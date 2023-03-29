CHP’ye güvenilir mi?

Cevap için önce yakın maziyi incelememiz lazım:

12 Eylül 1980’de darbeyi yapanlar siyaset tarlasını da dümdüz ettiler. Bunu yaparken asıl amaçları, 27 Mayıs 1960’ı yapan dedeleri gibiydi: Demokratları yok etmek.

Demokratlar yok olmadı ama başta 1982 Anayasasının yasakları olmak üzere çeşitli fitnelerin de tesiriyle dağıldı. Eski siyasetçilerin yasağını kaldıran 1987 referandumundan sonra demokratlar Doğru Yol Partisinde toparlanmaya başladı. Ama bilhassa 28 Şubat 1997’deki postmodern darbe sonrasında yeniden sıkıntıya girdiler.

2001’e gelindiğinde, bu dağınıklıktan istifade etmek isteyen bazı “dindar ama antidemokrat” siyasetçiler büyük bir proje sonucu AKP’yi kurup Demokrat seçmenin oyuna talip oldu.

O “dindar”lar bunu yaparken “biz değiştik, muhafazakâr demokrat olduk” dediler. Yanlarına aldıkları demokrat gelenekten gelen çok sayıda eski siyasetçiyi de bu değişime delil(!) olarak gösterdiler.

Onlar dindar demokratların gerçek pusulası Yeni Asya’yı kandıramadılar ama o dönemde Yeni Asya dışında neredeyse herkesi ikna ettiler.

Siyasal İslamcı çekirdeğin etrafındaki demokrat kabuk kısa sürede kurudu ve “muhafazakâr demokratlık” iddiası unutuldu. Geriye, demokratlıkla hiç alakası olmayan bir AKP ve onun ürünü olan “Tek adam rejimi” kaldı. (O günün kandırılanları şimdi mahcup durumdalar ama bunu ancak kendilerine “makul fırsat” verilirse gösterebilirler. Unutulmamalı ki “İtilmiş” muamelesi herkesi iter.)

Bu yirmi yıllık hikâye bize şunu gösterdi:

Dindarların bir partide kümelenerek iktidara talip olması, niyetleri iyi bile olsa, bu günkü sosyal yapıya uygun değil. Onlar hedefte ve niyette “siyaseti dine hizmetkar etmek” de isteseler, pratikte ve yöntemde “dini siyasete alet etmeye” mecbur oluyorlar. Bu ise hem siyasete ve hem de dine zarar veriyor.

Önümüzde 14 Mayıs 2023 seçimleri var.

Demokratlar halen de tam toparlanabilmiş değiller.

Bazı troller CHP hassasiyetini kaşımak istedikleri dindar demokratlara “CHP’li mi oldunuz, yatacak yeriniz yok” diyerek sataşıyor.

Buna mukabil AKP’den nemalanan ya da AKP’yi halen de en azından “kötünün iyisi” sanan “anti demokrat dindarlar”, AKP’ye oy vermeyecek olan “demokrat dindarlar”a daha makul görünen şu soruyu soruyorlar:

“CHP değişmez. Sadece değişmiş gibi yapar. Sizi kandırıyor ve kandıracak. CHP’nin kurduğu bir masaya ve CHP’nin oluşturduğu bir siyasete nasıl güveniyorsunuz?”

Aslında sorunun cevabını onlar da biliyorlar. Zira Millet İttifakının amacı AKP’siz bir siyasete yeniden dönmek ve siyaseti kendi normal akışına bırakmak.

O halde vereceğimiz cevap aslında basit:

Bir zamanlar AKP demokrat olmayan dindarları kendi içine çekti ve eritip bitirdi. Yapıp ettikleriyle hem siyasete ve hem de dine zarar verdi. Tek faydası din adına siyasetin foyasını ortaya çıkarmasıydı. Bunun da tesiriyle dindarlar “CHP’ye bile oy/destek veririm” demeye başladı. Bunun da tesiriyle CHP ürkerek de olsa dindarlardan da oy istemeye başladı ve bunun gereğini en azından söylemleri itibariyle yapmaya başladı.

Ama CHP diğer siyasi akımları kendi içinde eritmeye ve yok etmeye çalışmıyor. Aksine, bilhassa Demokratlara siyasi alan açıyor. Bunu da kendi eski siyasetini sürdürmek için değil Türkiye’nin siyasetini normalleştirmek için yaptığını açıkça söylüyor.

Yani Altılı Masanın içindeki CHP “ben değiştim” diyor ama 2001 AKP’sinden farklı olarak, dindar demokratlara, “bundan sonra bana ve liderime tabi olun, sadece bize güvenin” demiyor.

Bu, demokratların toparlanmasını isteyen dindar demokratlar için de Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen demokrat dindarlar için de bir fırsattır.