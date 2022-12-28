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28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Cumhurbaşkanına oybirliğiyle muhalefet

Ahmet BATTAL
28 Aralık 2022, Çarşamba
Aslında tam öyle değil.

Sadece cumhurbaşkanına değil, saraydaki ekibine de muhalefet var.

Hatta TBMM’deki AKP ve MHP ittifakına da muhalefet var. 

Hem de oybirliğiyle ve hem de Anayasa Mahkemesinden. 

Dünkü Resmî Gazetede yer alan karara göre hikâye şöyle:

AKP ve MHP’nin oylarıyla, bir sene önce yani 21.12.2021’de, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu adındaki temel kanuna, Meclis’te bir geçici madde eklenmiş. (Bu değişiklik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adında bir kanunla yani bir gece ansızın ve karambolden gol atar gibi yapılmış. Ama Allah’tan muhalefet uyanık.)

Bu düzenlemeyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ve özel bütçeli idarelere, “kendi keyfine göre” yani aslında Sarayın arzusuna göre ödenek ekleme yetkisi verilmiş.

Özetle cumhurbaşkanı “Bütçe Kanununu dilediği gibi delme hakkı” almış. 

Aslında cumhurbaşkanı yıllardır fiilen devre dışı bıraktığı TBMM’yi bu değişiklikle bütçe konusunda hukuken de devre dışına almış. 

Zira Anayasanın 87. maddesi gereğince bütçe yetkisi Meclise ait. 

Üstelik Anayasanın 89. maddesi diğer kanunlar için cumhurbaşkanına verdiği bir defalık geri gönderme yetkisini Bütçe Kanununda vermiyor.  

En önemlisi de 2017 değişikliğiyle yeniden şekil verilen 161. madde konuyu şu şekilde netleştiriyor:

“Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. ./. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.”

Bu açık hükümlere rağmen TBMM cumhurbaşkanının dediğini yapmış. Açıkça Anayasaya aykırı bir kanunu kabul etmiş.

Bunun üzerine AYM’ye başvuran CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay ile birlikte 131 milletvekili, Erdoğan’a verilen bu sınırsız ve belirsiz yetkinin iptalini talep etmiş.

AYM de talebi kabul etmiş. Hem de oybirliğiyle. Yani on dört üyenin “bu kanun Anayasa’ya aykırı” kanaatiyle.

Bu şu demek:

Cumhurbaşkanının ekibi Anayasa’yı bilmiyor ki kanunların hazırlanmasında bu kadar açık bir kuralı atlıyor. Ya da biliyor ama “bile bile lades” diyor. 

TBMM’deki AKP ve MHP grubu ise koskoca Meclisi bu cehaletin ya da aymazlığın tasdik makamı olarak “kullanıyor”. 

Bu sadece bir örnek. Ve sık yaşanan bir örnek.

Dünkü yazımızdaki örnek gibi.

Bu Meclisin ve bu Cumhurbaşkanının değişmesi bu sebeple de gerekli. 

Altılı Masa’nın sistem değişikliği hususundaki taahhüdünde muvaffak olması bu sebeple de önemli.

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