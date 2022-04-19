Bilgi tekeli ve devletin menhus eli

Ayakkabı fiyatları son yirmi yılda ne kadar arttı? Bu sorunun cevabını kim bilir?

Herkes kendisine göre bilir. Ayakkabı imalatçıları derneği de bilir, ayakkabıcılar derneği de …

Bu bilgi bir davada hâkim için gerekli olursa cevabı bilecek ve hâkime verecek olana bilirkişi denir.

Hâkim bu bilgiyi sadece şu ya da bu kaynaktan, mesela sadece şu dernekten ya da bu meslek odasından almaya zorlanabilir mi?

Hayır. Zorlanamaz. Zira yargı devleti de yargılar ve hükmünü devlet adına değil millet adına verir.

Bu konuda bilebildiğimiz kadarıyla tek istisna Adli Tıp Kurumunun belli konularda kanunen tek yetkili bilirkişi olması halidir. Bu sebeple Adli Tıp Kurumu adalet hizmetleri açısından ayrıca önemlidir.

Devletin bilgiyi kendi tekeline alması kadar abes bir yaklaşım ve alabileceğini varsaymak kadar abes bir iddia ve varsayım olamaz. Hele bu çağda…

Bunları neden yazdık?

Dünya Gazetesinin duyurduğu habere göre 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nda değişiklik yapılacakmış ve TÜİK tarafından yetkilendirilmemiş kişilerin ve kurumların başta enflasyon hesaplaması olmak üzere çevre, demografi, işgücü, tarım ve ulusal hesaplar alanında TÜİK tarafından üretilen istatistiklere alternatif oluşturacak şekilde istatistiki sonuçlar içeren araştırmalar yapıp yayması yasaklanıp aksine davranış suç sayılacakmış. Hesaplama yapmak ve kamuoyuna açıklamak isteyenler yapacakları istatistikî çalışmanın metodolojisini onaylatmak için TÜİK’e başvuracak ve TÜİK de iki ay içinde başvuruyu sonuçlandıracakmış. Üstelik bilginin internet ortamında duyurulması halinde habere erişim engellenecekmiş ve bundan da sonuç alınamazsa internet sitesine erişim engellenecekmiş. Miş, miş, miş…

Muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yürütme üzerinde bir yasama denetimi yapmasına sadece fiilen değil hukuken de izin verilmeyen bir rejimde yürütme organı tarafından açıklanan bir “resmi” bilginin doğruluğunun nasıl test edileceği önemli hale geliyor.

“Kamuoyu denetimi” korku rejimi sayesinde fiilen yasaklanmış durumda. Muhalefet denetimi imkânı kaldırılmış. Oldu olacak üniversiteleri de kapatsınlar da faşizmimiz tam hayırlı(!) olsun…

Hep söylüyoruz: İktidarın meşruiyeti muhalefetin meşruiyetine bağlıdır. Muhalefet meşru değilse iktidarın meşruiyeti sorgulanır ve bu sorgulama haklıdır. İş hızla oraya doğru götürülüyor. Hem de bilinçli olarak…

Not: “Mahşerden önceki son çıkışın altı atlısı” başlıklı cumartesi günkü yazımızda Millet İttifakının liderlerinden ve çalışma grubundan bahsederken Meral Akşener ve Serap Yazıcı Hanımefendileri de kapsayan liste için “âkil adamlar” dememizi bazı okuyucularımız eleştirdiler.

Biz bu konuda muhafazakârız. Kelimelerimizi birilerinin rüzgarıyla hemen terk etmiyoruz. Bize göre o Hanımefendiler de “adam”dır. Zira adam’ın cinsiyeti yoktur. “Adam” “kadın”ı ve “erkeği” de kapsayan üst bir kelimedir. “Kadın”ın karşıtı “adam” değil “erkek”tir. Ve fakat son dönemde “işadamı”na karşı varankif işgüzârlarca geliştirilen “işkadını”ndan sonra bir de ortaya “iş insanı” gibi kulak tırmalayıcı ucube ve manasız lafızlar çıktı ve bu furyaya her nasılsa muhafazakâr çevre de kapıldı. Bu gidiş sürer de bir süre sonra “balıkadam”lar da “balıkinsan”lar haline getirilirse şaşmayacağız!

