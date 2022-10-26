"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Cemaat düşmanlığının karanlık yolu

Ahmet BATTAL
26 Ekim 2022, Çarşamba
Cemaate mensubiyeti suç olarak görme ve gösterme eğilimi bilhassa 15 Temmuz’dan sonra yaygınlaştı ve bir kısım siyasetçileri de -maalesef- tesiri altına aldı.

Türkiye’nin ve entelektüellerin, aslında dine düşman olan ama bunu açıktan söyleyemeyen zındıklarca sokulmaya çalıştığımız bu girdaptan çıkması lazım. 

Bugün köşemizde Ankara’dan Avukat Saffet Eltaş’ın konuyla ilgili olarak yazdığı değerli mektuba yer vereceğiz: 

***

Said Nursi; Denizli mahkemesi müdafaasının son sözünde “... hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hacet-i zaruriyesi ... olan dostluk ve kardeşane cemaat ve toplanmak” ifadelerine yer vererek cemaat olabilmenin insanın temel bir ihtiyacı olduğunu vurgulamıştır.

İnsanın temel ihtiyaçları aynı zamanda onun temel haklarıdır.

Acaba, bugün Türkiye’de cemaat olmak ve cemaate mensup olmak hukuken tanınan bir insan hakkı mıdır?

Said Nursi ve talebelerinin “cem olmak” denilen temel ihtiyacı karşılamaları sebebiyle yargılandıkları davada yukarıdaki savunmayı yapmak mecburiyetinde kalmalarından yalnızca birkaç yıl sonra, Kasım 1950’de, Roma’da, hukuk tarihinin en önemli metinlerinden biri olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kaleme alındı.

Söz konusu sözleşmenin “Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü” başlıklı 9. maddesinin ilk fıkrası bir cemaat olmanın temel bir insan hakkı olduğunu şu ifadelerle vurguluyor:

“Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir.”

Zira madde metninde yer alan “topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet uygulama ve öğretim” ifadeleri tam olarak “cemaat”i tarif ediyor.

Yani, herhangi bir dinin mensuplarının öğretilerini yaymak ve yaşamak üzere kamuya açık veya kapalı olarak faaliyet yürütmeleri, yani “cemaat olmaları” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre bir insan hakkıdır.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraftır. Dolayısıyla “cemaat olmak” Türk hukuku açısından da bir insan hakkıdır. 

Üstelik yukarıdaki madde hükmü kanunlarımızdan da üstündür. Zira Anayasamızın 90. maddesi insan haklarına ilişkin meselelerde uluslararası anlaşmaların kanunlarımızdan üstün olduğuna dair bir hüküm içeriyor:

“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.”

Dolayısıyla bugün Türkiye’de “cemaat” faaliyetlerini bir kanun çıkarmak suretiyle dahi yasaklamak hukuken mümkün değildir.

Maalesef, bu özgürlüğün tanınabilmesini kendimiz becerememiştik. Neyse ki Avrupa bize örnek oldu ve bu konuda doğru noktaya gelmiş olduk.

Bu duruma, Nursi’nin “Avrupa ikidir” fikri de nazara alınarak bakıldığında bazı mütedeyyinlerin Avrupa’yı bir “öcü” olarak görmelerinin yersizliği anlaşılacaktır.

Yine bu bağlamda, temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan bu metni en çok ihlal eden ve sonunda da bu sözleşmeye taraf olmaktan vazgeçen bir devletle kol kola yürüyen güya “cemaat ehli” mütedeyyinleri de ikaz etmek bu zamanın en mühim vazifesidir.

***

Özetle, Eltaş diyor ki; cemaate mensup olmak Türkiye’de bugünkü şartlarda kanunla dahi yasaklanamayacağına göre din düşmanlarının yapacağı ince hile cemaatleri ve cemaat kavramını gözden düşürmektir.  

O halde akıllı dindarların uyanık olması ve hileleri teşhis, teşhir ve tedavi etmesi şarttır. 

Okunma Sayısı: 373
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Kolera salgını Suriye'de hızla yayılabilir

    Bu inanılmaz ciddi bir hata olur

    NATO, Rusya'yı ve İran'ı uyardı

    Ortak paydamız demokrasi ve hukuk

    Tek adam rejimi demokrasiyle aşılır

    Hukuktan uzaklaşma yatırımları bitirdi

    Akşener: AKP’nin adayı seçilemeyecek

    İklim değişikliğinin AB’ye bilançosu 145 milyar avro

    Nablus’ta olanlar savaş suçudur

    'Şüpheliler olay yerinde dolaşıyordu'

    Kılıçdaroğlu: Kavga değil huzur istiyoruz

    Mitinge zorla götürüldüler
    📷

    Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyrettik...

    İstanbul'daki trafik kazalarında son 10 yılın bilançosu

    WhatsApp'ta kesinti yaşandı - Meta sözcüsünden konuya ilişkin açıklama

    İslamofobiyi finanse eden ağlar ortaya çıkarıldı

    Rusya-Ukrayna savaşında 8 ay geride kaldı

    Roslyn Kasırgası Meksika'yı vurdu: 3 kişi öldü, eğitime ara verildi

    Nablus'ta 4 Filistinli daha İsrail tarafından öldürüldü - Ayrıca 2'si ağır 19 yaralı var!

    AYM'ye bireysel başvuru sayısı 450 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’deki istifalar
    Ahmet BATTAL

    Cemaat düşmanlığının karanlık yolu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gürsel Paşa nasıl geldi, nasıl gitti?
    Risale-i Nur'dan

    Hayat musibetlerle, hastalıklarla kemal bulur
    Cevher İLHAN

    Başörtüsünü sürekli suiistimal
    Mehmet AYNACI

    Roller değişiyor mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi maddesi İslâma ters?
    Genel

    Hukuktan uzaklaşma yatırımları bitirdi
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman ve matbuat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.