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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bolu Belediye Başkanına açık mektup

Ahmet BATTAL
10 Haziran 2023, Cumartesi
Sayın Tanju Özcan,

Siz ki meşveretin ve şûranın kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bolu halkını temsil vazifesi üstlenmiş ve ardından bu şehrin emini olmuş bir yed-i eminsiniz. Sadece bu iki sıfatınız bile size bu şekilde hitap etmemizi ama mutlaka hitap etmemizi gerektiriyor.

“Atatürk ve silah arkadaşlarına biz hatim okuyoruz. … Seçme-seçilme yaşı 40’a çıksın. Çünkü Allah bile peygamberlere 40 yaşında peygamberliği vermiş. Demek ki aklın bir tekamülü var. Biz bu demokrasiyle bu vatanın bütünlüğünü sürdüremeyiz.” diyen Cübbeli Ahmet Hoca ile girdiğiniz -üslubu oldukça düşük- tartışmaya biz girmeyeceğiz. O mesele ikinizin arasında.

Biz, o vesileyle yazdığınız şu cümleleriniz üzerinden sizinle sohbet edeceğiz:

“Allah’a inanıyorum. İnanmasam da söyleyecek yürek var bende. Benim derdim Allah ile kul arasına girmeye çalışan tüccarlar. Bolu’da söz sahibi olup sığınmacıları sindirip gönderdiysem bir gün Türkiye’de söz sahibi olursam bir tek cemaat, tarikat bırakmayacağım. Sana söz Türkiye.”

Sığınmacılarla ilgili bazı politikalarınızı biz de şahsen doğru bulduk ve çevremizdeki dostlarımıza rağmen destekledik. Ama bu yazıda konumuz bu da değil. 

Dini, siyasete ve ticarete ve dünyaya ait herhangi bir hedefe alet eden herkesin, topluma da siyasete de dine de hatta kendi ahiretine de dünyasına da zarar verdiğini biz de kabul eder ve söyleriz. Ama galiba sizin meseleniz bu da değil. Öyle olsaydı o son cümleleri böyle söylemezdiniz, söyleyemezdiniz. 

Cübbeli Hoca “şeriat demokrasiyi reddeder” demekle kendisi hakkında olumlu düşünen çok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Yıllardır dindarları demokratlaştırmaya çalışan ve bu işin zorluğunu bilen bizim gibiler için bu bir sürpriz sayılmaz. Ama bu da başka mesele.

Asıl mesele ise şu: “Şeriat isteyenlere dava açacak bir cesur savcı yok mu” diyerek siz de “kanunsuz suç olmaz” kuralını da “fikir hürriyetini” de hiçe saydınız. 

Anlaşılıyor ki Cübbeli ne kadar “güya şeriat namına” antidemokrat ise siz de en az onun kadar ama “inkılap namına” antidemokratsınız. Kemal Kılıçdaroğlu ile bu noktalarda ayrıştığınız açık. Keşke bu tesbitimize hayır diyebilseniz.

Yok eğer siz de o cümlelerinizle, bazı mağrur dindar siyasetçiler ve Erdoğangiller gibi “bir gün Türkiye’de söz sahibi olursam bana bağlı olmayan bir tek cemaat ve tarikat bırakmayacağım” demek istiyorsanız o da boş hayaldir. Siyaset çöplüklerine ve hurdalıklarına bakıp uyanmanızı tavsiye ederiz. 

Bir de şunu hatırlatalım:

Yirmi beş senelik tek parti iktidarı tarikatları yer altına indirmeye, cemaatleri sindirmeye çalıştı, ama başaramadı. Zira hiçbir millet dinsiz yaşayamaz ve fakat din de devletin inhisarı altına alınamaz. 

Özetle; donkişotvari bir şekilde tarikat ve cemaat düşmanı olmanız size kaybettirir. Türkiye’ye değil. 

