamı Regaib Kandiline denk gelen toplantısından sonra yapılan açıklama da bu sabun tıynetlilerin köpürmelerine ve tükenmelerine katkı yaptı.

altilimasa.biz internet adresinden aynen aldığımız bazı cümleleri değerlendirelim.

İsveç ve Hollanda’daki provokasyonların arka planı ile ilgili şu tesbit özellikle dikkat çekiciydi:

“Halkımızın hür iradesiyle seçim sandığına gidip ülkemizin kaderini belirleyeceği bu dönemde dış dünyada nedense her seçim dönemine denk gelen provokasyonları da dikkatle izliyoruz.”

Gerçekten, AKMHP dünyayı ve bilhassa Avrupa’yı bir seçim arenası haline getirmekte ve bunu yaparken de belden aşağı vurmakta mahir. Ama bu sefer “Kur’an yakma ve benzeri” provokasyonlarla kurulu bu saatli bomba AKP’nin elinde patlayacak.

“Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. … Bununla beraber, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene “Yeter” cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”

Biz de bu konuyu 25 Ocak Çarşamba günkü “Doğru çözüm: Rakibi sandıkta yenmek” başlıklı yazımızda yazmıştık. Gerçekten Türkiye’nin bugün getirildiği hukuksuz noktaya bakıldığında çare belli: Altılı Masa, AKMHP’yi hakeme gerek kalmadan net bir skorla yenmeyi hedeflemeli, buna inanmalı ve yenmeli.

Demokratların ve Merhum Demirel’in de dediği gibi: “Demokraside asıl hakem sandıktır”.

Ve bizim de hep yazdığımız üzere “sandığın sahibi, şimdiki iktidar değil müstakbel iktidardır”.

Nitekim açıklamadaki şu ifadeler bu iradeyi gösteriyor:

“Bu tek adam düzenini sandıkta milletimizin iradesi ile değiştirmek için hodri meydan diyoruz!”

Ve beklentilere müjdeyle cevap veriyor:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devletimiz için bir beka sorunu haline gelmiştir. Bir kişinin iradesiyle millet iradesinin yok sayılması devletin bir şahısla özdeşleştirilmesinin açık bir göstergesidir. … Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritasını, Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız.”

Şu cümleler de ortak aday tesbiti sürecinin “öldürmeyen her virüs güçlendirir” kaidesince Masa’yı daha da güçlendirdiğinin delili:

“Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. … Halkımız müsterih olsun, altı parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır.”

Şimdi seçimde net skorla galibiyet ve sonrasında net adımlarla hedefe yürümek için “en doğru” adayı bulma ve bulunan ortak adayı tam bir irade ile destekleme zamanı. Bunun için altıncı hisse gerek yok. Beş duyu ve sağduyu yeterli.

Çünkü Türkiye’de bu vasıfta milyonlarca aday adayı var. Önemli olan ortak adayı sahiplenmek.

Sonuna soru işareti koymaya ve endişeye gerek yok: Altılı Masa kimi aday gösterse kazanır…