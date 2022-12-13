Böyle mi bitecekti Demirel düşmanlığı!

Bir genç düşününüz. Demirel’in sadece adını duymuş bir genç.

Son yirmi seneyi, ana-babasından dolayı önce “Erdoğan/AKP hayranlığı” ve sonra “Erdoğan/AKP düşmanlığı” sarkacında geçirmiş bir genç.

Kendi fikirleri henüz ayakta, hatta havada. Önce Özal hayranı ve sonra Erdoğan hayranı olan babasının gelinen aşamada artık Erdoğan’dan haz etmediğini fark ediyor.

Kutuplaştırıcı siyasetin negatif tesirini, ailenin istikbalinin temsilcisi olarak ruhunda hissediyor.

Bir gün babası “biz Demirel’e siyaseten düşmanlık etmekle çok haksızlık etmişiz” diyor.

O noktadan itibaren Demirel meselesi gencin ilgi alanına giriyor.

Aslında sadece Demirel değil, Erdoğan tarafından 2001’de “dinozorlar” olarak nitelendirilmiş olan o eski siyasetçilerin hepsi, siyaset tarzları, birbirleriyle ilişkileri…

Okuyup öğrendikçe hayıflanıyor.

Bunlardan biri de 1994’te Refah Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Bilgin’in merhum Demirel hakkında şu linkte yer alan sözleri:

https://www.yeniasya.com.tr/dizi/siyasetine-karsi-oldugum-demirel-bana-sahip-cikti_480450

Sıradan ve sığ bakan bir genç için Demirel elbette “ölmüş gitmiş” bir siyasetçidir.

Biraz daha dikkatli bakan onun hayatından, yaptıklarından ve yapamadıklarından dersler çıkarabilir.

Biraz daha öğrenen yerinde duramaz ve Isparta İslamköy’deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesini mutlaka gezer ve istikbal için notlar alır.

Elbette her siyasetçi gibi Demirel’in de hataları ve eksikleri olmuştur. Ama bunlar dahi ders alınacak anekdotlardır.

(Bunlardan biri ve bizim için belki de en önemlisi, 1980’de başbakan iken, Korutürk’ten boşalan Cumhurbaşkanlığı makamına kimin geçeceğini tesbit sürecinde aralarındaki siyasi rekabet sebebiyle Ecevit’le karşılıklı olarak siyaseti kutuplaştırmak suretiyle TBMM’yi ve siyaseti germiş ve hatta kilitlemiş olmaktan duyduğu pişmanlık ve bu konudaki itirafı idi. Zira bu hadise ve 1961 Anayasasının düşüncesizce yazılmış olmasından doğan tıkanıklık, cuntacı paşaların 12 Eylül 1980’de darbe yapmasına da zemin ve bahane hazırlamıştı.).

Ama Özal, Erbakan, Erdoğan hayranlığı silsilesinden gelenlerin Demirel’e karşı soğukluğu bu meselelerden daha derindir.

Dolayısıyla bu “İslamcı” gelenekten gelenlerin şimdi Demirel’i hasretle anmaları büyük bir aydınlanmadır. Gençlerimize de çok faydalı olacaktır. Yeter ki okusunlar.

O eskilerin döneminde siyaset “gergin” değildi. En azından aynı masanın etrafında birlikte oturup canlı yayında görüş açıklayabiliyorlar ve birbirlerini hazmedebiliyorlardı.

İktidardan gidip sonraki bir seçimde geriye gelmeyi bir “zül” olarak değil, demokrasinin bir erdemi olarak görüyorlardı. Rakiplerine “yenilirsen siyaseti bırakacak mısın” diye rest çekmiyorlardı.

Keşke son on yıl yaşanmasaydı da Demirel ve benzeri siyasetçilerin kıymeti bir umumi musibet olmadan bilinebilseydi. Ama bunda da bir hayır vardır.

Dua edelim ki daha büyük bir musibet gelmeden millet ve bilhassa gençlerimiz tam olarak uyansın.