Bu baba başka baba

Yetmiş bir yaşındaki kıdemli siyasetçi AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba partisinden ve milletvekilliğinden istifa etti.

AKP’liler “zaten yaşlıydı, zaten yerelde teşkilatla problemliydi” gibi yakıştırmalarla olayı hafifletmeye çalıştılar. Bu normal. En azından onların normali.

İYİ Parti’ye geçeceğini söylemiş olan Fakıbaba istifa açıklamasında “Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum” demişti.

Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Fakıbaba, gündem olan bu “bazı kişiler” sözleriyle kimleri kastettiğini ise şöyle açıklamış:

“İçerisinde hırsızlık yapan var. Malı götüren var. Onun bunun malına el koyan var. Adam öldüren var. Tefeci var. Kimi kastedeceğim!”

Bir milletvekili eski siyaset arkadaşlarının bazıları hakkında “hırsız, katil, gaspçı, tefeci” diyor.

Bu kişilerin halen o partide olduklarını da açıkça söylemiş oluyor.

Bu kişilerin Şanlıurfa gibi “peygamberler diyarı” da denilen mübarek bir beldeyle alakalı kişiler olmadıklarını varsaymak isteriz.

Ama kendisinin “yerelde kavgalı” olduğunu bizzat partililer açıkladığına göre demek o mübarek şehirdeki bazı siyaset arkadaşlarından özellikle bahsediyor olmalı.

Böyle bir olay Türkiye’de olsaydı, savcılar derhal o milletvekilini davet eder ve “bildiklerini anlat, delillerini bizimle paylaş ki gereğini yapalım” derdi. Hukuk işlemeye başlardı. Seri davalar açılırdı. Yer yerinden oynardı. Süreç “siyasi skandal” olarak tarihe geçerdi.

Allah’tan olay Türkiye’de olmuyor.

Böyle bir olay AK Parti’de olsaydı partinin yetkili isimleri ve kurulları o vekili çağırır ve “istifanın arka planında neler var, bize de anlat ki gereğini yapalım” derlerdi.

Allah’tan olay AK Partide değil AKP’de oluyor.

Zaten bizim için şaşırtıcı olan, bu istifayı, “kendisi görevden affını talep etti biz de kabul ettik” şeklindeki bir açıklama ile AKP genel başkanı Erdoğan’ın duyurmamış olmasıydı.

Bu istifa “gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” türünden lüzumsuz istifalardan biri de değil.

Aksine, “hepinizin bildiği ve gördüğü lüzum üzerine istifa ediyorum” türünden net bir istifa.

Tayyibistan denilen ülkede bu son derece normal bir açıklama ve olağan bir istifa.

Daha fazlasına ve benzerlerine hazır olunuz.

Ülkesini seven …