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17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Bilgi toplumu hizmetleri ne durumda?

Ahmet BATTAL
17 Nisan 2022, Pazar
Cumhurbaşkanlığına bağlı birimlerden biri Dijital Dönüşüm Ofisi.

Türkiye bilgi toplumuna erişme hedefi yönünden aslında iyi durumda. E-devlet uygulamaları da oldukça iyi. (Teknik olarak güvenilirlik seviyesi meselesi ve “big data”nın nasıl korunacağı hususu ilgi alanımızda değil). 

Ancak denetim uygulamaları ve hesap verme anlayışı yeterli olmayınca şeffaflık ve “günışığında yönetim” hedeflerin hayli gerisinde kalıyoruz. 

Bazı örnekler:

1. Hem ÖSYM tarafından yapılan merkezî sınavlarda ve hem de ilkokuldan üniversiteye kadar sınıflarda yapılan sınavlarda herkes sadece kendi notunu öğrenir hale geldi. 

Oysa eskiden listeler asılır ya da yayınlanır ve böylece rakipler birbirini ve hocayı ve dolayısıyla sistemi denetlemiş olurlardı. 

KVKK gibi düzenlemelerin arkasına sığınılmadan uygun biçimde yeniden şeffaflık sağlanabilir ve sağlanmalı.

2. Aynı durum bilhassa kamuda mesleğe giriş ve meslekte yükselme sınavlarında da kendisini gösteriyor. Herkes sadece kendisiyle ilgili sonucu görüyor. 

Oysa kamuoyu denetimi önemli bir denetimdir ve KVKK bir engel oluşturmamalıdır. Uygun filtreler ve mekanizmalar bulunabilir. 

3. “Sözlü sınav” denilen sınav “mülakat”la karıştırılıyor. Sözlü sınav bilgiyi ve bildiklerini sözle ifade edebilme yeteneğini ölçer. Mülakat ise “mülaki olma” yani jürinin adayla yüz yüze gelip “alaka/ilişki/bağ kurması” ve böylece adayın “bilgisini” değil “işe uygunluğunu” test etmesi demektir. 

“Mülakat sınavı” galatını sık duyuyoruz. İçişleri Bakanlığının jandarma subayı alım sürecinde bir galat olarak “sözlü mülakat” bile gördük. Sanki jüri birileriyle yazılı mülaki olabilirmiş gibi! 

Buna bağlı olarak referans ile torpil de birbirine karıştırılıyor. Oysa bazı kadrolar ya da işler için birincisi gerekli iken ikincisi her hâlukârda suçtur. 

4. Toplu taşıma tarifeleri ve benzeri bilgilerin, internette kolaylıkla ulaşılabilecek sabit sayfalarda, hem de günceli ve mazi arşivini içerecek şekilde yayınlanması mümkün ama maalesef tam bir bilgi kirliliği arasında kaybolup gidiyor. Ara ki bulasın…

5. Uzmanlara ve halka yönelik olarak mevzuat bilgilendirmelerinin hem web sayfaları üzerinden ve hem de SMS ve e-mail gibi yollarla duyurulması mümkün ama bu konuda da hayli gerideyiz. 

6. Noterlik hizmetleri gibi bazı kamusal hizmetlerin daha verimli bir bilgilendirmeyle yürütülmesi mümkün ve hatta devletin güvenilirliği için bunun gerekli olduğu da açık. Türkiye Noterler Birliği’nin vatandaş ile noter arasındaki ilişkilerde hakem ve hatta vatandaşın hakkını koruyucu bir mekanizma görevi görmesi de gerekli. 

7. Hastanelerde ve hatta sağlık ocaklarında kapı üstlerindeki bilgilendirme ekranlarının “bilgi” vermek yerine çoğunlukla “hata” vermesi ve bunun idarecilerce görmezden gelinmesi kabul edilebilecek bir durum değil. 

Örnekler çoğaltılabilir. 

Hepsinde ve daha fazlasında ana mesele denetim ayağından ve şeffaflık hedefinden uzaklaşılması. 

Bu örnekler de gösteriyor ki yeni iktidarın en önemli hedefi şeffaflık ve hesap verebilirlik olmalı. 

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