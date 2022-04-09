Böyle delille böyle adalet

Geçen günlerde görevdeki bir akademisyen dostumuz bir mahallî gazetedeki eski bir e-haberin linkini gönderdi:

https://www.kocatepegazetesi.com/somut-bir-kanit-yok-ama/

Tekzip edilmediğine göre doğru kabul edebileceğimiz haberde şu ifadeler aynen yer alıyordu:

“… aleyhinde tanıklık yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Çalışkan ise, ‘FETÖ’cülüğü, dikkat çekici bir benzetme ile açıkladı. Çalışkan, ‘Kendisi paraşütle bir yerlere gelmiştir. Şimdi bir İngilizce bir metin versem, bunu Türkçe’ye çeviremez. FETÖ’cülük ile ilgili somut bir kanıt yoktur. Bir kasap, hayvana baktığında ‘Bundan 350 kilogram et gelir’ der, o hayvandan 350 kilogram et gelir. Bu böyle bir şey’ diye konuştu.”

Bu şahitliğin hiçbir şekilde dikkate alınmamış olmadığını düşünmek isteyebilirsiniz. Ama tavsiye etmeyiz.

Bu sanığa bu şahitlikle ceza verilmiş olmadığını ummak isteyebilirsiniz. Ama bunu da tavsiye etmeyiz.

Zira sadece kanaat izhar eden şahit beyanı delil sayılarak “suçludur” kararı verilen bu tür örnekler çoktur.

Hakkındaki kararı gördüğümüz için bildiğimiz somut örnek, Anayasa Mahkemesi üyesi iken suçüstü hükümlerine göre gözaltına alınan ve arkadan gelen istimle teröristlikle yargılanıp somut suç isnadı ve ispatı içermeyen benzer şahit beyanıyla mahkûm edilen Prof. Dr. Erdal Tercan’dır.

Bir AYM üyesine terör örgütü üyeliği isnat edilemeyeceği yolundaki uzman görüşünü “Suç Örgütleri” adlı akademik kitabında bildiren ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (eski Gazi Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ABD Başkanı Prof. Dr. İzzet Özgenç’tir.

Buradan da anlıyoruz ki bir hâkimin bir kişi hakkında “terörist” hükmü vermesi için önce o kişi hakkında başkalarının bu hükmü vermesi yeterli olabilir.

O başkalarının bu hükmü nasıl ve hangi ölçekle verdiğinin önemi yoktur ama delili de çoktur. Yukarıdaki haber de işte bu hüküm delillerinden biridir.

Şimdi. Denilebilir ki: Kasabın uzmanlığı bir delil değil midir?

Evet, delil olabilir. Mesela: Kaybolmuş bir sığırın zararını tazmin etmesi gereken kişiye karşı açılan bir davada bilirkişi olarak görevlendirilen “eksper kasap”, sığırın fotoğrafına bakar ve “bu sığır bir tosundur ve 350 kilo gelir, birinci sınıf canlı tosun kilosu Et ve Süt Kurumunda 60 liradır, demek bu hayvan 21.000 lira eder” diyerek kanaat bildirir. Hâkim de o sığırı 350 kilo ve kilo fiyatını 60 lira kabul ederek zararın miktarını tesbit eder ve sorumlu hakkında tazminat hükmü verir.

Şahidin azmanlığı ve “kanaat beyanı” ceza davasında da bir delil olabilir mi?

Haberle ve uygulamayla anlaşılmış oluyor ki o da bir delildir. Yeter ki Allah katına yakın tutulan devlet katında şahitliği makbul olsun!

Kanunlarımıza göre şahitler isterse kendilerine şahitlik ücreti de ödenir. Hele bilirkişiler; kesinlikle ücretle çalışır. Ne de olsa adalet için bilgisini sutmaktadır.

Asıl mesele bu tür kanaat şahitliği yapanların bu şahadetlerinin ücretini “paraşütlü terfi” olarak alıp almadıklarıdır.

Eğer almışlarsa…