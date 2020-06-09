Cezaevleri neden ıslah edemiyor-2

Geçen hafta cezaevleri hakkında yazdıktan sonra konuyla ilgili bazı mailler aldık.

Bir “kader” mahkûmu “dindar insanlar bir sebeple hapse girdiğinde, koğuş arkadaşlarını, cezaevi için atanmış dinî nasihat ve terbiye görevlisinden çok daha fazla etkiliyor. Devletin ihlâsa dair bu konu üzerinde düşünmesini isterim.” yazmış.

Biz de bu vesileyle 25.06.2016 tarihli şu yazımızı hatırladık:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/hakimin-hizmeti-mahkumun-hizmeti_401569

Diğer bir okuyucumuzun mesajı da şöyle:

Bu konuyu çok düşündüm. Ortada bir sorun varsa, çözüme katkısı olacakların hepsinin Adalet Bakanlığı’nın öncülüğünde birleşip düzenli ‘Çalıştay’lar yapması gerekir. Problemler ortaya konmadan çözüm arayışına girmek kesinlikle doğru değil.

İnfaz sistemi düzgün yürümüyor. Adalet, İçişleri, Sağlık Bakanlığı’nı ilgilendiren konularda protokol bulunmasına rağmen, yönetmelik ve yönergeler yeterli, detaylı değil. Misal; hastanelerde bulunması gereken mahkûm koğuşlarının yapımı o protokol gereği hastane idaresinden isteniyor. Uzmanlığı farklı olan bu sağlıkçılar da gereğini yapamıyorlar. Her başhekim değişiminde bu konu da ertelenecekler arasına giriyor.

Eğitim, ıslah, iyileştirme sistemine infaz koruma memurlarından başlamak gerekir. Yeterince profesyonel değiller. Çoğu vardiya sistemi ile çalıştığından üç günde bir cezaevinde oluyor ve çoğu da infaz koruma memurluğunu adeta ikinci iş olarak yapıyor. Mesailerinde de çözüm odaklı olamıyorlar.

Cezaevinde devletle tanışan ve devlete güveni orada sarsılan mahkûmun ıslah edilemeyeceğini de aklımızda bulundurmamız lâzım.

Yazınızda suç oranını düşürmek yerine yeni hapishaneler yapılmasını eleştirmişsiniz. Haklısınız. Ama şunu da unutmayın. Cezaevi şartları uygun olmadığı için uygulanmayan birçok kural var. Yeni hapishaneler mutlaka yapılmalı. Çünkü şu ana kadar kullanılan binalar çok çok kötüydü. Eski zamanlarda han olarak kullanılan tarihî bir binanın cezaevi olarak kullanıldığını gördüm. Ne kadar tedbir alırsanız alın, orası bir cezaevine dönüştürülemiyor. Alınması gereken tedbirler de personeli tüketiyor.

Adalet sisteminin mükerrer suçlar konusundaki yaklaşımını da doğru bulmuyorum. Öncelikle kanunu koyanlar ceza adaleti konusunda uzman değil. Partilerinin çizgisinde oylamaya katılıyorlar. Ceza hukukçularının ve Adalet Bakanlığı uzmanlarının bu gibi konuları sahadan bakarak ve daha sıkı çalışması lâzım.

Açık cezaevlerinde meslek edindirme çalışmaları ve üretim sistemine dahil edilen mahkûmlar zaten var. Meslek edindirme kursları ve diploma teşvikleri doğru bir sistemde uygulansa devletin sırtındaki yük kesinlikle azalır. Yeni bir meslek edinen adam mükerrer suç işlemeye kalkmaz. İşleyişin eksiklikleri giderilip sistem yaygınlaştırılmalı. Cezaevi idareleri de olabildiğince işletme yöneticisi mantığıyla hareket etmeli.

Son nokta: Paylaşılan resmî istatistik bilgilerini hiçbir anlamı ve değeri yok. Bu konuda da yeni bir bakış açısına ve sisteme ihtiyaç var.