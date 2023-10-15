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15 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Bizde öyle şeyler olmaz!

Ahmet BATTAL
15 Ekim 2023, Pazar
Bizde yargı temizdir. Tertemizdir.

Hele 15 Temmuz sonrası yapılan büyük ve küllî temizlikten sonra yargımız pirüpaktır. Yürütmemiz gibidir. Tertemizdir. 

Dolayısıyla bazı hakimlerin bazı haberlere para karşılığı erişim engeli getirdiği şeklindeki iddialar saçmadır. 

Bizde öyle şeyler olmaz. Olsaydı bu yazıyı okuyamazdınız!

Bazı hakimlerin bazı uyuşturucu kaçakçılarını hızla tahliye etmesi söz konusu değildir. Zira bizde uyuşturucu kaçakçılığı yoktur. Bizde uyuşturucu kaçırılmaz.

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Bazı hakimlerin bazı yasa dışı bahisçileri hızla tahliye etmesi de söz konusu olmaz. Bizde yasadışı bahis de olmaz, olan bahis de yasadışı olmaz. 

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Bizde hakimler asla ve asla adaletten ayrılmaz. Para karşılığı karar vermez. Adaleti satmaz. Adalet borsası yoktur. Onlar eskidendi.

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Bizim adliyelerimizde ve yargımızın içinde çete ve çetecikler olmaz. Dolayısıyla bunları yok etmek için “kemoterapi uygulayıp kanserli hücreyi toptan yok etmemiz gerekmektedir” demeye ihtiyaç da olmaz. 

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Bizde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Hakimler ve Savcılar Kuruluna böyle bir konuda şikâyet mektubu yazmaz.

Zira bizde öyle bir savcılık ya da başsavcılık yoktur. 

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Böyle bir mektupla, birçok hâkimin adı sayılıp hayatı ve itibarı karartılmaz.

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Bizde hâkimlerin malvarlıklarının araştırılması uluorta talep edilmez. Zaten hâkimlerimizin malı da mülkü de olmaz. Dolayısıyla araştırma da neymiş.

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Bizim hakimlerimiz de savcılarımız da başsavcılarımız da melek gibidir. Yoldan çıkmaz. İfşaat yapmaz. Amirlerine itaatsizlik etmez.

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Zaten bizde Hakimler ve Savcılar Kurulu da yoktur. Gerçi tanımadığımız bazı üyeleri vardır ama onların da varlığı ve yokluğu arasında fark yoktur. 

Bizde öyle şeyler olmaz.

Bizde böyle bir haberi yayınlayacak bir gazete ya da internet gazetesi de yoktur. Mesela bizde BirGün gazetesi diye bir gazete de yoktur. 

Bizde öyle şeyler olmaz. 

Gerçi bizde bazı gazeteci kılıklı ve kötü niyetli kişiler olabilir ama onların da yazacak kalemi ve klavyesi yoktur. Memleketimizde Timur Soykan diye bir gazeteci de yoktur. 

Bizde öyle şeyler olmaz.

Bizde kendisi hakkındaki böyle bir habere erişim engeli getirilmesini komşu hâkimden isteyecek bir babayiğit hâkim yoktur. Hem komşu hâkim dediğiniz nedir ki? 

Bizde öyle şeyler olmaz.

Bizde böyle bir habere erişim engeli getirecek bir mahkeme ve hakimlik de yoktur. Zira bizde erişim engeli diye bir engele ihtiyaç yoktur. 

Bizde öyle şeyler olmaz.

Hem erişim dediğiniz nedir ki engeli olsun veya engel konulsun? 

Bizde öyle şeyler olmaz.

Hem olsa bile kimsenin bundan haberi de olmaz. Olmadı da zaten.

Zaten bu yazı da yazılmadı. 

Bizde öyle şeyler olmaz.

Zaten eminiz ki bu yazıyı okuyacak kimse de yoktur. 

Bizde öyle şeyler olmaz.

Okunma Sayısı: 335
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