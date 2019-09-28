Çok hakaret edilen olmaK

Haberlerini okuduk.

Önceki dönemlerin cumhurbaşkanları ile Erdoğan arasında, kendi dönemlerinde cumhurbaşkanına hakaretten sorgulanan-yargılanan kişi sayısı itibariyle çok esaslı fark varmış.

Diken’den L. Doğan Tılıç’ın aktardığı rakamlar şöyle:

Kenan Evren döneminde 340,

Turgut Özal’ın üç buçuk yıllık döneminde 207,

Süleyman Demirel zamanında 159,

Ahmet Necdet Sezer döneminde 168,

Abdullah Gül döneminde 848 sanık olmuş.

Erdoğan’ın sadece 2018’de bir yıllık partili cumhurbaşkanlığı döneminde ise 26 bin 115 soruşturma ve 2 bin 426 mahkûmiyet varmış.

Bu farkın önemli bir sebebi elbette sosyal medya.

Bilhassa sahte isimlerle açılan sosyal medya hesaplarında hakaretler çokça yapılıyor. Bundan siyasetçiler ve cumhurbaşkanları da nasibini alıyor.

Ancak meseleye şöyle de bakalım. Aynı dönemde Erdoğan ile aynı popülerliğe sahip olan başka ülke liderleri için de nüfuslarına oranla benzer sayıda hakaret söz konusu oluyor mu? Oluyorsa, ne kadarı soruşturma ve dâvâ konusu oluyor?

Ya da meselâ en azından belli bazı dönemlerde cumhurbaşkanı ile yakın ölçüde gündemde kalan ve aynı ölçüde popülerliği yakalayan başka bazı siyasî kişiliklere o dönem itibariyle yapılan hakaretler ile cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan hakaretlerin sayısı arasında fark var mı, yok mu?

Bir soru da şu olabilir: Aynı dönemde cumhurbaşkanı koltuğunda Erdoğan değil de başka bir kişi olsaydı acaba hakaret soruşturması sayısı yine aynı mı olacaktı?

Bu son soruya muhtemelen hemen hemen herkes “Hayır, bu durum Erdoğan’a has bir durumdur” diyecektir.

Erdoğan muhabbetini sürdürenler bu durumu “başarılı icraatının rakiplerince hazmedilmemesi”ne ya da “düşmanının çok olması”na bağlayacaktır.

Objektif bakanlar Erdoğan’ın üslûbunun bu sonuca katkısını mutlaka göreceklerdir.

Ancak başka sebepler de var. Konuştuğumuz kişilerin ilk tahmini, işgüzar polislerin ve savcıların soruşturma için harekete geçmeye fazlasıyla istekli olduğu, korkakların ise “Ne olur ne olmaz, biz harekete geçelim de” diyerek hareket ettiği yolunda.

İzah olarak, “Erdoğan’ı sevmeyenlerin ağzı rakiplerini sevmeyenlere nazaran daha bozuk” da denilebilecektir.

Ama en önemli husus şu: 26 bin 115 soruşturmanın sadece 2 bin 426’sı mahkûmiyetle sonuçlanmış. Yani on kişiyi ifadeye çağırıp korkutuyorsunuz, ama sonuçta sadece biri ceza alıyor!

Adalet Bakanlığı her halde bu gariplik üzerinde çalışacaktır. Zira reform böyle olur.

