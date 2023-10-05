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5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Cesaret elbette tebrik edilir!

Ahmet BATTAL
05 Ekim 2023, Perşembe
Cumartesi günkü yazımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Terörizm, Terör Suçları ve İnfaz Hukuku Sempozyumu” ile ilgili bazı ön değerlendirmelerimizi yazmıştık.

Yazımızın başlığı “Körler ve sağırlar, nasıl da ağırlar!” idi. 

Bu kinayede maksadımızın muhatabı, “…öcü davaları”nda gidişatı görmezden gelenler ve bilhassa bu toplantıya davetli oldukları halde katılmayan yüksek hâkimler ve bazı hükümet temsilcileri idi. Yoksa bu tür toplantılara gerek konuşmacı ve tebliğci olarak ve gerekse dinleyici olarak iştirak edilmesi bile tek başına bir cesaret örneği.

Nitekim biz, konunun devamı niteliğinde olan -ve Cuma gününden yazıp gönderdiğimiz- Pazar yazımızda da cesareti teşhis ve tebrik ederek bu bakışımızı netleştirmiştik.

Cumartesi yazımızda ayrıca Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin’in açılış oturumunda hazır metni okurken bir cümleyi atlamış olmasını eleştirmiştik.  

Ancak programın devamından ve hem organizatörlerin ve hem de iştirakçilerin konuya ilişkin yaklaşımından anlaşılıyor ki bu erken eleştirimiz haklı ve yerinde bir eleştiri olmamış.

Nitekim Prof. Dr. İzzet Özgenç sempozyumun son gününde yaptığı değerlendirme ve kapanış konuşmasında genel ifadelerle bu hususa da temas etti ve şunları söyledi:

“Bazı eleştiriler de aldık. Mesela Türkiye’nin bugün gündeminde olan birkaç sorunun burada özellikle dile getirilmediği şeklinde bir takım eleştirilere de mazur kalıyoruz. Burada bilimsel bir toplantı olduğu için ilkeler temelli olarak açıklamalar yapıyoruz. Olaylar temelli olarak açıklama yaptığımız zaman bu toplantının maksada hizmet etmeyeceğini düşünüyoruz. İlkeler temelinde yapılan toplantılarda varılan sonuçlar somut olaylar bağlamında da çözüm oluşturma bakımından önemli bir yol gösterici özelliği taşır.” 

Sempozyumun gidişatını izleyip bu açıklamayı da dinledikten sonra, biz de ceza hukuku akademisyenlerinin kendilerine düşeni -kısmen de olsa- yaptığı ve dolayısıyla işin hakkını verenlere haksızlık edilmemesi gerektiği kanaatine vardık. 

Esasen bu cevaptan önce hazırlayıp yayına gönderdiğimiz Pazar günkü yazımızda biz de zaten bu türden bir tasnifi yapmıştık. 

Şimdi yapılması gereken nettir: 

AİHM kararının nasıl anlaşılması ve nasıl uygulanması gerektiği hususunda acil değerlendirmelere ihtiyaç var. 

Akademisyenlerin bu konuda daha net ve cesur olmasını istemek hakkımızdır. 

Milletvekillerinin ve bilhassa muhalefet partilerinin yöneticilerinin bu konuda daha aktif olması da şart. 

Nitekim Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın TBMM açılış resepsiyonundaki şu cümleleri de bu bağlamda önemli: 

“AİHM’in kararları kamuoyunda belli. Tartışılıyor. Son karar da tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye’de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz.” 

Bize göre, en azından değişime kapıyı kapatmayan Sayın Arslan zımnen şunları söylemiş oluyor:

-Yeniden yargılama süreci olacak ve olmalı. Direnmeye gerek yok. 

-Yeniden yargılama aşamasında önceki yaklaşımda ısrar etmeye gerek yok. 

-Konu yeniden bizim önümüze geldiğinde biz de yeni bir karar verebiliriz. 

Sadece bu cümleler bile hayata geçecek olsa Türkiye’de hukuk devletinin önü yeniden açılır. 

Haydi hayırlısı.

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