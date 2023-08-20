Çelişkiler ülkesinin demokrasisi

Yeni iki haberden birincisi:

Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşevler kavşağındaki lise alanını cami yerine çevirmeye karar vermiş.

Kararı Cumhuriyet Gazetesi aleyhe haber yapmış ve camiye engel olmaya çalışan birileri yine meydana çıkmış.

Bunlardan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Anıtkabir sadece anıttan ibaret bir yer değil. Haberde bahsedilen alan bu yerleşkeye 300 metre mesafede, Beşevler Meydanı’nın göbeğinde planlanıyor. Burada açıklanması gereken soru, neden bir eğitim alanını ibadet alanına çeviriyorlar? İki kere hukuk mücadelesinde, yargı ‘iptal kararı’ vermişken ve öğrencilerin yurda ihtiyacı varken, hukukun verdiği kararın neden arkasından dolanılıyor? Neden bir cami alanına ihtiyaç duyuluyor?” diye sormuş ve ayrıca “Orada bir camiye ihtiyaç yok” demiş.

Yaklaşık yüz sene önce Ankara’nın şehir planı yapılırken oralarda bir cami yeri ihtiyacı duyulmamış olması, o günün seküler ve jakoben laik muktedirleri için son derece normaldir.

Bunu anlamak için Fatsa’da 1642’de inşa edilen ve 1939 Erzincan zelzelesindeki kısmî harabiyeti bahane edilerek 1942’de minaresi de o dönemin muktedirlerince hak ile yeksan edilip arazisi de talan edilen tarihî caminin Fatsalı Kitapçı İsmail Hakkı Çelik’in ve gönül dostu Kadir Pehlivan’ın dilinden anlatılan hikâyesini şu linkten okuyabilirsiniz:

https://www.fatsagazetesi.net/siyaset/gulbahar-hatun-hatuniye-vakfi-camii-38358

Ama Türkiye’nin geldiği noktada camiler Ankara’nın da bir sosyal gerçeğidir.

Camilerin üç yüz metre yakınına içkili yerler ve eğlence mekânları yapılamayacağını biliyoruz da Anıtkabir için bir yasak bilmiyorduk.

Ama “o kafa”nın Anıtkabir’i “sadece anıttan ibaret bir yer” olarak görmemesi ve ne demekse “siluetinin bozulmaması” için “yakınına cami yapılmaması gereken bir mekân” olarak tarif etmesi ilginç olmuş.

Anıtkabir’in bu seküler yönüne temas eden bazı yazılarımız:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/anitkabirin-yonunu-kibleye-cevirmek_212265

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/kabir-neden-kibleye-donuktur_444446

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/hakimlerin-zoraki-anitkabir-ziyareti_209413

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/cekek-basi-cayhane_552989

Cami ihtiyacı meselesine gelince: AKP’nin çoğu zaman cami inşaatını da siyasetine alet ettiğini ve bizim de bu durumu eleştirdiğimizi de hatırlatarak belirtelim ki Beşevler Metrosundaki küçücük mescidin Cumalarda yetmediğini herkes bilir.

Belediye Meclisinin kararı oybirliği ile almış olması hem cami düşmanlarına karşı hem de AKP’nin istismarına karşı ayrıca önemli.

Ama mesele sadece bugünün ihtiyacı da değil. Ecdad İstanbul’a devasa camileri yaparken o günkü mevcut mescitler ve camiler yetmediği için değil, “mühür vurmak” için yapıyordu.

İkinci haber şu:

Metropoll araştırma şirketi “Türkiye’nin Nabzı Temmuz 2023” araştırmasında “aşağıdakilerden hangisi tarihte en beğendiğiniz liderdir” sorusunu da sormuş.

Adı verilen üç liderden M. Kemal %58,2 ile birinci, Fatih Sultan Mehmet 28,5 ile ikinci ve Abdülhamid Han da 8,2 ile üçüncü olmuş.

Çok konuşulması gereken bu sonuçların parti tercihlerine göre dağılımı da ilginç.

Bu oranlar AKP seçmeni için şöyle: 45,7; 35,0; 12,8.

CHP seçmeni için şöyle: 82,3; 14,0; 2,6.

MHP seçmeni için 31,8; 46,6; 18,2.

İYİP seçmeni için 80,7; 12,4; 4,1.

HDP/YSP seçmeni için 51,2; 33,3; 3,9.

YRP seçmeni için de 28,6; 59,5; 2,4.

Anıtkabir’e mescit isteyen AKP’li eski devlet vekili Ahmet Hamdi Çamlı da haklıymış, İYİP için tereddüt beyan edenler de!

Soyadı Öztürk olan akrabamız bu yazımızı okuyunca, muhtemelen, “ben demiştim, bu milletin Atatürk sevgisi yapmacık değil” diye yine mesaj yazacak ama olsun.

Biz tabloları koyduk. Bakıp bakıp yorumlamak hepimizin işi.