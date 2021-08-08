Bu dile alışmayı reddediyoruz

AKMHP cumhurunun başkanının resimli gazetesinde önceki gün sabaha karşı resimsiz bir yazı yayınlandı.

Yazı “Atama Kararları” başlığı altında idi ve fakat aslında “atma tayyip atma kararları” nevindendi.

Yazı, “görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan boşalan Millî Eğitim Bakanlığı’na Prof. Dr. Mahmut Özer Anayasa … gereğince atanmıştır” diyordu.

Yeni atamanın şeklen ve şeklî hukuka göre Anayasa’ya uygun biçimde ve Anayasa gereğince olduğuna şüphe yok.

Atamanın isabeti tartışılabilir. Neticede bir tercihtir ve yetkilisince yapılmış bir tercih olduğunu varsaymak isteriz.

Önceki Bakan ve Yeni Bakanın şahısları ve projeleri ve başarıları hakkında da bu aşamada yorum yapmayacağız.

Ama bu yazıda kullanılan dile taktık ve takıldık.

Ne demek “af istemek” ve “af talebi kabul edilmek”?

Padişahlıkta mıyız? Anayasanın “cumhuriyeti”ne ne oldu?

Demokratik cumhuriyetlerde “istifa” tek yanlı bir işlemdir. Kabule bağlı değildir. İstifa edilir ve gidilir.

Saraylarda ise “izin verirseniz çıkmak istiyorum (vermezseniz burada bırakıveririm) haşmetmeab” denilir.

Bütün bunları bu cümleleri o resimli gazeteye yazanlar da biliyorlardır.

O halde neden böyle yapıyorlar?

“Saray saray” diye diye, bizi, “başyücelik kurumu”nun yöneteceği köhne devlete alıştırmak istiyorlar.

Bunlar hakikî dindar cumhuriyetin gizli düşmanı.

Bunlar maziye ait olan ve mazide kalması gereken saltanatın zavallı taraftarları.

Bunlar kurumları ve şûrâları lağvedip şahıs ve şahsiyet üzerine iş tutanlar ve iş yürütenler.

Bu sebeple alışmayacağız.

Alışmayı reddediyoruz.

En yüksek seda ile bağırıyoruz:

Zaman ve istikbal demokratik cumhuriyeti gerektiriyor.

Kur’ân ve sünnet dindar cumhuriyeti emrediyor.

Biz cumhuriyetçiyiz ve öyle kalacağız.

Mazinin evlâtlarının oyunlarına da kelimelerine de kavramlarına da …

Alışmadık, alışmayacağız.

Milleti alıştırmaya çalışanlara da mani olmaya çalışacağız.

Gücümüz yettiğince.

Siz de sesimiz olunuz.