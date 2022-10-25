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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Cumhuriyet değil sayın Ünal

Ahmet BATTAL
25 Ekim 2022, Salı
TBMM’deki AKP Grubunun Başkan Vekili Mahir Ünal “bir doğru bir yanlış” içeren bir konuşmasında şunları söylemiş:

“Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.”

Ünal bu konuşması sebebiyle kendisine yönelen “cumhuriyet düşmanı” eleştirileri üzerine de şöyle bir açıklama yapmış:

“Bugün ‘Bir Kitap Okudum’ etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’sini konuştuk. ‘Kamus bir milletin hafızasıdır’ cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız.”

Kimin nereden ne tür bir düşmanlık çıkardığı ve çıkaracağı meselesi çok tartışılır. Düşmanlık belki konuşanın niyetinde saklıdır ama o niyeti ele veren söyleminden çıkarılır. 

Cumhuriyetin ilanından sonra M. Kemal’in ve CHP’nin demokratik meclisi tasfiye edip çoğulculuğu bitirerek devleti ele geçirmesiyle birlikte ortaya çıkan tek parti döneminde yapılan inkılapları tasnif ve tahlil edip hataları ve menfi sonuçları eleştirmek gerekli ve faydalı. 

Nitekim Ünal’ın konuşması, geneli itibariyle bakıldığında, bu dönemin bir eleştirisi niteliğinde de okunabilir. 

Ama konuşmadaki “bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet” cümlesi bir “tarif” olarak bir bilincin ürünü ve bize göre külliyen yanlış. Ve bu bilinçli yanlış, konuşmacının “saltanatçı” bakış açısını ele veriyor. 

Üstelik konuşmada geçen “bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet” ifadesi tam da tek parti dönemi CHP’sinin bakış açısı.

Oysa cumhuriyet çok şeydir ama her şeyden önce demokrasidir ve saltanattan kopuştur. 

1923’te “cumhuriyeti ilan ettik” diyenler saltanat hanedanını devreden çıkardılar ama yerine hanedansızların saltanatını koydular. Adına “cumhuriyet” denilen o dönem ile ilgili asıl eleştirilmesi gereken budur. Zira demokrasisi olmayan cumhuriyet hakikatte cumhuriyet değildir.

Tek parti döneminde yapılan inkılapları “cumhuriyet” olarak adlandırmak ise en azından cehalettir. 

Altılı Masa’nın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun “iktidara gelince cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız” vaadini önemli ve değerli görmek gerekirken doğrudan “cumhuriyet”i bir kavram ve kurum olarak hedef almak, olacak şey değildir. 

Dolayısıyla Ünal’ın kendisini savunurken yazdığı “yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir” cümlesi, konuşmasındaki “bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet” ifadesi ile uyuşmuyor. 

Cumhuriyete samimi taraftarlık konusunda şüpheler içeren bir konuşma, böyle bir açıklama ile adeta pekiştirilmiş oluyor. 

Esasen son dönemin Abdülhamit Dizilerinin kurgulayıcılarından ve sahiplenicilerinden bundan fazlası da beklenemez. 

Biz cumhuriyetçiyiz. Saltanatçı değiliz. CHP’lileri de AKP’lileri de demokratik cumhuriyet idealine davet ederiz.

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