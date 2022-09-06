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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

“Cemaat eşittir terör örgütü” mü? - 2

Ahmet BATTAL
06 Eylül 2022, Salı
Geçen haftalarda bu başlıkla yazdığımız yazıda KHK zulmü meselesinde doğru ve ortak bir tavır benimsemeyi kısmen de olsa başaran Altılı Masanın liderleri Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etmiştik.

Ama yazımızın devamında, ittifaklarıyla millete ümit veren ve daha da vermesi gereken bu liderlerin “…öcü” yargılamalarında da ortak bir doğruya ulaşmaları gerektiğini yazmıştık. 

O yazıda, özetle, “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülünün kasıtlı olarak icat edilip yargı eliyle işletilmiş olmasının, kardeşlik hukukunu yerle bir eden olumsuz sosyal sonuçlarından bahsetmiştik. 

Ve bu yöndeki zulmün durdurulması için de yargılamaların yenilenmesi gerektiğini ifade etmiştik. 

Muhalif siyasetçilerin iktidar trollerinin kayığına binerek o malum “…öcü”lü kısaltmayı rastgele ve her yerde kullanmalarının uzun vadedeki siyasi ve sosyal risklerinden ayrıca söz etmeli ve Altılı Masanın liderlerini her yolla uyarmalıyız.  

Ama bugün işin başka bir yönüne, muhtemelen sizin de izlemiş olabileceğiniz bir haber videosundaki bir enstantaneye bakacağız: 

Altılı Masanın liderlerinden birinin yaptığı bir esnaf ziyaretinde konuşan bir vatandaşın, bir yakın akrabasından bahsederken “fetö cemaatindendi” dediğini duyunca kulaklarımız alarm çaldı. Konuyu yeniden yazma ihtiyacını hissettik. 

Bu, aynen, AKP muhibbanından emekli albay bir dostumuzun kendi akrabasından bahsederken “iyi çocuk, pırıl pırıl, ama ‘…öcü’, şimdi hapiste” demesine benziyor. Ağzından çıkanı kulağı duymayan entelektüeller…

15 Temmuz öncesinde planlanan ve 15 Temmuz “nimeti” sayesinde icraata geçirilen yeni siyasette devletçe ve yargı eliyle “makbul cemaat” olmaktan çıkarılan ve içindeki suçluların da yardımıyla topluca “terör örgütü”ne dönüştürülen bir yapının “muhalif olmak” dışında somut suçu olmayan eski mensupları hakkında şimdilerde söylenmeye başlanan bu terkip gerçekten ilginç ve gerçekten can yakıcı.

Zira eğer kısaltma isabetli ise tüm üyeleri itibariyle “terör örgütü” niteliğini taşıyan bir yapıdan söz ediliyor demektir. Ve eğer bu isabetli ise ardına “cemaat” eklemek nasıl mümkün olabilir? 

Ama soruyu asıl tersten sormak gerekir: Bir yapının bir adı da “cemaat” ise bu yapının diğer adı nasıl olur da “terör örgütü” olur? 

Bu çelişkiye itiraz etmesi gereken sadece hukuk ve hukukçular değil. Sosyologlar da çalışmalı ve gerekiyorsa itiraz bildirmeli. Hele “cemaat ehli” dindarlar. Bu imaj bozulmasının kendilerine de sirayet ettirileceğini ve edeceğini nasıl anlamazlar?

Ama asıl, siyasetçiler de konunun üstünde durmalı ve bu türden konuşmalara bir şerh koymalı. Ya o yönde ya da bu yönde. Bizce bu yönde. Aksi halde o siyasetçi de zulme ortak olmuş olur. 

Siyasetin asıl zor problemi bizce bu. Ve “demokratik hukuk devletini yeniden tesis edeceğiz” diyen muhalif siyasetçilerin asıl vazifesi de bu olmalı. 

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