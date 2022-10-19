Bizler ve sizler paradoksu

Cumhurbaşkanının cevaplama yardımcısı Fuat Oktay medyada daha sık görünür olmaya başladı.

Hikmetini bilemiyoruz. (Bazı tahminlerimiz var ama sadece tahmin. Şimdilik bizde kalsın.).

Oktay, önceki gün, seçilmiş haber aktarıcıları huzurunda 2023 bütçesini açıklamış.

Konuşmasının bir yerinde doğalgazdaki sübvansiyon meselesi ile ilgili olarak aynen şunları söylemiş:

“Her 100 TL’lik faturanın 80 TL’sini devlet olarak, hükûmet olarak bizler üstleniyoruz.”

Haberi okuduğumuzda “bizler” vurgusu dikkatimizi çekti. Videoyu izleyince haberdeki cümlenin doğru olduğunu anladık.

(Arkadaki sıra sıra Türk Bayrakları ve iki yanındaki biri sakallı diğeri bıyıksız iki bürokrat ile Oktay pek bir heybetli duruyordu. Bunu geçelim.)

Salondaki gazetecilerin işin bu yönü hakkında soru sorma “ihtimali” bile olmadığı için “acaba Oktay’ın bu söylemi hakkında gazeteciler ne düşünmüştür ve ne sormuştur” diye düşünemiyoruz.

Ama şunu gayet iyi anlıyoruz: AKP’nin yirmi sene önceki vaadi olan “hizmetkâr devlet” hedefinin bugün geldiği nokta burası.

Bu söylem bir arka planı da işaret ediyor:

“Biz devletiz” diyen bir arka plan.

Bunun diğer bir ifade biçimi “devlet biziz”.

Bu “biz”, aslında, “tek adamlık”la tescillenen bir “ben”in ve benliğin “biz” olarak ifade edilmesinden ibaret.

Yani “devlet benim”in kibarcası. (Daha kibarcası Fransızca: “L’état: C’est moi!”)

“Biz şimdi devlet yetkisini kullanıyoruz” ile “devlet biziz” arasındaki farkı göremeyen ve göremeyecek olan bazıları “ne var bunda, devlet yetkisini kullanan onlar” diyecektir.

Keşke mesele bu kadar basit olsa.

Nitekim takiplilerimizden Şener Boztaş twitter hesabından bu söylem ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“… ‘bizler.’ Şu söylemdeki zihinsel sapmayı görmek lazım. Esas mesele bu. İki katmanlı zihniyet problemi var. 1. vatandaşın tebaa olarak görülmesi. 2. vatandaşların makbul olan/olmayan diye ayrıştırılması. Makbul, tebaa görülüyor. Olmayan zımmi. Bu kodların kaynağı malum.”

Bu kodların kaynağının AKP’yi AKMHP yapan şeyle aynı kaynak olduğunu biz biliyor ve yıllardır yazıp söylüyoruz.

Aslında bunu eski AKP’li dostlarımız da görüyorlar ama nedense bir türlü kabullenmek istemiyorlar.

Tek söyleyebildikleri şu: Erdoğan iktidarda kalmak için mecburen bazı tavizler veriyor.

Biz soruyoruz: Peki neden iktidarda kalmak istiyor?

Cevap da şu: Devleti hizmetkâr devlet yapmak için!

Ne mutlu buradaki çelişkiyi görebilene…