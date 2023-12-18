Bu kafayla zor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı, ziyaret etmiş ve işbirliğini konuşmuştu.

Şimdi DEM Parti’nin ‘kent uzlaşısı’ kavramı çerçevesinde farklı bölgelerde farklı siyasi partilerle masaya oturabileceği konuşuluyor.

Yani DEM Parti “bu seçimde hem AKP ile hem de muhalefet ile ittifak yapabiliriz” demiş.

Bunun üzerine Kürt Milliyetçiliğinin “makul (akılcı) adam”ı olarak bilinen eski HDP milletvekili Altan Tan Medyascope’a şunları söylemiş:

“Siyaset sonuç alma sanatıdır. DEM Parti’nin mümkün olduğu kadar çok belediye başkanı kazanması lazım. Siyasi fikrini ileriye taşıması lazım. Bunun için de hem muhalefet ile hem de iktidar ile görüşebilir. Ama tüm bu tartışmaların açık ve şeffaf olması lazım. DEM Parti ne istiyor ve ne elde etmeyi umut ediyorsa bunu açıkça görüşüp kendi kitlesine anlatması gerekiyor. …”

Devamı daha ilginç:

“Dört bin tane köy yakıldıktan sonra ‘CHP ile nasıl yan yana gelirsiniz?’ sorusu sorulmuyor, ‘AK Parti kayyum atadı, insanları hapse koydu, nasıl oturup konuşuyorsunuz?’ diye soruluyor. Siyasette bunlar olur. Birbirinizi öldürürsünüz, zarar da verirsiniz ama gün gelir devran döner, şartlar değişir. Siyaset böyle bir şey. Almanya ve Fransa birbirini yıllarca öldürdü. Oturup konuştular. Bunlar siyasette ilkokul seviyesinde sorular. CHP ile nasıl konuşuyorsan, AKP ile de konuşursun. Önemli olan bugün nasıl konuşacağınız ve ne elde edeceğinizdir.”

Bakalım kim ne elde edecek:

Birinci olarak yakın maziden bir misal verelim.

Bugünkü siyasetin ve demokratik siyasetteki dağınıklığın müsebbibi Demirel’siz yapılan ilk seçim olan 1994 mahalli idare seçimlerinde “öbürlerinden bıkmışsınızdır” denilerek Refah Partisi’ne yönlendirilen kitlelerdir.

Zira Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Siyasal İslamcı zihniyetin yıldızı “milletvekili seçimiyle mahalli seçimdeki tercih sebeplerinizin farklı olması mümkündür, endişe etmeyin” denilerek kandırılan seçmen gazıyla ve o seçimle parlatıldı.

Sonrası malum. “Elim kırılsaydı da…” diyen çok oldu ama iş işten geçti.

Bu mahalli seçimlerden sonra da siyaset benzer bir türbülansa sokulursa kimse şaşırmasın.

İkinci olarak açıklamada “görüşülebilecekler” arasında iktidar da var ama mesela MHP yok. Muhtemelen İYİ Parti de olmayacaktır. Sebebi malum. “Devletin sahibi biziz” diyenlerin ve onların dar kadrocu ve çakma idealist rakiplerinin kapısı DEM’cilere kapalıdır.

Ama DEM Partinin ne demek istediği önemli. “Türkiye’nin partisi olmak istiyoruz” demek isteseydi bunu böyle dolaylı değil, yekten “biz PKK’dan bağımsızız” diyerek demesi lazımdı. Diyebiliyor mu? Hayır!

Yok “kendimize Güney Doğuda siyasi alan açmak istiyoruz” demek istiyorsa o zaman da “celladına mı âşık oldun Gülüm” demek lazım.

Zira MHP’nin huyu ile huylanmış olan AKP’nin iktidarından tıynetine zıt bir şey beklemek saflık olur.

Üçüncüsü bu tür görüşmelerden dostluk çıkmasını beklemek biraz ham hayaldir. Zira Çözüm Süreci’nin AKMHP’ce masanın devrilmesiyle sona erdirilmesinden sonra siyasetin dili de kalbi de zehirlendi.

Bazı partiler demokratlığının da gereği olarak elbette her partiyle görüşür. Ama bazı partilerin kırmızı çizgilerinin olduğu malum.

Dördüncüsü de şu: DEM Parti terör örgütünden bağını kopararak herkesle görüşebilen ve barışabilen bir parti olmayı gerçekten istese ve başarsa, artık bizi Hür Dünyaya rezil eden kapatma davaları da tümden rafa kalkabilir.

Keşke. Ama bu kafayla zor.

