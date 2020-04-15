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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Beş liraya ekmek

Ahmet BATTAL
15 Nisan 2020, Çarşamba
Bir hatıra ile başlayalım.

Yirmi yedi sene önce Ankara’dan Diyarbakır’a giderken Gürün Darende arasında yoğun kardan bir buçuk gün boyunca yollar kapandı ve bizim de bulunduğumuz otobüstekiler dahil binlerce kişi yakınlardaki köylere, kasabalara sığındı. Tam bir misafirperverlikle ağırlandılar. 

İki suyun birleştiği yerdeki Belediyenin Başkanının geniş odasında yanan sobadan ısınmaya çalışanlardan biri de bizdik. 

Bir ara iki kişi geldi, başkanın kulağına fısıldadı. Başkanın canı sıkıldı, kızarak onlara kısadan bir şeyler anlattı ve “yapın ne lâzımsa” dedi. O iki köylü çıktılar. 

Olay dikkatimizi çekti ve belediyenin balkonuna çıkıp o iki kişiyi izledik. Köy meydanındaki kalabalığı yararak hızla diğer köşedeki bakkalın önüne gittiler. 

Az sonra bir gürültü koptu. Birkaç kişi birini patakladı. Merakımız arttı.

 İçeri dönüp başkana sorduk: 

- Neydi az evvelki mesele Başkanım?

 - Sorma Hocam, bizim bakkal filanca, “nasılsa müşteri çok” diye, iki liralık sigarayı beş liraya satmaya başlamış. Bizimkiler de gereğini yaptı. 

Devamındaki cümle çok önemli bir hayat dersi idi: 

- Amerikan sigarasını satsa neyse, Maltepe’yi zamlı satıyormuş … oğlu …! Köyün adını iki paralık etti. Biz de biraz imaj düzelttik!

Geçen Cuma akşamı bilhassa büyük şehirlerde sigara ve ekmek kuyruklarında yaşananlar bu hatırayı hatırlattı.

İmaj düzeltmek için yerel devlet yani belediye her zaman yeterli gelmez. 

Zaten bazen sadece imaj düzeltmekle de işler düzelmez. 

Önemli olan demokratik sistemin kendi içinde doğru şekilde kurulmasıdır. 

Meselâ tek yanlı resmî bir işlem olan istifanın hangi saatte, nerede ve kime bildirileceği ve bunun millete nasıl duyurulacağı “devlet olmak” ve “devlet kalmak” açısından da önemlidir.  

Gerisi imaj düzeltmektir. Ama bu sefer bozulan imaj kasabanın değil şerifin imajına benziyor. 

Şimdi başa dönelim. 

Beş liraya ekmek mümkün müdür?

Barış, kardeşlik ve huzuru ekmek için paraya ihtiyaç yok. Sistem kurup işletmek lâzım.

Sistemi gerçekten işletebilmek için de milletin her bir ferdinin aklını başına alması ve siyasetçilerin de büyük fotoğrafın farkına varması lâzım. 

Yoksa en hamiyetli idareci dahi müstebit hale gelebilir. 

 Hem de beş liraya…

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