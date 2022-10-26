Cemaat düşmanlığının karanlık yolu

Cemaate mensubiyeti suç olarak görme ve gösterme eğilimi bilhassa 15 Temmuz’dan sonra yaygınlaştı ve bir kısım siyasetçileri de -maalesef- tesiri altına aldı.

Türkiye’nin ve entelektüellerin, aslında dine düşman olan ama bunu açıktan söyleyemeyen zındıklarca sokulmaya çalıştığımız bu girdaptan çıkması lazım.

Bugün köşemizde Ankara’dan Avukat Saffet Eltaş’ın konuyla ilgili olarak yazdığı değerli mektuba yer vereceğiz:

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Said Nursi; Denizli mahkemesi müdafaasının son sözünde “... hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hacet-i zaruriyesi ... olan dostluk ve kardeşane cemaat ve toplanmak” ifadelerine yer vererek cemaat olabilmenin insanın temel bir ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır.

İnsanın temel ihtiyaçları aynı zamanda onun temel haklarıdır.

Acaba, bugün Türkiye’de cemaat olmak ve cemaate mensup olmak hukuken tanınan bir insan hakkı mıdır?

Said Nursi ve talebelerinin “cem olmak” denilen temel ihtiyacı karşılamaları sebebiyle yargılandıkları davada yukarıdaki savunmayı yapmak mecburiyetinde kalmalarından yalnızca birkaç yıl sonra, Kasım 1950’de, Roma’da, hukuk tarihinin en önemli metinlerinden biri olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kaleme alındı.

Söz konusu sözleşmenin “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” başlıklı 9. maddesinin ilk fıkrası bir cemaat olmanın temel bir insan hakkı olduğunu şu ifadelerle vurguluyor:

“Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.”

Zira madde metninde yer alan “topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet uygulama ve öğretim” ifadeleri tam olarak “cemaat”i tarif ediyor.

Yani, herhangi bir dinin mensuplarının öğretilerini yaymak ve yaşamak üzere kamuya açık veya kapalı olarak faaliyet yürütmeleri, yani “cemaat olmaları” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre bir insan hakkıdır.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraftır. Dolayısıyla “cemaat olmak” Türk hukuku açısından da bir insan hakkıdır.

Üstelik yukarıdaki madde hükmü kanunlarımızdan da üstündür. Zira Anayasamızın 90. maddesi insan haklarına ilişkin meselelerde uluslararası anlaşmaların kanunlarımızdan üstün olduğuna dair bir hüküm içeriyor:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

Dolayısıyla bugün Türkiye’de “cemaat” faaliyetlerini bir kanun çıkarmak suretiyle dahi yasaklamak hukuken mümkün değildir.

Maalesef, bu özgürlüğün tanınabilmesini kendimiz becerememiştik. Neyse ki Avrupa bize örnek oldu ve bu konuda doğru noktaya gelmiş olduk.

Bu duruma, Nursi’nin “Avrupa ikidir” fikri de nazara alınarak bakıldığında bazı mütedeyyinlerin Avrupa’yı bir “öcü” olarak görmelerinin yersizliği anlaşılacaktır.

Yine bu bağlamda, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan bu metni en çok ihlal eden ve sonunda da bu sözleşmeye taraf olmaktan vazgeçen bir devletle kol kola yürüyen güya “cemaat ehli” mütedeyyinleri de ikaz etmek bu zamanın en mühim vazifesidir.

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Özetle, Eltaş diyor ki; cemaate mensup olmak Türkiye’de bugünkü şartlarda kanunla dahi yasaklanamayacağına göre din düşmanlarının yapacağı ince hile cemaatleri ve cemaat kavramını gözden düşürmektir.

O halde akıllı dindarların uyanık olması ve hileleri teşhis, teşhir ve tedavi etmesi şarttır.