Biz devlet miyiz?

Geçen hafta İzmirlilerin yaşadığı ve ancak bizim gibilerin ülkesinde can alan yediden küçük depremde enkaz altından canlı kurtarma sahneleri olağanüstü bir şekilde medyatik olurken cenaze sahneleri gözlerden kaçırıldı.

Sebebi sadece, ölümün sevimsiz ve hayatın sevimli görünmesi mi? Sanmıyoruz.

Ama neyin reyting yapacağını bilen basın mensupları böyle olaylarda ölümün değil hayatın peşinden koşuyorlar.

Ölen görünmez oluyor, ama hayattakiler görünür olmak için yarışıyor. “Bir çağ yangını” bu zaten. Ve İzmir’e ya da İzmirliye de has değil.

Basın mensuplarını gösteri tercihi anlaşılabilir. Ya görevini yapmış görünmek için zelzele bölgesinde “görünen” milletvekilleri?

Bir milletvekili Ankara’da ve seçim bölgesinde ne yaparsa depremle ilgili görevini yapmış olur?

Ya da şöyle soralım: Ankara’da varlığının anlamı ve görevi kalmayan vekiller, sine-i millete, onlar böyle enkaz altında can çekişirken mi dönmeli?

Depremde yıkılan evlerin temelini göremiyoruz, ama yetişkin olamamışların demokrasisinin açmazı olan popülizmin dibini ekrandan görüyoruz.

En garibi de enkaz tepesinde görevliden telefon kapıp ayaklarının altındaki canla konuşmaya çalışan ve bu görüntüler yardımıyla birilerine şov yapacağını sanan bakanlar.

Deprem bölgesi denilen sokaklara Ankara’dan kimler neden gider ve gitmeli?

Aslında bu sorunun doğru cevabı popülizmin tek yönlü işlediği bir yerden bakarak bulunabilir.

Meselâ bu zelzele Kuzey Kore’nin üçüncü büyük şehrinde olmuş olsaydı başkentteki hangi görevliler o şehre gidip ne şekilde ve ne sebeple halkın arasına karışırlardı?

Aynı görevlilerin veya Kuzey Kore Devlet Başkanı’nın depremden sonra basının önüne ne amaçla ve hangi manipülasyonlar için çıkacağını da ayrıca düşünmek lâzım.

Bizim dikkatimizi çeken en önemli görüntü Bornova’da orta yaşlı bir hanımı enkazdan çıkaran görevlilerden birinin o hanıma hitaben, “biz, biz devletiz, gel abla” sözlerinin ekranlardan duyulmasıydı.

Yanlış anlaşılmasın, bunu söyleyen görevli her kimse elbette iyi niyetlidir, zor bir işi yapan ekibin bir üyesidir, sadece tebrik etmek lâzım.

Ama bu sözün tarihî ve sosyal arka planını da dikkatli deşifre etmek lâzım.

O görevli “devlet” midir? Kendisini –hem de insiyakî biçimde- ne hakla “devlet” olarak adlandırmaktadır?

Gerçek devlet, depremde evleri yıkılmaktan kurtaran mıdır yoksa depremden önce seyreden ve depremden sonra da enkazdan kurtarabildiklerini canlı kurtaran mıdır?

Gerçek devlet on sekiz senedir iktidarken en iddialı olduğu alan olan yapılaşma alanında bile olması gerekenin çok gerisinde kalan devlet değildir.

Hele hatasını örtmek için hırçınlaştıkça hırçınlaşan ve suçu habire muhalefete atan devlet hiç devlet değildir.

Halk içinde muteber bir nesne yok böyle bir devlet gibi…