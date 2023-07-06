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6 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Cezaevinin protokol kapısı

Ahmet BATTAL
06 Temmuz 2023, Perşembe
Son yirmi senede yargıdaki değişikliklerin en sembolik görüntüsü adliyelerin kapılarında.

Eskiden adliyelere herkes aynı kapıdan girerdi. 

Sonraları, içinde “kim kime dum duma” gezilen büyük “adliye sarayları” türedi. O kadar ki; katipler ve mübaşirler, hakimleri ve savcıları “tanımıyormuş gibi” yapıp yanlarından “eli ardında” geçip gider oldu. Hatta çaktırmadan omuz vuranlar bile türedi.  

İşte o adliyelerde kapılar önce üçe ayrıldı: Hakim-savcı kapısı, avukat kapısı ve vatandaş kapısı.

Sonra o adliyelerde bir de “protokol kapısı” türedi. 

Devlet protokolünde sırası bulunan bilumum zevatın VİP’ten geçme ve anadolunun dolmuş jet uçağına en son binme arzusu meşhurdur. O sebzevatın bu trendi “adliyeye de cezaevine de VİP’ten girme arzusu”na dönüştü. 

Hatta o kadar ki adliyelere bu imtiyazlı yoldan girenlerin suç işlemeyecekleri varsayılmaya bile başlandı. 

Bu sanrının da tesiriyle, baş hakimler ve baş savcılar, o ziyaretçilerle boy boy samimiyet fotoları verdiler. 

Biz bu gidişatı bir yazımızda eleştirdik ve “adliyede protokol kapısı mı olurmuş” diyerek konuyu Adalet Bakanlığının dikkatine sunduk diye bazı AKP’li dindar hukukçu dostlar bize demediğini komadı. 

Yirmi yıldan sonra, bir gün, devletin satılık mallarının yöneticisi durumundaki Varlık Fonunun yöneticisi durumundaki bir “idareci”nin akçeli işler meselesi sebebiyle tutuklandığını duyduk. 

Ki, benzerleri gibi bu zatın da adliyelere protokol kapısından girmişliği çoktur. 

Tutuklama sebepleri hakkında yazacak değiliz. Delilleri bilemeyiz. İlgi alanımızda da değil. Biz herkesin ve bu zatın, suçluluğu kesinleşmedikçe masum olduğunu varsayarız. 

Ama derdimiz başka. 

Bir zamanlar protokol kapısından içeri alınmış ve baş hakimce ve baş savcıca baş köşede ağırlanmış birinin ayakta el pençe sorgulanması ve yargılanması da garip olur. 

En garibi de başlıktaki gibi. 

Bir gün gelir de suçlu bulunup ceza alırsa infaz için cezaevine protokol kapısından mı girer?

Soru mühim. Zira:

Bu ülke, cezaevinde mahkûm görünen ama ziyaretçilerini onar kişilik partiler halinde on beşer dakikalık paket ziyaret turlarıyla ve cezaevi müdürünün odasında ağırlayan ve sonra çıkınca başbakan ve cumhurbaşkanı olan “kader mahkûmları” gördü.

Bu ülke, ciddi bir suçtan mahkûm edilen ve infazı için kendisine özel zırhlı cezaevi koğuşu inşa edilen parti genel başkanları, emniyet genel müdürleri ve içişleri bakanları gördü. 

Son olarak da “cumhurbaşkanının talimatıyla” ve “çok gizli” yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan bir hazinedar gördü. O kadar gizli ki bu haberi yandaş medyanın gözü açıkları ve Anayasaya göre devletin “tarafsız” Anadolu Ajansı’nın açıkgözleri görmediği gibi başta Varlık Fonu olmak üzere resmî kurumların web sayfaları da göremedi. 

Bakalım gözü açık olanlarımız daha neler göreceğiz!

Bir de “yargı bağımsız” diyenleri görebilsek, ah görebilsek…

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