"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Böyle delille böyle adalet

Ahmet BATTAL
09 Nisan 2022, Cumartesi
Geçen günlerde görevdeki bir akademisyen dostumuz bir mahallî gazetedeki eski bir e-haberin linkini gönderdi:

https://www.kocatepegazetesi.com/somut-bir-kanit-yok-ama/

Tekzip edilmediğine göre doğru kabul edebileceğimiz haberde şu ifadeler aynen yer alıyordu: 

“… aleyhinde tanıklık yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim Çalışkan ise, ‘FETÖ’cülüğü, dikkat çekici bir benzetme ile açıkladı. Çalışkan, ‘Kendisi paraşütle bir yerlere gelmiştir. Şimdi bir İngilizce bir metin versem, bunu Türkçe’ye çeviremez. FETÖ’cülük ile ilgili somut bir kanıt yoktur. Bir kasap, hayvana baktığında ‘Bundan 350 kilogram et gelir’ der, o hayvandan 350 kilogram et gelir. Bu böyle bir şey’ diye konuştu.”

Bu şahitliğin hiçbir şekilde dikkate alınmamış olmadığını düşünmek isteyebilirsiniz. Ama tavsiye etmeyiz. 

Bu sanığa bu şahitlikle ceza verilmiş olmadığını ummak isteyebilirsiniz. Ama bunu da tavsiye etmeyiz. 

Zira sadece kanaat izhar eden şahit beyanı delil sayılarak “suçludur” kararı verilen bu tür örnekler çoktur. 

Hakkındaki kararı gördüğümüz için bildiğimiz somut örnek, Anayasa Mahkemesi üyesi iken suçüstü hükümlerine göre gözaltına alınan ve arkadan gelen istimle teröristlikle yargılanıp somut suç isnadı ve ispatı içermeyen benzer şahit beyanıyla mahkûm edilen Prof. Dr. Erdal Tercan’dır. 

Bir AYM üyesine terör örgütü üyeliği isnat edilemeyeceği yolundaki uzman görüşünü “Suç Örgütleri” adlı akademik kitabında bildiren ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (eski Gazi Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ABD Başkanı Prof. Dr. İzzet Özgenç’tir. 

Buradan da anlıyoruz ki bir hâkimin bir kişi hakkında “terörist” hükmü vermesi için önce o kişi hakkında başkalarının bu hükmü vermesi yeterli olabilir. 

O başkalarının bu hükmü nasıl ve hangi ölçekle verdiğinin önemi yoktur ama delili de çoktur. Yukarıdaki haber de işte bu hüküm delillerinden biridir. 

Şimdi. Denilebilir ki: Kasabın uzmanlığı bir delil değil midir? 

Evet, delil olabilir. Mesela: Kaybolmuş bir sığırın zararını tazmin etmesi gereken kişiye karşı açılan bir davada bilirkişi olarak görevlendirilen “eksper kasap”, sığırın fotoğrafına bakar ve “bu sığır bir tosundur ve 350 kilo gelir, birinci sınıf canlı tosun kilosu Et ve Süt Kurumunda 60 liradır, demek bu hayvan 21.000 lira eder” diyerek kanaat bildirir. Hâkim de o sığırı 350 kilo ve kilo fiyatını 60 lira kabul ederek zararın miktarını tesbit eder ve sorumlu hakkında tazminat hükmü verir. 

Şahidin azmanlığı ve “kanaat beyanı” ceza davasında da bir delil olabilir mi? 

Haberle ve uygulamayla anlaşılmış oluyor ki o da bir delildir. Yeter ki Allah katına yakın tutulan devlet katında şahitliği makbul olsun! 

Kanunlarımıza göre şahitler isterse kendilerine şahitlik ücreti de ödenir. Hele bilirkişiler; kesinlikle ücretle çalışır. Ne de olsa adalet için bilgisini sutmaktadır. 

Asıl mesele bu tür kanaat şahitliği yapanların bu şahadetlerinin ücretini “paraşütlü terfi” olarak alıp almadıklarıdır. 

Eğer almışlarsa…

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Rusya yaptırım listesine 217 kişi ve 18 kuruluşu daha ekledi

    'Hayal kırıklığına uğradım'

    'Mahya Sergisi' ziyaretçilerini bekliyor

    Fransa'da gündem cumhurbaşkanı seçimi: 12 aday yarışıyor

    Sivil tahliyeye Rus füzesi

    Ortak aklın hâkim olduğu bir sistem getiriyoruz

    BM: Buça’da durum korkunç

    Ortak paydaları olgunlaştırıyoruz

    Ukrayna'da Kramatorsk garına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi

    Emekliler: Açlık sınırında değil ölüm sınırındayız

    Son 24 saatte 7 bin 120 vaka gözlemlendi, 31 kişi vefat etti

    Enflasyonun sebebi hükümetin ekonomi politikası

    Esnaf kredi borcunu krediyle ödüyor

    Yakında et ve süt sıkıntısı yaşanabilir

    Yassıada projesi iflas etti

    Çiftçinin hakkını beşli çeteye verdiler

    Dışişleri Bakanlığı: Bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz

    Yüzde 80-85 istemiyor

    Gözaltında kötü muameleye AYM’den ihlal kararı

    Yargıtay, Soma davasının kararını oy çokluğuyla onadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Gündüzalp’ten ibretli güncel notlar
    Ahmet BATTAL

    Böyle delille böyle adalet
    Genel

    Ortak aklın hâkim olduğu bir sistem getiriyoruz
    Faruk ÇAKIR

    Bir tablo her şeyi anlatır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, nefsin firavunluk cephesine darbe vurur
    Cevher İLHAN

    Günde 51 milyon dolar faiz ödeniyor!
    Cenk ÇALIK

    100 şehit sevabı kazanmak için
    Ali FERŞADOĞLU

    “En kalabalık yemek sofrası” rekoru kimde?
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da Japon konuları-11

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.