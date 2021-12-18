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18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Çin Parodisi değil, AB Prodi’si

Ahmet BATTAL
18 Aralık 2021, Cumartesi
Avrupa Birliği’nin ortak para birimi avronun fikir babalarından ve AB’nin genişlemesinin en sıkı savunucularından biri olan eski İtalya Başbakanı ve eski Avrupa Komisyonu Başkanı Prof. Romano Prodi geçen günlerde Avrupa Gazeteciler Birliği İtalya Şubesi’nin düzenlediği çevrimiçi bir toplantıda farklı ülkelerden bir grup gazeteci ile sohbet etmiş. Bugün’den L. Doğan Tılıç bu sohbete katılanlardan biri.

Sayın Tılıç “AB’nin geleceğinde Türkiye’nin yeri Allah’a kalmış, ama göçmenler bir şekilde mutlaka olacak!” ifadeleriyle özetlediği bu sohbetin bazı soru ve cevaplarını önceki gün köşesinde paylaştı. 

Modern Nemrutçuluklar karşısında Beşerî esareti temsil eden Varşova Paktı’na karşı Hür Dünya’yı temsil eden NATO’yu ve harb-i umumilere karşı bir sulh-u umumî projeksiyonu olan AB Projesini önemseyen ve Türkiye’nin İslâm ve Türk dünyasını temsilen AB’ye üyeliğini öteden beri bir “medeniyetler ittifakı projesi” olarak gören siz Yeni Asya okuyucuları adına biz de bu soru ve cevapları ve onlardan çıkardığımız bazı soruları AKP’li dostlarla paylaşmayı uygun bulduk. Şöyle:

Soru: “Prof. Prodi, Türkiye ileride bir gün kendi insan hakları, hukuk ve demokrasi standartlarını yükseltir ve AB kriterlerini karşılarsa, AB’ye tam üye olabilir mi? Yoksa dinî, kültürel ve nüfusunun fazla olması gibi demografik nedenlerle tam üyelik beklemek gerçekçi değil mi?”

Cevap: “Türkiye için bu çok uzun bir hikâye. Müzakereleri ben Komisyon Başkanıyken başlatmıştık. Tabiî o zaman da hem Türkiye içinde hem de Avrupa’da farklı düşünceler vardı. Benim pozisyonum ise çok basit ve netti. Bir dost olarak Türkiye’nin AB içinde olmasını istiyordum, ama tarih bilen biri olarak bunun zorluklarının da farkındaydım. … ‘Türkiye’yi içeride istiyorum, ama 30 yıl gerekir’ diyordum. Tarihi bilen bir dost olarak benim pozisyonum buydu. Sonra önemli değişiklikler oldu. Türkiye’de de Avrupa’da da. Türkiye’de Erdoğan iktidara geldi. Biz onu Atatürk’ün devamı gibi ve Türk demokrasisini tamamlayacak biri olarak görüp selâmladık. O zaman böyle düşünmüştük. Ama olmadı, zaman değişti, Erdoğan değişti. Ülkeyi radikalizmle değiştirdi ve bu, Avrupa’da Türkiye’den kuşku duyanlar için araya mesafe koymak için bir fırsat oldu.”

Prodi’nin bu cevabındaki eksik bilgiye dayalı “Atatürk yanılgısı”nı ve sık değişen Erdoğan’ın onun devamı olacağı meselesindeki yanılgısını bir kenara bırakarak AKP’deki dostlarımıza şunu soralım:

Türkiye’nin yirmi sene önceki ve şimdiki yönüne dair bu değişimden memnun musunuz? O otuz senenin en az on beş senesini AKP yalpaları ile heba etmiş olmak sizde ne tür duygular ve fikirler uyandırıyor? “Vardır Reisin bir bildiği” mi diyorsunuz? 

Prodi’nin cevabının devamında gelen şu negatif cümleler daha da önemli:

“Şimdi Türkiye bölgesel bir güç. Ve Türkiye’nin savaş gücünü/politikasını Avrupa’nınkiyle uyumlulaştırmak son derece güç. Türkiye’nin dış politikada AB’nin bir ortak kararını izlediğini düşünebiliyor musunuz? Çıkarlar çok farklı. Öngörülebilir bir gelecekte Türkiye’nin üyeliği çok çok çok zor ya da imkânsız. Ben de ancak bu öngörülebilir gelecek için konuşabilirim. Daha sonrası ise Allah’a kalmış, inşallah diyelim.”

AKP’li dostlar, ilk cümleye takılıp kalmayınız. Asıl mesele o farazi gücün bedeli. 

Yani Türkiye’nin NATO’dan uzaklaştırılarak kaybettiği ve edeceği ortak güç ile yerel gayretlerle elde ettiği yarı sanal gücün mukayeseli değeri. 

AB üyeliği hedefine sıkı bağlılık kandırmacasıyla sandıktan demokratik güç devşirip bu güçle Tirana dönüşünce Türkiye’nin AB üyeliği işini ve hedefini “Allah’a bıraktıran” nâdanlar, sorumuz size:

İsim ve resimden ibaret hayalî Türk ve İslâm ittifaklarıyla oyalanıp maddî ve manevî istikbali karartılan bu milletin içine sokulduğu durumdan azıcık da olsa utanıyor musunuz? 

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