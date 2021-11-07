Çağır beni geleyim seni…

Dünkü Yeni Asya’da haberi okudunuz:

“ABD Başkanı Joe Biden’ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde düzenleyeceği ‘demokrasi zirvesi’ne NATO ülkeleri Türkiye ve Macaristan’ın yanı sıra Azerbaycan dâvet edilmedi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada zirvenin üç ana başlık etrafında tartışılacağı belirtildi. Bu başlıklar ‘otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tesbit edip onlarla mücadele etmek ve insan haklarını savunmak’ olarak belirlendi.”

Türkiye’nin çağrılmamasının sebebi açık:

Türkiye demokrasisinin zirvesinde olduğu için o toplantılardan ayrıca öğrenebileceği yeni bir şey yok.

Ayrıca Türkiye’nin demokrasi tecrübesi kendisine ait ve kendisine has olduğu için Türkiye’nin demokraside onlara verebileceği bir katkı da yok.

Zaten onlar Haçlı, dolayısıyla Türkiye’nin verebileceği bir şeyler olsaydı bile “onlara vermemesi” gerekirdi.

Bu sebeplerle, çağırılmaması doğruydu ama çağrılsa bile gitmemesi daha doğruydu ve daha gerekliydi.

(Maraşlı’nın eve gelip hanımına dediği gibi: “Hanım Hanım, komşuda düğün varmış. Hele bekliyek, bakak. Çağurullarsa gitmiyek, çağurmazlarsa küsek.”)

Ancak bizim aklımız birazcık karıştı.

Haydi Türkiye’yi çağırmadınız, Azerbaycan’ı neden dâvet etmiyorsunuz kardeşim?

Bu ülkenin demokrasisinden alabileceğiniz çok dersler var.

“Ben senin abinim” modunda giden Türkiye’nin sözünü eskiden beri dinlemiyor, tamam, ama siz yine de onun sözünü dinleseydiniz iyiydi.

Haydar Aliyev ölmeden kısa süre önce bağımsız gözlemciler cumhurbaşkanlığına oğlu İlham Aliyev’in seçileceğine “kesin” gözüyle bakıyordu. Çok geçmeden kesinlik kesinleşti.

İşte size ABD’ye ve Batıya ihtiyaç duymayan gerçek bir demokratik cumhuriyet örneği.

Gerçi Suriye’de de benzeri olmuştu; Hafız Esad’ın ölümüne yakın, bağımsız gözlemciler Hafız’ın yerine oğlu Beşşar’ın seçileceğine kesin gözüyle bakıyordu. Çok geçmeden bu kesinlik de “kesin gerçek”leşti.

İşte size yine Batıya ihtiyaç duymayan başka bir demokratik cumhuriyet örneği!

Biz bunları yazınca “canım ne var bunda, ABD’de de hem baba Buş ve hem de oğul Buş başkan olmadı mı, demek ki oluyormuş” diyecek bazı dostlar olabilir.

Haklı olabilirler, ama bir küçük fark var. Oğul Bush babasının “yerine” seçilmedi. Yani ondan koltuk devralmadı. Baba koltuğu Demokrat rakibi Clinton’a, o da rakibi Cumhuriyetçi Bush’a devretti.

Bu demokrasinin öğrenilecek neyi olabilir ki?

“Bizi iyi ki de çağırmamışlar.”

Değil mi, ama…