Cumhuriyeti demokrasi ile payidar etmek

Şu meşhur sözü ezbere bilmeyen yok gibidir: “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebed payidar kalacaktır.”

“İlelebed”lik elbette ancak kıyamete kadarki kısım içindir. Zira devletlerin hepsi dünyadadır ve dünyalıktır.

Ama devletlerin fertlerin ahiretine de faydası vardır ve olacaktır: Devlet adına millete hizmetkârlık eden ve bu işin hakkını veren gönüllü hizmetkârların “kadrosu memur” da olsa “ahireti mamur” olur. Devletten hak ettiği hizmeti hakkıyla alan fertlerin memnuniyeti de onların ahiretlerine de yansır.

Baştaki sözü söylemiş olanın vücudunun artık toprak olduğu hususunda galiba ittifak vardır. Sözün sahibi, ruhunun var olup olmadığı ve varsa öldükten sonra ruhunun ne hale gireceği hususundaki inancı hakkında herhangi bir ipucu vermiş değil. Bizi de çok ilgilendirmiyor. Biz icraata bakarız.

Cumhuriyetin kıyamete kadar baki kalabilmesi için ne olmalı?

Devlet ilme ve şûralara istinat etmeli ki payidar kalabilsin. Yani devlet demokratik cumhuriyet olmalı. Zaten demokratik olmayan cumhuriyetler gerçekte cumhuriyet değil.

M. Kemal’in, demokratik olmayan cumhuriyet sayesinde ve tekten(!) seçmeli seçimlerle önce birinci adam ve sonra tek adam haline gelebildiği açık.

Yani cumhuriyet ilan edilmiş olmasaydı ve Osmanoğulları’nın saltanatı sürseydi, padişah denilen birinci adamlar sultan ailesinden seçilip gelecekleri için kendisi asla ve asla birinci adam olma fırsatını ve şansını yakalayamayacaktı.

Ancak kendisi birinci adam haline gelirken çoktan seçmeli gerçek seçim usulüyle seçilmiş de değil.

Çünkü 1922’den sonra TBMM’de (o zamanki adıyla “Büyük Millet Meclisi”nde) demokrasi askıya alındı.

Yani M. Kemal uzun süre iktidar sahibi olup “halka rağmen halk için” icraat yapmasını cumhuriyetin demokrasisizliğine borçlu.

Demokrasisi olmayan cumhuriyet ruhu olmayan beden gibidir. Sadece ilk birkaç saat zararsızdır. Sonra koku yaymaya başlar.

1946’dan önceki demokrasi ve çok partili hayat denemelerinin başarılı olamamasının arkasındaki entrikalı sebepleri tarihçiler yazıyor.

Ama 1950’den itibaren cumhuriyet demokrasi ile ömrüne ömür kattı ve gerçekten payidar hale geldi.

Sonraki yıllarda bu demokratik sosyal hayat darbelerle ve postmodern darbelerle zaman zaman sekteye uğrasa da ana hat bozulmadı.

AKP iktidarının ilk sekiz on senesinde de sistem iyi kötü işledi.

Ama daha sonra, bilhassa AKP’nin hakimleri etkilemeyi başarmasıyla birlikte işin rengi değişti. 15 ve 20 Temmuz süreçlerinden sonra ve bilhassa AKP’nin MHP’nin mihverine girmesiyle birlikte, büyük ortak MHP eliyle, cumhuriyet insan haklarından ve demokrasiden hızla uzaklaştırıldı.

Bu sebeple Millet İttifakının ve Altılı Masa’nın bileşenleri; demokrasiyi yeniden tarif etmeye, hazmetmeye ve milletin hazmetmesi için de öncü ve yardımcı olmaya mecburlar.

Aksi halde, cumhuriyet; manasız, isim ve resimden ibaret bir cumhuriyet haline gelecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “cumhuriyeti yeniden demokrasi ile taçlandıracağız” sözü bu sebeple de önemli.

Bu hedefe ulaşmakta CHP’nin en önemli yardımcısı bugünün Demokrat Partisi olacak. Eski rakibin şimdi refik olması ilginç bir durum.