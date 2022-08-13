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13 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Cami ve çevresi

Ahmet BATTAL
13 Ağustos 2022, Cumartesi
Önceki gün bir haber okuduk:

Ankara’da bir caminin alt katında bulunan ve cami derneğine ait olan işyerlerinden birinde çalışan bir kişi aynı caminin altındaki diğer bir işyerinde çalışan bir başka kişiyle araç park yeri yüzünden kavga etmiş. Kavga sonucunda biri diğerini bıçakla öldürmüş.

Bu haber hacda karşılaştığımız bir acı tabloyu hatırlattı: 

Tavaf eden iki hacının, hem de tavafın en sıkışık, en hızlı ve en tempolu yerinde, bir sebeple durup, birbirleriyle -neredeyse az sonra birbirinin boğazına sarılacak şekilde- sözlü kavga etmelerini. 

Elbette iki eylem arasında sebepleri ve dereceleri itibariyle önemli farklar var. Kâbe-i Şerifte kavga edenlerin -araya girenlerin de yardımıyla- kısa zamanda normale dönebilmesine karşılık caminin bahçesinde kavga edenler “normalleşme”yi başaramamış ve sonuç vahim. 

Hazreti Adem ile Hazreti Havva’nın iki evladından birinin diğerine nazaran daha kötü olması ve bütün dinlerde ve kültürlerde kötü olanın kötülüğü ve daha az kötü olanın da iyiliği temsil etmesi ilginç bir durum. 

Kötülük problemini ve çözüm yollarını teoride iyi biliyoruz. Mesele onu tatbik edebilmekte. 

İyilik içimizde var. Ama kötülük de içimizde var. İnsanların ekseri kötü veya kötülüğe meyilli. 

Bütün bunlar tamam. Ama uhrevî bir mekânın insan üzerinde hiç mi olumlu tesiri yok?

Bir caminin, avlusundakilere ve alt katındakilere vereceği ders bu kadar eksik kalabilir mi? 

Caminin komşusu olmanın hiç mi hukuku yok? Caminin, komşuları üzerinde hiç mi tesiri yok?

Camiye komşu olanın komşusuna ve komşusu olan camiye hiç mi saygısı kalmadı? 

Elbette “hiç” değildir demek isteriz. Elimizde istatistik yok. 

Ama cami derneklerinin yöneticilerinin en azından caminin hukukunu korumak adına yapması gereken bazı şeylerin bulunduğu açık. 

Meseleyi “öfke kontrolü dersi verelim” diyerek geçiştirmek mümkün değil. Sıcakların ve sıcakkanlı insanların ülkesi durumundaki Arap yarımadasında dahi öfke kontrolünün en iyi çaresi kalkıp ortamdan uzaklaşmak ve abdest alıp iki rekat namaz kılmak iken cami derneğinin kiracıları ve onların çalışanları bu basit tedbiri nasıl ihmal edebilir?

Cami derneği nasıl olur da caminin ruhaniyetini ve maneviyatını camiye ve çevresine hakkıyla yansıtamaz?

Bunlar öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın akıl yürütmesi ve çözüm araması gereken sorular. 

Cevabını inşallah hep birlikte buluruz.

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