Bu toptancılığınızla dindarları kırıp dökmeye devam ederseniz kırılırsınız. Bu millet dindardır.

Son olarak: 

“Her gördüğün sakallıyı deden mi sandın” yerine “her gördüğün cübbeliyi antidemokrat mı sandın” demeyeceğiz. Zira siz hukukçusunuz, yılların siyasetçisisiniz, bu konuyu ve demokrasiye bakış konusunda dindarlar arasındaki esaslı farkları zaten bilirsiniz. Bilmemeniz bir hata olur ama bilmiyor görünmeniz kabul edilemez bir hatadır.

Köşemiz size açıktır. Tavzih beklemek isteriz ama ümitli de değiliz. 

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Yorumlar

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  • Sefer Akgül

    10.6.2023 22:22:10

    Çok güzel ve yerinde bir uyarı. Emeğinize sağlık hocam

  • Sefer Akgül

    10.6.2023 22:21:38

    Çok güzel ve isabetli bir uyarı. Kaleminize sağlık.

  • Rauf

    10.6.2023 18:44:51

    Bu yazı Yeni Asya'nın kuruluş gayesinin güzel örneği. Din ve dindarlar aleyhindeki yazılara cevap vermek. Bu tarz yazılar tek başına gazetenin bir ihtiyaç olduğunu göstermeye yeterlidir.

  • Ömer

    10.6.2023 14:51:19

    Öyle böyle sayın Kılıçdaroğlu bu partiye çok katkısı olmuş ve değişimin tüm engellere rağmen savunucusu olmaya devam ediyor. Binlerce tebrikleri hakediyor. Bu partide değişimi tümden kabul edecek, Kılıçdaroğlu önderliğinde ve onun gibi düşünen yönetim kadrosu bu işi tüm engellere rağmen başaracaklardır.

  • Mehmet Türeli

    10.6.2023 12:34:23

    Tanju'nun zihniyeti belli de chpnin ılımlı hale gelmesine tahammül etmeyerek, eski katı ve inançsız hâline geriye dönüştürülmesini istemektedir. Fakat cübbesiyle sarığıyla (hâşâ ve kella söylemekten Allah'a sığınırım) "Kur'an arab uşağının yaveleridir" diyecek kadar dinimize ve peygamberimize dil uzatana nasıl biz hatim okuyoruz diyebilir. Cibali baba olamaz meczup degildir. Kambur ise kisa bir zamanda hata yaptığını anladı hatasından vazgeçti. Şimdiki cübbe, sakal ve sarığı ile hatasını anlar mı bilemeyiz. Allah akıl fikir basiret ve feraset versin.

  • Aysuna

    10.6.2023 12:17:04

    Âhh âhh!!Hele seçimden bir gün önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir'e,Erdoğan'ın ise Ayasofya'ya gitmesine ne demeli!?CHP,maalesef bu milleti hâlâ tanımıyor...

  • Bilgin Alpay

    10.6.2023 10:04:20

    Anlaayana sivrisinek saz Anlamayana davul Zurna az derler ya bu tipler in Analayamayacagi dilden Cok guzel bir ders olmus . Elinize yureginize saglik.Zavallilar arkalarina aldiklari Gucluleri ebedi saniyorlar oysa Devrilmekte olduklarini goremiyorlar . Su Istikbal Inkilabati iicinde ,En yiksek Gur seda Islamin sedasi olacaktir Insallah . Diyen Asrin Sahibine Kulak vermeyenler savrulup gideceklerdir iNSALLAH selam ve Dua ile .

  • Hüseyin Sönmez

    10.6.2023 05:48:38

    Bu yüzden CHP içinde bir grup, seçim yenilgisini bahane ederek Kemal Kılıçdaroğlu'nu başkanlıktan düşürerek, yıllarca elde edilen milletin değerleriyle barışmayı tersine çevirmek istiyor. Ayrıca bu gruba parti dışından da destekler veriliyor.

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