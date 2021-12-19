Çin Parodisi değil, AB Prodi’si-2

Dünkü yazımızda AB’nin genişlemesinin en sıkı savunucularından olan eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Komisyonu Başkanı Prof. Romano Prodi ile Bugün’den L. Doğan Tılıç’ın da dahil olduğu bir gazeteci grubunun sohbetinde geçen bazı cümleleri paylaşıp kısaca yorumladık ve Türkiye’nin AB hedefi yönünden “düşürüldüğü” durumu ve müsebbiplerinin buna sebep olan dönekliğini sorguladık.

Prodi’yi yorumlamaya devam edelim:

Prodi NATO ve silâhlı AB gücü konusunda şunları söylüyor:

“NATO’nun öngörülebilir bir gelecek için zorunlu olduğuna inanıyorum. Tabiî ki çok derin bir şekilde reforma tabi tutulması gerekiyor. NATO’nun uzun erimli stratejisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak, stratejik otonomi en azından bölgesel politikalarda inisiyatif almamızı gerektiriyor. Stratejik otonomi, gerçekleştirmeye karar verdiğimiz misyonları uygulayabilmek için gerekli güce ve askerî organizasyona sahip olmak demek. … Biz kendi sınırlarımızı ortak bir güçle korumalı ve bunu yaparken de ABD ile somut bir diyalog içinde olmalıyız. Her ülkenin NATO’da zayıf bir otonomisinin olmasından endişe edilecek bir şey yok. Bu ABD için de daha iyi. ABD Başkanının buna ikna olup olmadığından emin değilim, ama ben böyle düşünüyorum. Biz askerî ve askerî olmayan politikalarımızda dünyada daha yeterli, daha etkili olmalıyız.”

Bu cümlelerden anlıyoruz ki; iki dünya savaşının vahşetinden alınıp özümsenen derslerle kurulan AB içinde kendisine yer bulacak bir Türkiye, dünyanın barışçıl silâhlı güç dengelerinde de önemli bir aktör olacaktı. Ama birileri Türkiye’nin bu fırsatı kaçırabilmesi için ne lâzımsa yaptırdı ve yaptırmaya çalışıyor.

Hele Prodi’nin AB’ye adeta bir ruh üflemeye çalışan şu eğitim ve medeniyet vizyonuna ne denir (İngiliz muhalefeti meselesine özellikle dikkat ediniz!):

“Kendi pozisyonumun önemini vurgular gibi olmak istemem, ama 20 yıl önce önerdiğim ve İngiliz muhalefeti nedeniyle gerçekleşmeyen konuyu yinelemek istiyorum. Akdenizliler olarak, Güney Akdeniz ülkeleriyle birlikte en az 20 ortak üniversite kurmalıydık, kurmalıyız. Madrid ve Rabat birlikte meselâ… Katanya ve Trablus birlikte… Kuzeyden ve güneyden aynı sayıda öğrenci, aynı sayıda öğretim üyesiyle, iki yıl kuzeyde iki yıl güneyde eğitim veren üniversiteler. Bunu yapamazsak, Akdeniz’i dostlarla değil düşmanlarla doldurmuş olacağız. Her yerde dillendireceğim, ancak bunu yaparsak kültürleri birbirine yaklaştırabiliriz. Düşünün, böylesi bir süreçten geçmiş, ortak çıkarlarda birleşmiş yüz bin genç olsa Arap Baharı ne hal alırdı? Osmanlı’nın son yüzyılında bile Akdeniz bugünkünden daha dost bir iklime sahipti. İspanya ve İtalya, Avrupa’da bunun için birlikte çalışmalı, yalnızca kendi çıkarları için değil ortak çıkarlar için.” Bu net hedefli cümleler size neyi çağrıştırdı?

Türkiye’nin, AB üyeliği hedefi, başka hiçbir şey için gerekli olmasa bile, sadece Medresetüzzehra Projesi’nin bir başka versiyonu olmaya aday bu proje için bile, peşinden koşacağımız ve her ne pahasına olursa olsun yakalayıp sarılacağımız bir hedeftir.

Özetle Prodi’nin bildirdiği hedeflerin hedeflerimize uyumu sebebiyle, siyasî muhalefetin ve bilhassa “biz (de) demok- ratız” diyen her muhalifin AB konusunda da inisiyatif alması ve cepheyi kuvvetlendirmesi lâzım.

Zira bu konu o kadar önemli ki adeta “AB’ye taraftar olmayan, gerçek bir hürriyetçi demokrat değildir ve olamaz” desek yeridir.

Gerisini “ben de demokratım” diyenler düşünsün.