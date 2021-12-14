“Çok hızlı düzelecek”miş!

Üç gün önce sosyal medyada AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un şu sözleri yankılandı:

“Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlâksızlıktır.”

Sadece bu cümleye bakınca bir gariplik olduğu anlaşılıyordu. Çoğu zaman olduğu gibi bir belaltı muhalefet ajitasyonu olma ihtimali kuvvetliydi.

İşin aslını internetten azıcık araştırdık. Öyle değil şöyleymiş:

Bir gazeteci, “Bazı esnaflar kendi işlerini çevirsin diye verilen kredi ile döviz bürolarına gidiyor, kendi işleri için kullanmadıkları parayı dövize çevirip kenara koyuyor. Doların veya dövizin satışında bir kısıtlamaya gidilebilir mi?” diye sormuş.

Kurtulmuş da cevaben “Türkiye ekonomisi hem dövizin fiyatının oluşması hem piyasadaki fiyatların oluşması bakımından serbest pazar ekonomisini benimsemiş olan bir ülkedir. Asla şunu kural olarak söyleyelim ki serbest pazar ekonomisinin şartlarından geri dönüş olmaz. Devletin kendisine vermiş olduğu Türk Lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlâksızlıktır.”

Serbest piyasa meselesini ve Kurtulmuş’un gazetecinin açtığı tuzaklı kuyudan kıl payı kurtulmuş olmasını şimdilik bir kenara bırakalım.

Asıl cümle doğruymuş. Şaşırdık. Kurun dalgalı olduğu bir dönemde kaynağı ne olursa olsun elindeki parayı harcayıncaya kadar TL yerine dövizde tutana “ahlâksızlık yapıyorsun” demek nasıl bir mantıktır anlayamadık. “Bir iktisat fakültesi hocasının ahlâk anlayışı bu mu olmalıydı” dedik.

Dün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sevilay Yılman’ın sorularını cevaplarken “yeni” denilen ekonomi politikasının başarısızlığı riski hakkında şunları söylemiş:

“Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle’deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye’ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.”

“Ben eşittir işletmem” kadar masum olmayan bu “ben eşittir devlet”çi bakış bize oldukça riskli göründü.

Hele Yılman’ın sanki hava kirliliğinden bahseder gibi söylediği “Umarım düzelir Sayın Bakan.

Nihayetinde hepimiz bu gemideyiz!” cümlesine karşılık verdiği şu cevap: “Bravo! Öyleyiz işte. Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber. Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; ‘Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim’. Ben bunu göze alır mıyım Sevilay Hanım? Bu iş ya düzelecek ya düzelecek! Yeter ki bize güvenilsin, inanılsın!”

Sorumluluk mevkiine özel sektörden getirilen bir Bakanın olaya kendi işletmesi yönünden bakması ve bunu da bu kadar rahat dile getirmesi oldukça garip.

Hele “zenginler servetini katlıyor, olan fakire oluyor” fikri yaygınlaşmışken.

Güven istenir, ama güvenmeyene kızılmaz. Zira itimat için önce itibar gerekir.

Devlet adamlığı ciddiyeti işte budur.