Önceki akşam iki Bakanın ortak basın toplantısına katılan gazetecilerden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan Bakanlara aynen şunları sordu:

“Burada narkobürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslar arası alanda zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? 19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan, milletin teveccühünü kazanan Ak Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük? Buna ilişkin, çarşıda, pazarda, metrobüste herkes bunu konuşuyor, ama sayın bakanlarımız buna ilişkin tek kelime etmiyor.

Sayın Pakdemirli Bakanımıza da sorum: Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama, savunma yaptı mı? Savunması sizi tatmin etti mi? Sayın Bakanım 3 yaşındaki çocuğumun yüzüne bakarken ben bu maskeli balodan utanıyorum, sizin çocuklarınız yok mu?”

Bakanlar cevap verdi. Biri özellikle Soylu’yu övüp savundu.

Biz cevap üzerinde durmayacağız zira o konuyu daha önce defalarca yazdık.

Biz şunu soracağız: Bu nasıl gazeteci?

Gazeteci olarak “Sayın Bakan” diye hitap etmek varken neden “Sayın Bakanım” diyor?

Anadolu Ajansı’nın muhabiri bir yandan AKP’li olduğunu ilân ediyor, ama öbür yandan da Soylu’nun “ismi şaibelerle anılan” bir bakan olduğunu iddia edebiliyor!

Daha ilginci, olmayan bir kuruldan, Bakanlar Kurulu’ndan söz ediyor ve bu Kurulda bir bakanın diğer bakanlar tarafından sorgulanması ya da sorgulanabilmesi gerektiğini düşünüyor, sorgulanabileceğini varsayıyor ve “savunması sizi tatmin etti mi” diyebiliyor.

Ne desin sorunun muhatabı? “Tatmin etti, göreve devam etmesine karar verdim” mi diyecek? Ya “tatmin etmedi, görevden alacağım” mı diyecek?

Ama cevap veren Bakan “bu nasıl soru kardeşim orası mahkeme mi Soylu’yu savunma makamına mı oturtuyoruz” diyemiyor, demiyor.

Demek soru aslında başka yere. Hem de canlı yayınla…

Hele maskeli balo benzetmesi.

Anlaşılıyor ki Anadolu Ajansı AKP’yi bitirebilecek kadar AKP’li olan AKP’lilerle doldurulmuş.

Bumeranglar dönüşe geçti!

Olaydan sonra beklenen oldu. Önce FETÖ’cü ilân edildi. Sonra dıj güjlerin ajanı.

Turan ailesinin Musab adını verdiği gazeteci ve babası gece boyunca sosyal medyada canlı yayınlarla kendilerini savundu. Erbakan çizgisinden geldiklerini söyleyip “…öcü” damgası tutucularına bir darbe daha vurdular.

Yani artık konu öyle damgayla mühürle geçiştirilebilecek boyutta bir konu olmaktan çıktı.

Olay oldukça garip bir yere doğru gidiyor.

Haydi hayırlısı.

Memleket ve millet için.

