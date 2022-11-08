Bozdağ Menderes’in nesi olur?

AKP kendince iyi bir taktik olarak Demokrat Parti’yi yıllarca görmezden geldi. Başka hukuksuz ve vicdansız taktiklerle birleşince etkili de oldu.

Ama son yıllarda ve bilhassa Altılı Masa ile birlikte DP orta sağ seçmene yeniden sahip çıkmak üzere harekete geçti ve yeniden görünür olmaya başladı.

AKP için artık DP’yi görmezden gelmek mümkün değil, doğru da değil. Çare, büyümesini durdurmak. Yani zaman çelme takma zamanı.

Geçen hafta Sayın Gültekin Uysal’ın “Türkiye Yüzyılı” programına daveti reddetmesi ve “biz bu işe alet olmayız” demesi canını sıkmış olacak ki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu türden bir çelme atma işine girişti ve Genel Başkanı Gültekin Uysal Beyefendi’ye şu tahkirkâr twit ile sataştı:

“Rahmetli Menderes’in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti’nin Genel Başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onur olsa, azıcık Menderes’in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu?”

Menderes’in asılmasında etkili olan eller ile kastedilen elbette eski CHP. Bu doğru.

“Şimdiki CHP’nin eskisinden hangi konularda ve ne yönde farkı var” meselesi ayrı konu.

Ama altmış bir sene önce, kendisine “Milli Birlik Komitesi” adını verenlerce -elbette o günkü CHP’nin de kısmî desteğiyle- yapılmış olanları bugünkü CHP’ye de aynen yüklemenin ve bunu Altılı Masa üzerinden DP ile birleştirmenin amacı açık:

Altılı Masa’yı dağıtabilmek.

Hâlbuki o masa keçe gibi. Vuruldukça sıkışıp güçleniyor.

Bozdağ’a sosyal medyadan verilen cevaplarda bilhassa Alparslan Türkeş’in 27 Mayıs 1960 darbesindeki “kudretli albay” rolü de hatırlatılarak AKP’nin “bu ne; perhiz, bu ne; lahana turşusu” misali bir tutumla MHP ile girdiği ittifak hatırlatıldı.

Aslında bu cevap tarzı da Bozdağ’ınkinden pek farklı değil. Zira bugünkü MHP’yi 1961’deki Türkeş ile yargılamak da haksızlık olur.

Hem MHP’nin bugünü, “tek adam” rejimini doğurtmanın vebali açısından, zaten yeterince vahim.

Ama kendisine asıl cevabı asıl muhatabı Uysal Beyefendi verdi:

“Terörist dediği HDP’nin kapısına dayanan, kimliğinden utanan Sn. Bozdağ, ‘onur’dan dem vurmuş; her yerinizden ‘onur’ ve ‘ahlak’ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor!”

Ve devam etti:

“Sonra, Menderes/Demokrat Parti kim, siz kim! Şehit Menderes bize ‘yarınlarda Türkiye’nin başına tarihin gördüğü en büyük yağma hareketi gelecek, kayıtsız şartsız onu destekleyin’ diye bir vasiyet bırakmadı, ‘Tek Adam’ ile mücadele mirası bıraktı.”

Tebrik edilesi cevaptaki “tek adam”lığın ne anlama geldiğini Bozdağ’ın bilmemesi mümkün değil.

Bozdağ’ın ve AKP’lilerin Erdoğan’ın tek adamlığını görmezden gelmesi de mümkün değil.

Böyle bir “tek adam”a hayat öpücüğü manasına gelecek her adım demokrasiye ihanettir. Nokta. Hem de üç nokta.

Derdi Menderes ve demokrasi olanın, Yassıada’nın Demokrasi Adası kılıfı altında ticaret ve turizm merkezi yapılmasına itiraz etmesi lazımdı.

Bu sebeple halen AKP’de kalmış olan az sayıda kurucu ve şimdiki AKP’lilerin derdi demokrasi filan değil; iktidar.

Hem de “adalet ve hukuk nereye gitmiş” veya “insan haklarında kaç basamak geriledik” diye bakmadan.

Bu sebeple Demokratların yanında olmak lazım.