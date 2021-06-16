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16 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bidenli bidensiz

Ahmet BATTAL
16 Haziran 2021, Çarşamba
Bugün AKP’lilerle konuşacağız:

Değerli AKP entelektüelleri (kalanlar elbette), 

Belli ki, NATO toplantısı öncesinde, Erdoğan’a, bilhassa askerî cenahtan birileri bazı nasihatlerde bulundu: 

Özetle “aman ‘muş minut’ filan olmasın, dikkat ediverelim gari” dedi. 

Erdoğan da o sözleri tuttu ve kriz çıkarmamayı başardı. 

Ya uzun zamandan bu yana NATO’ya kükreyiveren Erdoğancı yancı medya nasıl bir tornistan kriziyle boğuşacak şimdi? 

Çark etmenin basındaki adabını hep birlikte öğretecekler, hepimize…

Memnun musunuz?

Değerli AKP yöneticileri,

Belli ki Türkiye’den toplantıya katılan herkese “aman pozitif olun” denmişti. 

Ama “diplomasinin gerektirdiği kadar ve gerektirdiği ölçüde gülümseyin, aşırıya kaçmayın” denmemiş olacak ki askerî örgütün diplomatik toplantısına yakışmayacak bir şirinlik gösterisi izlediniz ve izlettiniz. 

Erdoğan’ın Biden ile görüşmesinde hazır bulunan başörtülü tercüman kızımızın kameralara yansıyan gülme biçimi bile, bilhassa Biden’ın tercümanının asil duruşu karşısında, hepinizi şoke etmiş olmalı. 

Pek muhterem ve pek uyanık AKP seçmeni,

Bu toplantıda bizi “Erdoğan’ın” temsil ettiğine emin misiniz?

Bu toplantıda Erdoğan’ın “bizi” temsil ettiği konusunda şüpheniz yok mu?

Bu toplantıda Erdoğan’ın bizi “temsil ettiği” konusunda bizim ciddî şüphelerimiz var. 

Zira temsil iradedir. İrade bir bütündür. 

Yola çıkarkenki irade ile dönüşteki irade yüz seksen derece farklı olursa ona “yolda geri dönüş” değil “iradede geri dönüş” derler. 

Basit, ama sembolik bir örnek:

Biden’ın 1915 Olayları için “Ermeni Soykırımı” demesi meselesi ile ilgili olarak Erdoğan yola çıkmadan önce aynen şunları söylemişti:

“Biden ile görüşme alanımız çok geniş, zira Yirmi Dört Nisan maalesef çok olumsuz bir süreç oldu. … Bu yaklaşım bizleri ciddî manada üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabiî doğru bulmamız mümkün değil.”

Dönüş yolunda ise Erdoğan gazetecilerin 1915 Olaylarının gündeme gelip gelmediğine ilişkin sorusuna şu cevabı verdi: 

“Hamdolsun, hiç gündeme gelmedi!”

Ardından da on saniye kadar anlamsızca gülümsedi.  

Bu cevap hangi sorunun cevabıdır?

Bu gülümseme neye işarettir? 

Sorumuzu anlamadıysanız videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. 

Yirmi sene önceki Ecevit’in siyasetine ve tutuk yürüyüşüne çok lâf edildi, ama iradesinin tutarlılığına söz söylenemedi. 

Şimdi durum iki yönden de vahim. 

Ey AKP’li dostlar, İradesi bu kadar sık değişenin sadece yürüyüşünde sakatlık aramak çok sığ kalır. 

Hele düşmanı bu kadar sık değişenin dostluğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? 

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