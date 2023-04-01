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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Cünundan cinana yol varsa

Ahmet BATTAL
01 Nisan 2023, Cumartesi
Bir internet okuyucumuz, bizi, Altılı Masayı yazılarımızla destekledik diye “cinnet hali”ne girmekle itham etti. Biz de kendisine “belki cünundan cinana yol vardır, hele bakalım sonu nereye çıkacak” dedik.

İşte cünun…

Bazı dedikodulara göre AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan bizzat atadığı Anayasa Mahkemesi üyelerinden birini geçen günlerde telefonla aramış.

Bu bir dedikodudur ve kesinlikle yalandır. Yapmaz. Zaten kendisinde telefon numaraları da yoktur üyelerin.

Aramış ve demiş ki “sen nasıl olur da HDP’ye verilecekken yolu kesilen hazine yardımının yolunu açan yeni karara imza atarsın.” 

Asla olamaz, kendileri yargı bağımsızlığına inanır, yapmaz öyle şeyler. Eğer aramışsa olsa olsa verilen bu yeni karar için tebrik ve takdirlerini iletmiştir. Belki bir parça prim taahhüdü de vermiş olabilir. O kadar. 

Ve hatta rivayete göre o üyenin şahsında bu yönde oy kullanan diğer üyelere de kızmış.

Asla, buna da inanmayınız, pek sakindir kendileri. Hem AYM’nin bağımsızlığını ve gerekirse Yüce Divan sıfatıyla kendisini de yargılayabileceğini bilmiyor mu ki böyle bir densizliği yapmaya kalkışsın. Asla yapmaz. 

Üstelik o üye diyesiymiş ki “efendim tedbir kararı verdikten sonra dosyaya gelen delillere baktık ki hiç de öyle sandığımız gibi terör örgütüne doğrudan para aktarma filan yok, delil olmayınca nasıl başka türlü karar verelim ki!”

Bu kuyruklu yalandır. Koskoca Anayasa Mahkemesinin üyeleri, hele hele Devlet Bahçeli başbakanımızın emir ve talimatlarından sonra ayrıca bir delil mi arar? Onlar kararlarını zaten işarete göre verirler. İşaretin de yönü belli. Nitekim bu karar da bir işaretin sonucu. 

Bir rivayete göre, o üyenin Cumhurbaşkanı Erdoğan o üyeye bu kararın hukuka uygun olmadığını bile söylemiş.

Ne alakası var! Erdoğan kendi atadığı üyenin kararının hukuka aykırı olduğunu söyler mi? Bunu, bırakın söylemeyi, aklından bile geçirmez. 

Peki o zaman bu müzevir basın nasıl oluyor da böyle dedikodular üretip yayıyor? 

Sebebi belli: Bunlar vatan haini. Erdoğan’ın değil devletin düşmanı bunlar. 

En kısa zamanda yeni bir kanun çıkarılmalı ve kaynağı belirsiz haberler daima sahte haber olarak damgalanmalı. Bu türden haberleri yapanlar da yayanlar da rejim muhalifi olmak suçundan en ağır şekilde cezalandırılmalı. 

Ve işte cinan: Devletin devam ve bekası gerektiriyorsa hukuk askıya alınabilir. Hatta o askı “Filistin askısı” da olabilir. Yeter ki “kutsal devlet”çileri dünya cennetine kavuşturabilelim. 

Yol buna derler…

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