"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Cezaevleri neden ıslah edemiyor-2

Ahmet BATTAL
09 Haziran 2020, Salı
Geçen hafta cezaevleri hakkında yazdıktan sonra konuyla ilgili bazı mailler aldık.

Bir “kader” mahkûmu “dindar insanlar bir sebeple hapse girdiğinde, koğuş arkadaşlarını, cezaevi için atanmış dinî nasihat ve terbiye görevlisinden çok daha fazla etkiliyor. Devletin ihlâsa dair bu konu üzerinde düşünmesini isterim.” yazmış.

Biz de bu vesileyle 25.06.2016 tarihli şu yazımızı hatırladık:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/hakimin-hizmeti-mahkumun-hizmeti_401569

Diğer bir okuyucumuzun mesajı da şöyle: 

Bu konuyu çok düşündüm. Ortada bir sorun varsa, çözüme katkısı olacakların hepsinin Adalet Bakanlığı’nın öncülüğünde birleşip düzenli ‘Çalıştay’lar yapması gerekir. Problemler ortaya konmadan çözüm arayışına girmek kesinlikle doğru değil. 

İnfaz sistemi düzgün yürümüyor. Adalet, İçişleri, Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren konularda protokol bulunmasına rağmen, yönetmelik ve yönergeler yeterli, detaylı değil. Misal; hastanelerde bulunması gereken mahkûm koğuşlarının yapımı o protokol gereği hastane idaresinden isteniyor. Uzmanlığı farklı olan bu sağlıkçılar da gereğini yapamıyorlar. Her başhekim değişiminde bu konu da ertelenecekler arasına giriyor.

Eğitim, ıslah, iyileştirme sistemine infaz koruma memurlarından başlamak gerekir. Yeterince profesyonel değiller. Çoğu vardiya sistemi ile çalıştığından üç günde bir cezaevinde oluyor ve çoğu da infaz koruma memurluğunu adeta ikinci iş olarak yapıyor. Mesailerinde de çözüm odaklı olamıyorlar. 

Cezaevinde devletle tanışan ve devlete güveni orada sarsılan mahkûmun ıslah edilemeyeceğini de aklımızda bulundurmamız lâzım. 

Yazınızda suç oranını düşürmek yerine yeni hapishaneler yapılmasını eleştirmişsiniz. Haklısınız. Ama şunu da unutmayın. Cezaevi şartları uygun olmadığı için uygulanmayan birçok kural var. Yeni hapishaneler mutlaka yapılmalı. Çünkü şu ana kadar kullanılan binalar çok çok kötüydü. Eski zamanlarda han olarak kullanılan tarihî bir binanın cezaevi olarak kullanıldığını gördüm. Ne kadar tedbir alırsanız alın, orası bir cezaevine dönüştürülemiyor. Alınması gereken tedbirler de personeli tüketiyor.

Adalet sisteminin mükerrer suçlar konusundaki yaklaşımını da doğru bulmuyorum. Öncelikle kanunu koyanlar ceza adaleti konusunda uzman değil. Partilerinin çizgisinde oylamaya katılıyorlar. Ceza hukukçularının ve Adalet Bakanlığı uzmanlarının bu gibi konuları sahadan bakarak ve daha sıkı çalışması lâzım. 

Açık cezaevlerinde meslek edindirme çalışmaları ve  üretim sistemine dahil edilen mahkûmlar zaten var. Meslek edindirme kursları ve diploma teşvikleri doğru bir sistemde uygulansa devletin sırtındaki yük kesinlikle azalır. Yeni bir meslek edinen adam mükerrer suç işlemeye kalkmaz. İşleyişin eksiklikleri giderilip sistem yaygınlaştırılmalı. Cezaevi idareleri de olabildiğince işletme yöneticisi mantığıyla hareket etmeli. 

Son nokta: Paylaşılan resmî istatistik bilgilerini hiçbir anlamı ve değeri yok. Bu konuda da yeni bir bakış açısına ve sisteme ihtiyaç var. 

Okunma Sayısı: 497
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanlığın Risale-i Nur’daki mesajlara ihtiyacı var

    Kırsala göç

    Okyanuslar tehdit altında

    Vatandaşı elektrik çarptı

    2. Yargı Paketi’ne muhalefet şerhi: Meclis devre dışı bırakıldı

    Dijital hizmet harcamaları artacak

    Kutsallarımızı malzeme yapmaktan vazgeçin

    Milli Piyango’dan yeni kumar

    Ayasofya için Bakanlar Kurulu kararı yeter

    İsrail, Maas'ın Filistin'e yapacağı ziyareti engelledi

    'Gelin, çok geç olmadan bu yanlıştan dönün'

    Van'da yol yapım işçilerine terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

    Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin açıklama

    Koca: Tedbir azalırsa, tehdit artacak

    Rusya, İdlib'de ateşkesi ihlal etti: 3 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

    İçişleri Bakanlığı: Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

    Danimarka’da bir araya gelebilme kuralı 50 kişiye çıkarıldı

    AB'den Libya açıklaması

    Hem benzine hem de motorine zam

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    7 yıl önce yazmıştık... Dünden bugüne Ergenekon
    Ali FERŞADOĞLU

    Kimler, neden sık sık aldanır, aldatılır?
    Süleyman KÖSMENE

    Online sistemde dersler
    Genel

    Milli Piyango’dan yeni kumar
    Genel

    Kutsallarımızı malzeme yapmaktan vazgeçin
    Genel

    İBB İnanç Masası’ndan Yeni Asya’ya ziyaret
    Faruk ÇAKIR

    Hukukta sınıfta kalmak
    Ahmet BATTAL

    Cezaevleri neden ıslah edemiyor-2
    Genel

    2. Yargı Paketi’ne muhalefet şerhi: Meclis devre dışı bırakıldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.