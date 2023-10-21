Cumhuriyetin bayrağı da bayramı da bizimdir-2

Yarın Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapılacak Panel, salonun işletmecisi durumundaki Yenimahalle Belediyesinin Filistin’deki zulüm sebebiyle aldığı yas kararı sebebiyle online olarak yapılacak. Bu programa davetlisiniz. Bu davet, yüz yılda bir gelecek bir günün ve faaliyetinin daveti.

Yarın yapılacak online panel neden önemli?

Son yıllarda birileri, iktidar partilerini ve bilhassa AKP’yi, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak konusunda samimi olmamakla itham ediyor.

Bu eleştirilerin önemli ölçüde haklı sebebe dayandığı da açık.

Gerçekten, cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir resmî kutlama hazırlığının yapıldığını gösteren fazlaca bir ipucu yok. Bu da şimdi iktidarda olanlar dahil bir kısım dindarların cumhuriyete bakışı konusundaki şüpheleri artırıyor.

Öte yandan radikal diyebileceğimiz İslâmî grupların entelektüelleri öteden beri cumhuriyete mesafeli.

Necip Fazıl’ın “İdeologya Örgüsü”nden beslenenler hakikaten padişahlık yanlısı.

Bazıları ise 1925-1950 arasındaki demokrasisiz ve manasız ve isim ve resimden ibaret cumhuriyet rejiminin dini toplumdan dışlayıcı ve hatta din düşmanı uygulamalarını cumhuriyetin gereği ya da kendisi zannediyor. Halbuki bu moda çoktan geçti.

Yani aslında dindarların çoğunun rejim olarak cumhuriyetle belki bir derdi yok ama farkı fark edemiyor ve ettiremiyor.

Yeni Asya camiası ise cumhuriyetin yüzüncü yıldönümüne bir hafta kala, Bediüzzaman’ın adalet, meşveret ve hürriyet temeli üzerine tesis ettiği dindar demokratik cumhuriyet teklifini siyasetin önüne koymak üzere var gücüyle çalışıyor.

Bir cemiyet ki…

Erdemli insanların erdemli bir rejimi olarak adalet, hürriyet, meşveret ve şuraya dayanan bir kamu düzenini kurmuş…

Bir cumhuriyet ki…

Tam ve kâmil manada bir demokrasi ile taçlanmış…

Bir demokrasi ki…

Kuvvetler ayrılığı yerleşmiş, denge ve denetim mekanizmaları kurulmuş ve işlemeye başlamış.

Bir demokratik cumhuriyet ki…

Temellerinde adalet var, meşveret var, kanun hakimiyeti ve şâhâne hürriyet var.

Bir şahça ve padişahça hürriyet ki…

İnsanı insana kul ve köle olmaktan çıkarıyor. İnsanı dünyasında şah ve hatta padişah yapıyor. Dünyadaki bir sultana boyun eğme mecburiyetini kaldırıyor.

Bir dindarâne cumhuriyet ki…

İmanlı faziletiyle kalpleri ve akılları cazibesi altına alıyor, bütün ruhları ve nefisleri adeta büyülüyor. Bütün kalblere mahbub, bütün akıllara muallim ve bütün ruhlara sultan oluyor ve bütün nefisleri terbiye ediyor.

Böyle bir cumhuriyeti kim istemez?

Yarınki programda eski Bakan ve eski AKP Kurucusu tarihçi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, siyaset bilimi hocası Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Yeni Asya GYY Kazım Güleçyüz’ün konuşmaları elbette çok kıymetli ama en kıymetlisi, 16. Risale-i Nur Kongresinin hasılatı olacak.

Birincisi Risale-i Nur’u güncele tatbik etmeyi vazifesi bilen akademisyenlerin ve araştırmacıların bugün dört masa etrafında yapacakları çalışmaların sonuç deklarasyonlarının da online Panelde kamuoyuyla paylaşılacak olması.

İkincisi ise akademisyenlerin hazırlayıp bugünkü masa çalışmaları sırasında sundukları ve müzakerelerle geliştirip güzelleştirdikleri tebliğ metinlerini Köprü dergisinin gelecek sayılarında makale olarak hep birlikte okuyacak olmamız.

Hasılatı heyecanla bekliyoruz.

Bir sözümüz de “ben bunları zaten biliyorum” diyenlere:

Bildiklerinizi tekrar etmek ve pekiştirmek de bir sanattır. Hem başkalarına da bildirebilmek için de bu tekrarlara çok ihtiyaç var.

Bu sebeple, siz de izleyiniz ve izletiniz…